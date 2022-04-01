К полной блокаде Изюма оккупантами привели действия местных предателей и количественное преимущество оккупантов, - горсовет
Местные предатели в Изюме провели российских оккупантов на Южную часть города.
Об этом в Facebook сообщил Максим Стрельник, начальник отдела горсовета Изюма, передает Цензор.НЕТ.
"26 марта 2022 года местные предатели провели российских оккупантов на Южную часть города, что в свою очередь привело к полной блокировке пути доставки гуманитарной помощи в Изюм и эвакуации изюмчан. Кроме этого, российские оккупанты, воспользовавшись этой ситуацией, начали захват Изюма...
К сожалению, количественное преимущество российских оккупантов и вероломство местных предателей привели к установлению 01 апреля 2022 года временного контроля врага над Изюмом", - говорится в сообщении.
"Однако, битва за Изюм не завершилась и наша Армия вскоре обязательно освободит город от российских оккупантов и спасет изюмчан, ставших заложниками подлости местных предателей и агрессии врагов", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И вообще , такое чувство что Юго восток тупо сливают. Просто орки отводят войска от Киева для наступления на Донбасс.
Изюм дальше от РФ, успели организоваться и то шо там был раньше штаб АТО, может техника и оборонительные рубежи были.
Ну все равно "Сушки" летали туда и день и ночь целую неделю.
А вот Херсон ,-да непонятка.
Еще большая непонятка, как смогла выйти з Крыма,через узкий перешеек такая групировка, шо захватила юг Украины?
Очищатися потрібно на випередження!
Оця толерантність до своїх гнид Україну і запагубить!
Остальные прогрессивные демократические страны Вам подскажет
Я не большой знаток Изюма и окрестностей. Но вот, что значит "провели оккупантов в город". Это что, высокогорье, там тропы, заросшие кустарником, невидимые глазу. Их знают только местные пастухи.
Ну не нравится вам ОПЗЖ (мне тоже не нравится), приведите так сказать в исполнение, как говорил п*идурок Потураев год назад.
Где поставленное оружие?
підлості місцевих зрадниківтупого бидла на виборах і агресії ворогів", Джерело: https://censor.net/ua/n3330614
войска в города поближе к ОРДЛО. Иначе раша захватит Лугандон ,Донецкую обл. и откроет себе сухопутный путь в Крым.Если им это удастся (а шансы у них велики), то они с огромными силами вернутся обратно, окружат Киев - и тогда жопа.
Ізюмська міська рада
За результатами виборів 2015 року, Ізюмську міську раду склали висуванці місцевих організацій 7-ми політичних партій: «Відродження» (10), «Нові обличчя» (9), «Нова держава» (5), «Наш край» (3), «Партія пенсіонерів України» (3), ВО «Батьківщина» (2), БПП «Солідарність» (2).
За підсумками виборів 2020 року, кількість місцевих організацій партій, що висунули кандидатів у депутати та вибороли мандати у Ізюмській міській раді, скоротилася до 4: «Опозиційна платформа-За життя» (13), «Нові обличчя» (10), «Слуга народу» (8), «Блок Світличної «Разом!» (3).
https://www.prostir.ua/?news=onovlennya-deputatskoho-skladu-rad-harkivskoho-rehionu