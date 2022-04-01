Российские оккупанты отводят войска из Киевщины и Черниговщины для формирования ударных групп на Слобожанском и Донецком направлениях, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении на 18:00 1 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в официальном фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "Идут тридцать седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Продолжается отведение отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка войск врага, предположительно для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях.

По имеющейся информации, на территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещены якобы "раненые" военнослужащие вооруженных сил российской федерации, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

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На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области в городе Энергодар на территории воинской части российские оккупанты продолжают удерживание лиц из числа местных жителей. Их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники федеральной службы безопасноти русской федерации проводят их допросы с применением методов психологического и физического давления.

По имеющейся информации, в городе Токмак российскими оккупантами 4 апреля планируется проведение так называемого референдума. В частности, оккупационной администрацией уже проведено уведомление местного населения об этом мероприятии.

Город Мелитополь временно контролируется военными и росгвардией противника. Противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых производит обстрелы в запорожском направлении.

Оккупанты не оставляют идеи внедрить учебный процесс в учебных заведениях по своим стандартам и русскому языку в апреле 2022 года.

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Педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение. Также, оккупанты продолжают предпринимать попытки раздачи так называемой "гуманитарной помощи" местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожья.

Во временно занятом врагом населенном пункте Счастье Луганской области все попытки оккупантов возобновить работу теплоэлектростанции, которая получила значительные повреждения в результате боевых действий, оказались напрасными, ведь квалифицированные специалисты покинули населенный пункт.

В Станице Луганской российские захватчики проводят пропагандистские мероприятия. В частности, работники оккупационной администрации осуществляют работу с малообеспеченными семьями, состоящими на учете в социальных службах, и раздают так называемую "гуманитарную помощь".

При уходе из города Буча российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор захватчику и проводят контратаки по отдельным направлениям, освобождая украинские города и села".