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Новости Война
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Если Эрдогану удастся организовать встречу Зеленского и Путина, то мы будем только приветствовать эту инициативу, - Кулеба

зеленський,путін

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган создал "правильную атмосферу" на переговорах делегаций Украины и Российской Федерации в Турции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы благодарны президенту Турции за его усилия. Могу откровенно сказать, что именно благодаря тому, что он лично уделил внимание вопросу переговоров между Украиной и Россией, удалось перенести эти переговоры из Беларуси в Турцию. Это однозначно положительное решение. А также создать, дипломатическим языком, правильную атмосферу на самих переговорах, потому что он обратился к участникам перед тем, как переговоры начались", - сказал глава МИД.

"И учитывая эти успехи турецкой дипломатии, безусловно, если ему удастся организовать встречу президентов Зеленского и Путина в Турции, то мы будем только приветствовать эту инициативу", - добавил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин встретятся в Стамбуле, - Эрдоган

Зеленский Владимир (20232) путин владимир (31214) Турция (3371) Кулеба Дмитрий (2880) переговоры с Россией (945)


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Топ комментарии
+26
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01.04.2022 19:14
+19
нагадую другий куплет гімну України

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краї панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє.
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

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01.04.2022 19:17
+16
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01.04.2022 19:30
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01.04.2022 19:14 Ответить
я пішла у магаз за поп корном
анонсували 1865 серію
подобається мені цей серіал для домогосподарок

КУЛЕБА, РЕСПЕКТ
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01.04.2022 19:14 Ответить
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01.04.2022 19:14 Ответить
нагадую другий куплет гімну України

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краї панувати не дамо нікому.
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє.
Ще у нашій Україні доленька наспіє.

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01.04.2022 19:17 Ответить
Да не будет никогда никакой личной встречи Пу и Зеленский не будет Наш Вова пошлет ему венок...так хотелось но увы не вышло.....а серьезно Путин свихнувшийся в параноидальной шизофрении ЧУДОВИЩЕ доживающий свой земной путь..ему нужна только КАПИТУЛЯЦИЯ ПОЛНАЯ УКРАИНЫ И ВСЯ УКРАИНА, КОТОРУЮ ОН НАМЕРЕН ПЕРЕСЕЛИТЬ ПОБЛИЖЕ К КИТАЮ

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01.04.2022 20:07 Ответить
в тетя сара хочет негра
я понимаю, что путя хочет вернуть ссср, когда и стояло без ботекса и вся его жизнь бьіла спереди
но всему миру на его хотелки сейчас пофиг
и как только найдется возможность его нейтрализовать - не убить даже, просто устранить от кнопки - мир сменит парадигму

но никто не запретит мне ненавидеть урода, из за которого умирает столько людей
и желать поставить в микроволновку его адамово яблоко
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01.04.2022 20:15 Ответить
Интересно, как будет проходить встреча? О чем они будут говорить? Ботекс в скафандре будет, наверное.
Чую, не будет ее...
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01.04.2022 19:15 Ответить
***** може вилізти з берлоги, якщо віритиме у свою перемогу.
Інакше ні.
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01.04.2022 19:15 Ответить
.Як він може поїхати на зустріч,якщо він боїться своє найближче оточення?
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01.04.2022 19:27 Ответить
Не вилізе, навіть тоді. В нього тепер один шлях - закопуватися все глибше, глибше...
В Ердогана дійсно "місія нездійсненна". Тому Кулеба і буде в захваті... 😲
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01.04.2022 20:53 Ответить
і дати доброго шмайсера .. двома пострілами вирішимо всі проблеми
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01.04.2022 19:15 Ответить
Не вдасться нічого Єрдогану, бо ***** ще й сЦИКЛО.
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01.04.2022 19:16 Ответить
Так. Зустріч цих двох в найближчий час малоймовірна.
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01.04.2022 19:24 Ответить
Не расстраивайте "найвэлычнийшого", он с детства мечтал об этом...
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01.04.2022 19:43 Ответить
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01.04.2022 20:33 Ответить
Эрдоган-НЕ Бог..,когда время придёт ,тогда встреча состоится сама по себе без участия третьего лица с
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01.04.2022 19:16 Ответить
Плять та не вылезет ху.ло из бункера, он по ********* не ездит только по Скайпу скоту указания даёт.
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01.04.2022 19:18 Ответить
https://news.obozrevatel.com/show/video-kak-russkij-********-korabl-snosit-kreml-s-litsa-zemli-stalo-virusnyim.htm Видео, как русский военный корабль сносит Кремль с лица земли, стало вирусным
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01.04.2022 19:19 Ответить
Какие аргументы в пользу такой встречи?
Что вы от нее ожидаете?

