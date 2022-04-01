РФ распространяет фейки, будто Украина с помощью "Байрактаров" распыляет вирусы, - Центр противодействия дезинформации

Прокремлевские СМИ распространяют дезинформацию со ссылкой на Минобороны РФ, как будто украинская корпорация "Мотор Сич" создает модификации турецких Bayraktar с аэрозольным распылителем вирусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В качестве "доказательства" приводится копия запроса украинской "Мотор Січі" к турецкому производителю "Байрактаров".

"На самом деле, соответствующий запрос относительно технических характеристик импортируемой военной техники — обычная вещь для всех стран, в т.ч. и России. И вопрос к турецкой стороне относительно возможного распыления Байрактарами из-за аэрозоли является обычным информационным вопросом для авиационной техники, который никоим образом не свидетельствует о намерениях Украины предоставить турецким БПЛА такую возможность", - пояснили в ЦПД.

В Центре напомнили, что ранее Минобороны РФ распространяло фейки, что в Украине "кололи перелетным птицам опасные вирусы" и затем их "должны были отправить на территорию России".

Читайте: Российские оккупанты обстреливают села для дискредитации украинских защитников, - Центр противодействия дезинформации