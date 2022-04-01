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Новости Санкции против России
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ЕС призвал Китай не помогать РФ обходить санкции: Если не поддерживаете, то по крайней мере не вмешивайтесь

китай,путін,сі

Китай как постоянный член Совбеза ООН имеет особую ответственность за сохранение мирового порядка, поэтому ЕС призвал официальный Пекин не вмешиваться в санкционный режим и не помогать россиянам обходить ограничения, применяемые в отношении РФ за войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наш саммит состоялся на фоне продолжающейся в Украине российской войны, и это было очень хорошо, что мы имели откровенный и открытый обмен мнениями с лидером Си (Си Цзиньпином) и премьер-министром Ли (Ли Кецяном). Было очевидно, что это не только выдающийся момент для нашего континента, но также выдающийся момент для наших отношений с остальным миром… В этом контексте Китай как постоянный член Совбеза ООН имеет отдельную ответственность", - подчеркнула она.

"Вместе с нашими международными партнерами мы (ЕС) приняли масштабные и эффективные санкции, к которым присоединились более 40 государств. Мы очень четко заявили, что Китай должен если не поддерживать, то, по крайней мере, не вмешиваться в наши санкции. Ни один европейский гражданин не поймет какой-либо поддержки россии из-за войны войны. Более того, это может привести к масштабным репутационным потерям Китая здесь, в Европе", - добавила фон дер Ляйен.

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Китай (2911) россия (95365) Евросоюз (17061) Урсула фон дер Ляйен (509)


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Топ комментарии
+7
Не верю тихушным китайцам. Вторые мрази после касапов.
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01.04.2022 19:28
+4
Китайські компанії Lenovo, Asus i Acer продовжують працювати в рашці. Південна Корея закрила свій бізнес в мордорі. Робіть висновки!
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01.04.2022 19:31
+3
Отойдите и не мешайте пи.з.дить ху.йла👊😁❗
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01.04.2022 19:31
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Не верю тихушным китайцам. Вторые мрази после касапов.
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01.04.2022 19:28 Ответить
Тому так довго і мають свою власну державу.
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01.04.2022 19:31 Ответить
комуняк просто накачують технологіями й баблом. а так - були б голі й босі, як в КНДР, або розвалилися б
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01.04.2022 20:29 Ответить
Була б їхня китайська держава в японській дупі, якби США на визволили під час WWII.
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01.04.2022 20:55 Ответить
так то так
але від штатів вони допоки сруться
а штати на них вже глянули похмуро
і коли мона нічо не робити і чекати, допоки економіка рашки здохне вони як розумна мавпа, будуть сидіти на дереві і чекати
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01.04.2022 19:32 Ответить
це касави - други після китайців. китайці просто хитріші - не патякають зайвого
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01.04.2022 20:30 Ответить
Китайські компанії Lenovo, Asus i Acer продовжують працювати в рашці. Південна Корея закрила свій бізнес в мордорі. Робіть висновки!
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01.04.2022 19:31 Ответить
це збориська ********** а не компаніі
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01.04.2022 19:33 Ответить
ASUS і ACER - не китайські. Тайвань
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01.04.2022 19:53 Ответить
Штаб- квартири на Тайвані, але виробничі потужності на континентальній КНР.
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01.04.2022 20:05 Ответить
Отойдите и не мешайте пи.з.дить ху.йла👊😁❗
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01.04.2022 19:31 Ответить
Ну давай! Не зламай клавіатуру!
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01.04.2022 20:28 Ответить
там бунт. небольшой. обьем интернет продаж упал на 35%. а это на секунду 1 млрд в день. а это означает застой товаров на складах и невыплата зарплат. вива чайна.
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01.04.2022 19:32 Ответить
Кстати да - не закупался в Али и Бангуде уже с января. Не было необходимости тоже. Теперь посмотрю на позицию Китая. И так наверное многие думает.
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01.04.2022 19:50 Ответить
из десяти посылок заказанных до войны пять уже возвращаются поставщику. так что али для Украины пока всё.
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01.04.2022 19:58 Ответить
скоріше б китайці напали на касабів.. а потім індія на китайців...ото ж буде ржач!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.04.2022 19:32 Ответить
Китай определится после нашей победы.
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01.04.2022 19:33 Ответить
продам китайцям степлер- можна очі пристріляти-будуть як касаби
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01.04.2022 19:37 Ответить
они будут ждать , когда труп расеи проплывёт мимо по течению , и откусят столько - сколько смогут проглотить
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01.04.2022 19:44 Ответить
Китайці це ті ж самі росіяни за менталітетом. Колективізм, "слямзіть", вождізм. Із західним тільки Тайвань і залишки Гонконгу. Тому я б не сподівався. Транспондери нафтоналивних російських танкерів виключаються саме біля Китаю та Індії.
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01.04.2022 19:56 Ответить
Закликати щось красносраких ********* - не має жодного сенсу. Китай треба відрізати від ******** технологій і повертати у кам'яний вік.
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01.04.2022 20:00 Ответить
 
 