Для меня очевидна только одна цель - замочить ***** любыми доступными средствами, хоть загрызть его...
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01.04.2022 19:19 Ответить
у Зеленского есть шанс стать величайшим героем Украины во всей Истории, убить московского императора, и наконецто уничтожить их Империю... но для этого нужны яйца
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01.04.2022 19:21 Ответить
тільки но подумав написати..шо Зеленський його б грохнув все б і закінчилось..
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01.04.2022 19:29 Ответить
Он ему в глаз как заглянет
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01.04.2022 19:40 Ответить
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01.04.2022 19:44 Ответить
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01.04.2022 20:34 Ответить
Це ще треба стільки сили прикласти щоб того упиря з бункеру витягти, воно ж там вже коріння пустило, вросло в землю. Хіба зашморг на шию, а там і до Гааги дотягнути можна
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01.04.2022 19:21 Ответить
Я вас умоляю... Двойник-тройник приедет, и в Гаагу тоже.
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01.04.2022 19:25 Ответить
Если в роиси рукожопость это их всё. То представь на кого двойник будет похож❗ Кто то типа лаврова будет пытаться выдавать себя за х.у.йла😁👍
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01.04.2022 19:29 Ответить
100 відсотків шо двійник...Памята'єте шо за )(уйлом забирають його біоматеріал..шо навіть квіти, які він положив був на магілку предка і то забрали..там усе підчищають щоб не було слідів..ДНК ніяких
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01.04.2022 19:33 Ответить
Надеюсь это делается только для того, чтоб выманить бункерную крысу и ******* во время полета
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01.04.2022 19:21 Ответить
Путен просто не знает что происходит. Зеля его ознакомит с происходящим и путен сразу согласится на все условия😁❗
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01.04.2022 19:26 Ответить
Да уж - так и окочурится и помрёт. Кстати с ****** стрелку быть надо было сразу в Гааге. Чтобы не тащить его повторно по миру. А то ещё преждевременно из стресса помрёт.
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01.04.2022 19:45 Ответить
Якщо под час організованої турком зустрічі жид обговорюватиме з вепсом озвучені абхазом умови, то сам громадянин Кулеба неминуче проведе пятнадцять років у виправній колоніі. Можливо навіть в одній камері з громадянином Арахамією. Що може негативно повпливати на гендерну роль громадянина Кулеби з огляду на кавказське походження сокарменика.
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01.04.2022 19:25 Ответить
куляйбо, народ цієї ініциативи не вітав, не вітає і не будет вітати... народ почне готувати кожному по гілляці...
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01.04.2022 19:29 Ответить
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01.04.2022 19:30 Ответить
.
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01.04.2022 20:40 Ответить
Якщо це тролінг мордору й пуйла,то-це добрий тролінг! Іншого сенсу у цім немає-всі,будь які,рішення підлягають "імплементації" ЗСУ,Верховної Ради та Народу України!
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01.04.2022 19:32 Ответить
Кулебаба радий всьому аби бубочці догодити
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01.04.2022 19:32 Ответить
Соромлюся запитати: а для чого ця зустріч? Невже хочуть кацапи, щоб у мавзолеї аж три вовки лежали? Більш раціонального пояснення цим химерним думкам про зустріч навряд чи знайдеться. Плюгава потвора ***** ясно сказав: "Я їх знищу". Треба йому довести зворотнє. Кацапи розуміють лише тоді, коли добряче отримують по осоружній паскудній пиці
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01.04.2022 19:41 Ответить
Совершенно бесполезная встреча, которая абсолютно ничем не закончится, кроме заглядывания в мутный глаз дохлой рыбы
Для чего - никому непонятно.
Даже обсуждать не хочется сие бестолковое мероприятие
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01.04.2022 19:45 Ответить
А що є умовою зустрічі, окупація Маріуполю?
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01.04.2022 19:56 Ответить
Путин сцыкливо найдёт причину отказаться: а вдруг Эрдоган его зарежет ?
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01.04.2022 19:56 Ответить
Дозволю собі такі поради пану Президенту Зеленському:

