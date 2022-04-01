Если Эрдогану удастся организовать встречу Зеленского и Путина, то мы будем только приветствовать эту инициативу, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган создал "правильную атмосферу" на переговорах делегаций Украины и Российской Федерации в Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы благодарны президенту Турции за его усилия. Могу откровенно сказать, что именно благодаря тому, что он лично уделил внимание вопросу переговоров между Украиной и Россией, удалось перенести эти переговоры из Беларуси в Турцию. Это однозначно положительное решение. А также создать, дипломатическим языком, правильную атмосферу на самих переговорах, потому что он обратился к участникам перед тем, как переговоры начались", - сказал глава МИД.

"И учитывая эти успехи турецкой дипломатии, безусловно, если ему удастся организовать встречу президентов Зеленского и Путина в Турции, то мы будем только приветствовать эту инициативу", - добавил Кулеба.

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