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Новости Война
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К полной блокаде Изюма оккупантами привели действия местных предателей и количественное преимущество оккупантов, - горсовет

війна

Местные предатели в Изюме провели российских оккупантов на Южную часть города.

Об этом в Facebook сообщил Максим Стрельник, начальник отдела горсовета Изюма, передает Цензор.НЕТ.

"26 марта 2022 года местные предатели провели российских оккупантов на Южную часть города, что в свою очередь привело к полной блокировке пути доставки гуманитарной помощи в Изюм и эвакуации изюмчан. Кроме этого, российские оккупанты, воспользовавшись этой ситуацией, начали захват Изюма...

К сожалению, количественное преимущество российских оккупантов и вероломство местных предателей привели к установлению 01 апреля 2022 года временного контроля врага над Изюмом", - говорится в сообщении.

"Однако, битва за Изюм не завершилась и наша Армия вскоре обязательно освободит город от российских оккупантов и спасет изюмчан, ставших заложниками подлости местных предателей и агрессии врагов", - подытожил он.

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блокада (1676) Харьковщина (5577) Изюм (264)


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Топ комментарии
+60
Полный ******, Херсон, Купянск, Изюм. Все предатели сдали. Много их еще по городам сидит? Не пора ли превентивно расстрелы устраивать?
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01.04.2022 19:40
+32
депутаты опзж-опники, без них не обошлось.
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01.04.2022 19:43
+32
Після Перемоги пізно!
Очищатися потрібно на випередження!
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01.04.2022 19:46
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Полный ******, Херсон, Купянск, Изюм. Все предатели сдали. Много их еще по городам сидит? Не пора ли превентивно расстрелы устраивать?
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01.04.2022 19:40 Ответить
предатели то таке, просто перевес сил на стороне ваты + авиация.
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01.04.2022 19:44 Ответить
от я про і це пишу тут ..шо перевага в чисельності орків.
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01.04.2022 19:48 Ответить
А почему не провели мобилизацию?Кто мешал?Как то странно проходит сдача:юг и донецк с луганксом.
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01.04.2022 19:57 Ответить
не слід недооцінювати зрадників, тим більше коли мова про русских, вони всі свої войни "вигравали" цинічною подлятиною і м"ясом.
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02.04.2022 01:42 Ответить
Скажи паляниця ))
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01.04.2022 19:44 Ответить
Скажи
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01.04.2022 20:00 Ответить
Есть еще такой Труханов зовут. Мер Одессы, который гуманитарку ПРОДАЕТ в магазинах и зарабатывает. Сегодня жительница Одессы в тик токе все рассказывала. Для кого то война, смерть и разруха а для кого то бизнес.
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01.04.2022 19:46 Ответить
Ой,подожди.Сейчас бездонное дно будет опять на великом будивництви.
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01.04.2022 19:59 Ответить
Как правило это головы рай или обл администраций, ставленники зеленского. А вот те же мэры городов, которых выбрал народ ведут себя достойно.
И вообще , такое чувство что Юго восток тупо сливают. Просто орки отводят войска от Киева для наступления на Донбасс.
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01.04.2022 20:07 Ответить
Изюм и Купянск маленькие города. В Купянске и войск никаких небыло(ЗСУ).
Изюм дальше от РФ, успели организоваться и то шо там был раньше штаб АТО, может техника и оборонительные рубежи были.
Ну все равно "Сушки" летали туда и день и ночь целую неделю.
А вот Херсон ,-да непонятка.
Еще большая непонятка, как смогла выйти з Крыма,через узкий перешеек такая групировка, шо захватила юг Украины?
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01.04.2022 20:37 Ответить
але тепер абсолютно зрозуміло, чому ми не можемо залишити Крим русским, бо інакше там постійно щось заходити і залітати і запливати буде.
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02.04.2022 01:44 Ответить
Начинать с Днепр, Одесса, Славянск, Кривой Рог, Запорожье и надо уже вчера.
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01.04.2022 20:43 Ответить
Не поверишь, но в твоём месте тоже живёт зрадник и ждёт своего часа. Они живут везде. Приводят оккупантов, всё показывают и всё рассказывают. Кто как живёт, где у кого, что лежит. Чаще всего это представители ОПЗЖ или фанаты Шария. И они есть в каждом городе или районе. Только ждут своего часа.
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01.04.2022 22:01 Ответить
Плохо
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01.04.2022 19:42 Ответить
депутаты опзж-опники, без них не обошлось.
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01.04.2022 19:43 Ответить
Проблема розстріляти? Інші задумаються. Але ж дермократія...
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01.04.2022 20:25 Ответить
Чому діяльність проросійскої ОПЗЖопи не була заборонена раніше? Чи: "а какая разница"?
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01.04.2022 20:33 Ответить
опзж - зрадники по визначенню. але є ще один ньюанс. захід. коли щось забороняється, то західні демократії почнають кричати про "наступ на (права, свободу, совість,...)". попереду чекає схожа фігня з забороною гундяєвско-*********** патріпархатих. незабаром почується крик, що це наступ на свободу совісті.
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01.04.2022 20:42 Ответить
Розумієш, в цьому випадку дипломатичні сусилля треба було направити на пояснення цього, а не на виправдування призначень російских агентів на керівні посади в АП.
