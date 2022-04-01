К полной блокаде Изюма оккупантами привели действия местных предателей и количественное преимущество оккупантов, - горсовет

Местные предатели в Изюме провели российских оккупантов на Южную часть города.

Об этом в Facebook сообщил Максим Стрельник, начальник отдела горсовета Изюма, передает Цензор.НЕТ.

"26 марта 2022 года местные предатели провели российских оккупантов на Южную часть города, что в свою очередь привело к полной блокировке пути доставки гуманитарной помощи в Изюм и эвакуации изюмчан. Кроме этого, российские оккупанты, воспользовавшись этой ситуацией, начали захват Изюма...

К сожалению, количественное преимущество российских оккупантов и вероломство местных предателей привели к установлению 01 апреля 2022 года временного контроля врага над Изюмом", - говорится в сообщении.

"Однако, битва за Изюм не завершилась и наша Армия вскоре обязательно освободит город от российских оккупантов и спасет изюмчан, ставших заложниками подлости местных предателей и агрессии врагов", - подытожил он.

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