1. Не поспішайте дуже, по путін завжди і навмисне запізнюється, намагаючись показати, що він "визначна особа". Нехай ця підла особа чекає, як Президента Країни - Переможця !!!

2. Руку йому не подавайте !

3. Зустріч чи відеопереговори почніть з відеоролика його злочинів, а саме : Маріуполь - який був і яким його зробив окупант; Харків, Гостомель, Чернігів і т.д. Нехай подивиться на обличчя наших людей і побачить тіла вбитих окупантів.
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01.04.2022 19:58 Ответить
Також нашим представникам на переговорах теж не завадить показати переговорникам клятої московії такий відеоролик
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01.04.2022 20:01 Ответить
ну от чо зе так тяне до зустрічі з ху? мені здається шо в недавньму минулому ху не розплатився з 95кв за концерт.і тепер зе хоче борг вернуть
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01.04.2022 20:05 Ответить
Кому прийшла така дурість в голову, що якщо відбудеться зустріч Зеленського з Ху*лом, то в Україні буде "лад і спокій". Але Зеленський далі вперто добивається цієї зустрічі, як навіжений. Не розумію(
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01.04.2022 20:23 Ответить
зустріч з ******, це сама дурна мрія зеленського.
це моя особиста думка.
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01.04.2022 20:29 Ответить
Така зустріч неможлива за жодних обставин за межами раши і всі думаючі люди це розуміють і навіть знають причини, бункер свою справу зробив
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01.04.2022 20:33 Ответить
Організувати зустріч президентів Зеленського та Путіна в Туреччині, Ердогана попросив рашист ,для того,щоб навязувати "зе" те ,про що строчить переговорщик арахімії,подоляки і всякі інші проросійські переговорники -нейтральний статус ,відмова від НАТО ,не обговорювати питання окупованого Криму і Донбасу, зміна конституції де має бути прописаний позаблоковий статус України і друга державна рашистький "язик" .А ще відсторонити від переговорного процесу США І Англію .ніби то окупант РАШИСТ -буде гарантувати Україні безпеку без США .НАТО .Англії
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01.04.2022 20:33 Ответить
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01.04.2022 20:41 Ответить
чума на блаЗЄнських кулЄб!
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01.04.2022 20:54 Ответить
Крыса понимает, что на нее открыта охота, поэтому не вылезет из бункера за пределы паРашки (очень труслива и крайне подозрительна)!
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01.04.2022 21:06 Ответить
Вы то - да! Украину жаль!
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01.04.2022 21:27 Ответить
Якщо Зєля здасть хоч один сантиметр нашої землі (в т.ч. окуповані території чи Крим), назад може не повертатися. Його дім - після цього буде Туреччина. Звісно, якщо хоче жити.
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01.04.2022 22:58 Ответить
Він відразу в бункер до щурика сдрисне.
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01.04.2022 23:51 Ответить
 
 