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01.04.2022 23:18 Ответить
Украина кишит этой мразью . После победы надо сделать чистку страны от этой касапской падали.
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01.04.2022 19:44 Ответить
Після Перемоги пізно!
Очищатися потрібно на випередження!
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01.04.2022 19:46 Ответить
В такому випадку починать треба з дермків в ОП.
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01.04.2022 20:35 Ответить
Чому ні єдиний зрадник показово не розстріляний!?
Оця толерантність до своїх гнид Україну і запагубить!
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01.04.2022 19:45 Ответить
Як ви собі уявляєте показові розстріли у ******** европейській державі?
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01.04.2022 19:50 Ответить
ясное дело - в онлайне. Время расстрелов согласовывать в Министерстве образования, шоб показывать во время урока патриотического воспитания.
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01.04.2022 19:55 Ответить
Наведіть приклад держави, де так виховують дітей. Дякую за відповідь.
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01.04.2022 20:05 Ответить
Северная Корея. Не благодарите.
Остальные прогрессивные демократические страны Вам подскажет
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01.04.2022 20:13 Ответить
І не збирався.
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01.04.2022 20:25 Ответить
Зачем расстрелы? Есть более гуманное средство электрический стул. Кстати Европа вешала гитлеровцев а не расстреливала. Нюнрберг, суд, все законно. В современной Европе тоже нельзя представить себе фюрера но вот теперь есть....
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01.04.2022 20:14 Ответить
Значит убивать тысячами мирное население и разрушать инфраструктуру это можно, а расстрелять предателя в военное время это нельзя?
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01.04.2022 21:01 Ответить
А вбивають мирне населення та розстрідюють зрадника одні і ті ж чи різні? Так отож...
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01.04.2022 21:33 Ответить
в Америці є смертна кара не знаю на скільки показова, рідні жертви можуть бути присутні. А у зрадника жертв більше ніж у серийного маньяка-убивці за все життя. Америка демократична країна.
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02.04.2022 01:48 Ответить
ну так а шо удивляться, в этих областях в топах жопоблоки, кого выбрали - теперь пожинайте плоды.
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01.04.2022 19:45 Ответить
оце правда...
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01.04.2022 19:50 Ответить
А ОПЕ сидит Ермак...
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01.04.2022 19:47 Ответить
Не тільки ермак
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01.04.2022 20:11 Ответить
Щось мені підказує, що ці щирі прихильники руцкага міра Є чи були такими ж абажатєлями пр, опзж-дунів і, канєшна допи-гєпи, нині покійних.
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01.04.2022 19:47 Ответить
риба гниє з голови.... уви
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01.04.2022 19:49 Ответить
Яких ще "кєфірав", ми вже мусульманська країна чи що? чому просто не сказати орків чи свинособак?
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01.04.2022 19:49 Ответить
Это из-за особенностей Google Translate при переводе с украинского на русский. Оно оккупантов в кафиров переделывает.
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01.04.2022 19:52 Ответить
полковники Носы, это во все времена, карма какая то Украины...
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01.04.2022 19:58 Ответить
Сейчас нарвусь на злые комменты.
Я не большой знаток Изюма и окрестностей. Но вот, что значит "провели оккупантов в город". Это что, высокогорье, там тропы, заросшие кустарником, невидимые глазу. Их знают только местные пастухи.
Ну не нравится вам ОПЗЖ (мне тоже не нравится), приведите так сказать в исполнение, как говорил п*идурок Потураев год назад.
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01.04.2022 20:01 Ответить
вони йдуть по старих мапах, вони не знають місцевіості, вони не знають, де стоять війська, де на них чекають міни чи ЗСУ, а зрадник показує де не чекають, і де вони можуть спокійно зайти, і да, є дороги якими вже сто років ніхто не користався, вони може й поросли травою, але це все одно дороги. у зрадника за одну зраду жертв більше ніж у серийного вбивці за все життя.
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02.04.2022 01:53 Ответить
Нашли козлов отпущения. Где подкрепление, где мобилизованные?
Где поставленное оружие?
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01.04.2022 20:02 Ответить
Вот сейчас под Киевом бои прекратились, там Зеленский с Ермаком, согнали для своей защиты пол армии. И похоже фиг кому помощь окажут. Почему бы сейчас не деблокировать Мариуполь???
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01.04.2022 20:10 Ответить
і врятує ізюмчан, які стали заручниками підлості місцевих зрадників тупого бидла на виборах і агресії ворогів", Джерело: https://censor.net/ua/n3330614
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01.04.2022 20:03 Ответить
Історичні паралелі, 315 років тому, зрадник Ніс доручив показати таємний хід до Батурина москалям, які вчинили в місті геноцид. Ось для чого необхідне знання історії, не наступати на ті ж граблі.
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01.04.2022 20:03 Ответить
Я не знаю,то думают в Генштабе но нужно срочно добавить сил и освободить Чернигов. И бросить
войска в города поближе к ОРДЛО. Иначе раша захватит Лугандон ,Донецкую обл. и откроет себе сухопутный путь в Крым.Если им это удастся (а шансы у них велики), то они с огромными силами вернутся обратно, окружат Киев - и тогда жопа.
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01.04.2022 20:05 Ответить
Гріхи минулого іноді призводять до горя в *********.

