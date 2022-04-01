Если Эрдогану удастся организовать встречу Зеленского и Путина, то мы будем только приветствовать эту инициативу, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган создал "правильную атмосферу" на переговорах делегаций Украины и Российской Федерации в Турции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы благодарны президенту Турции за его усилия. Могу откровенно сказать, что именно благодаря тому, что он лично уделил внимание вопросу переговоров между Украиной и Россией, удалось перенести эти переговоры из Беларуси в Турцию. Это однозначно положительное решение. А также создать, дипломатическим языком, правильную атмосферу на самих переговорах, потому что он обратился к участникам перед тем, как переговоры начались", - сказал глава МИД.
"И учитывая эти успехи турецкой дипломатии, безусловно, если ему удастся организовать встречу президентов Зеленского и Путина в Турции, то мы будем только приветствовать эту инициативу", - добавил Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
анонсували 1865 серію
подобається мені цей серіал для домогосподарок
КУЛЕБА, РЕСПЕКТ
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краї панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє.
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
я понимаю, что путя хочет вернуть ссср, когда и стояло без ботекса и вся его жизнь бьіла спереди
но всему миру на его хотелки сейчас пофиг
и как только найдется возможность его нейтрализовать - не убить даже, просто устранить от кнопки - мир сменит парадигму
но никто не запретит мне ненавидеть урода, из за которого умирает столько людей
и желать поставить в микроволновку его адамово яблоко
Чую, не будет ее...
Інакше ні.
В Ердогана дійсно "місія нездійсненна". Тому Кулеба і буде в захваті... 😲
Что вы от нее ожидаете?
Для меня очевидна только одна цель - замочить ***** любыми доступными средствами, хоть загрызть его...
Для чего - никому непонятно.
Даже обсуждать не хочется сие бестолковое мероприятие
1. Не поспішайте дуже, по путін завжди і навмисне запізнюється, намагаючись показати, що він "визначна особа". Нехай ця підла особа чекає, як Президента Країни - Переможця !!!
2. Руку йому не подавайте !
3. Зустріч чи відеопереговори почніть з відеоролика його злочинів, а саме : Маріуполь - який був і яким його зробив окупант; Харків, Гостомель, Чернігів і т.д. Нехай подивиться на обличчя наших людей і побачить тіла вбитих окупантів.
це моя особиста думка.