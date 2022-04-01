ЕС призвал Китай не помогать РФ обходить санкции: Если не поддерживаете, то по крайней мере не вмешивайтесь

Китай как постоянный член Совбеза ООН имеет особую ответственность за сохранение мирового порядка, поэтому ЕС призвал официальный Пекин не вмешиваться в санкционный режим и не помогать россиянам обходить ограничения, применяемые в отношении РФ за войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наш саммит состоялся на фоне продолжающейся в Украине российской войны, и это было очень хорошо, что мы имели откровенный и открытый обмен мнениями с лидером Си (Си Цзиньпином) и премьер-министром Ли (Ли Кецяном). Было очевидно, что это не только выдающийся момент для нашего континента, но также выдающийся момент для наших отношений с остальным миром… В этом контексте Китай как постоянный член Совбеза ООН имеет отдельную ответственность", - подчеркнула она.

"Вместе с нашими международными партнерами мы (ЕС) приняли масштабные и эффективные санкции, к которым присоединились более 40 государств. Мы очень четко заявили, что Китай должен если не поддерживать, то, по крайней мере, не вмешиваться в наши санкции. Ни один европейский гражданин не поймет какой-либо поддержки россии из-за войны войны. Более того, это может привести к масштабным репутационным потерям Китая здесь, в Европе", - добавила фон дер Ляйен.

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