Ізюмська міська рада

За результатами виборів 2015 року, Ізюмську міську раду склали висуванці місцевих організацій 7-ми політичних партій: «Відродження» (10), «Нові обличчя» (9), «Нова держава» (5), «Наш край» (3), «Партія пенсіонерів України» (3), ВО «Батьківщина» (2), БПП «Солідарність» (2).

За підсумками виборів 2020 року, кількість місцевих організацій партій, що висунули кандидатів у депутати та вибороли мандати у Ізюмській міській раді, скоротилася до 4: «Опозиційна платформа-За життя» (13), «Нові обличчя» (10), «Слуга народу» (8), «Блок Світличної «Разом!» (3).
https://www.prostir.ua/?news=onovlennya-deputatskoho-skladu-rad-harkivskoho-rehionu
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01.04.2022 20:07 Ответить
все так - тільки не інколи, а завжди.
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01.04.2022 20:09 Ответить
там всегда голосовали за опзж, так что это выбор народа
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01.04.2022 20:12 Ответить
Катастрофа…
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01.04.2022 20:12 Ответить
Складається враження що коментатори процентів на 80% сидять в Росії. Якось москальським духом тхне
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01.04.2022 20:15 Ответить
Тобто тобі норм що не втримали Ізюм?
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01.04.2022 20:36 Ответить
,,,все що здали, або здадуть внизу ,на місцях,погоджено і підготовлено із владою на верхах.
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01.04.2022 20:23 Ответить
Поясніть на прикладі
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01.04.2022 20:37 Ответить
хіба не є поясненням того,що робиться в реальному житті в різьних місцях України?
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01.04.2022 20:43 Ответить
Тим часом колаборантам в Україні нема чого боятися,покарання умовне.Цей випадок ще раз говорить,що потрібні аба розстріли тих іуд,або пожиттєве позбавлення громадянства та видворення з країни
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01.04.2022 20:53 Ответить
Ничего страшного.Города часто переходят из рук в руки.Ещё впереди много боёв.
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01.04.2022 21:17 Ответить
 
 