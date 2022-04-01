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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российские оккупанты отводят войска из Киевщины и Черниговщины для формирования ударных групп на Слобожанском и Донецком направлениях, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении на 18:00 1 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в официальном фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Идут тридцать седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Продолжается отведение отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка войск врага, предположительно для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях.

По имеющейся информации, на территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещены якобы "раненые" военнослужащие вооруженных сил российской федерации, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ возобновили контроль над 28 населенными пунктами, - Генштаб. СПИСОК

На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области в городе Энергодар на территории воинской части российские оккупанты продолжают удерживание лиц из числа местных жителей. Их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники федеральной службы безопасноти русской федерации проводят их допросы с применением методов психологического и физического давления.

По имеющейся информации, в городе Токмак российскими оккупантами 4 апреля планируется проведение так называемого референдума. В частности, оккупационной администрацией уже проведено уведомление местного населения об этом мероприятии.

Город Мелитополь временно контролируется военными и росгвардией противника. Противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых производит обстрелы в запорожском направлении.

Оккупанты не оставляют идеи внедрить учебный процесс в учебных заведениях по своим стандартам и русскому языку в апреле 2022 года.

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Педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение. Также, оккупанты продолжают предпринимать попытки раздачи так называемой "гуманитарной помощи" местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожья.

Во временно занятом врагом населенном пункте Счастье Луганской области все попытки оккупантов возобновить работу теплоэлектростанции, которая получила значительные повреждения в результате боевых действий, оказались напрасными, ведь квалифицированные специалисты покинули населенный пункт.

В Станице Луганской российские захватчики проводят пропагандистские мероприятия. В частности, работники оккупационной администрации осуществляют работу с малообеспеченными семьями, состоящими на учете в социальных службах, и раздают так называемую "гуманитарную помощь".

При уходе из города Буча российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику и проводят контратаки по отдельным направлениям, освобождая украинские города и села".

армия РФ (19057) Генштаб ВС (6194) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+11
Австралія передасть Україні броньовані машини Бушмастер.
Про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомив австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон.-"Ми надсилаємо не лише наші молитви, ми надсилаємо нашу зброю, наші **********, нашу гуманітарну допомогу. Ми надсилаємо все це, а також бронежилети. Ми також надішлемо наші броньовані машини, наші Бушмастери", - цитує Моррісона CNN.
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01.04.2022 19:34
+9
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01.04.2022 19:38
+8
Майк Тайсон (боксёр): "У всех есть план... пока они не получат по морде."
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01.04.2022 19:56
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Правила форума Совет форумчан
Из тех покоцаных упырей не получится ударников ,поджилки у них трясутся ...
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01.04.2022 19:28 Ответить
В днр уже студентов гребут и сразу в бой отправляют. Подозреваю, что дальше пойдут школьники 11, а потом 10 классов.
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01.04.2022 19:46 Ответить
З такою швидкістю це не відводять- це драпають.
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01.04.2022 19:29 Ответить
***** міняє плани.
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01.04.2022 19:32 Ответить
Майк Тайсон (боксёр): "У всех есть план... пока они не получат по морде."
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01.04.2022 19:56 Ответить
Австралія передасть Україні броньовані машини Бушмастер.
Про це у п'ятницю, 1 квітня, повідомив австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон.-"Ми надсилаємо не лише наші молитви, ми надсилаємо нашу зброю, наші **********, нашу гуманітарну допомогу. Ми надсилаємо все це, а також бронежилети. Ми також надішлемо наші броньовані машини, наші Бушмастери", - цитує Моррісона CNN.
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01.04.2022 19:34 Ответить
Можливо, вони все-таки "БушмЕйстер" називаються?
Це змія така, різновид гадюк
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01.04.2022 20:46 Ответить
як будуть вже то хлопці розкажуть як на них рашистів жалили)
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01.04.2022 21:23 Ответить
Суми і Харків хочуть, суки…
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01.04.2022 19:35 Ответить
орки дорогу хочуть аж до півдня по річці дніпру
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01.04.2022 19:42 Ответить
Якщо на півночі втікають, на сході стріляють, то на півдні кляті московити вже формують свої "міськради" на чолі зі зрадниками-колоборантами, як, для прикладу, в Каховці, Бердянську. Невже кляті москалі думають, що прийшли назавжди ??? Не забувайте, що кацапи - тоє нагла, підля і брехлива народоорда !!!
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01.04.2022 19:36 Ответить
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01.04.2022 19:38 Ответить
Буратіно цілим захопили? Невже нам такий монстр потрібний у ЗСУ? Вогнемети - це зброя минулого
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01.04.2022 20:50 Ответить
це не новина..роблять ще одне "ордло"
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01.04.2022 19:40 Ответить
СМИ со ссылкой на Военно-медицинскую службу РФ сообщают о смерти первого российского военного от лучевой болезни.

Всего 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для лечения. https://t.me/charter97_org/68720
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01.04.2022 19:41 Ответить
Ну все, ВСУ зняло табу з російських терористів під Києвом,-можна випускати Яременка, нехай закінчить...
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01.04.2022 19:42 Ответить
Другий раз їх уже на фронт не загониш. А референдум проводять, щоб крисьонишу показати - ми сила, ми все виконали.
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01.04.2022 19:47 Ответить
Лише в мене склалося враження що на переговорах обміняли київську область на південь?
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01.04.2022 19:48 Ответить
Так, лише в тебе (ну може ще в декількох недорозвинутих)
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01.04.2022 20:14 Ответить
Пусть там концентрируются, чтоб сразу всех кучно и накрыть, зачистить Дырляндию и восстановить свой восточный кордон...

Если только опять поступит вказивка перестать стрелять...
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01.04.2022 19:51 Ответить
ОБС сообщает, что Шойгу заявил, что за 2 года они вывезут украинцев в Сибирь и пусть там работают. Так что готовтесь, панове, или Украина или Сибирь.
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01.04.2022 20:02 Ответить
Вже місяць, як путін відправляє на нікому не потрібну загибель молодих росіян. Без необхідного військового досвіду, постачання та озброєння, втрати колосальні. Як особового складу, так і військової техніки.
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01.04.2022 20:06 Ответить
та сегодня уже выводили. под Черниговом их **********. говорят что партизаны.
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01.04.2022 20:07 Ответить
Я про це казав ще 22-23 лютого, що рашка не вивезе Київський напрямок. Вони зараз кинуть солдат в м'ясорубку, більша частина з яких деморалізовані і хочуть до мамки в ліжко. Дякувати богу, що русня тупа, і з самого початку не кинула всіх своїх ванюш на Харків і коридор до Криму. Україна вже виграла перший раунд у цій війні, скоро буде другий раунд, в якому ми маємо вистояти.
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01.04.2022 20:31 Ответить
 
 