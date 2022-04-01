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Новости Война
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Плата за коммунальные услуги, предоставляемые Харьковом, с 24 февраля и до конца войны будет списана, - Терехов

терехов

У жителей города Харькова не будут брать деньги за коммунальные услуги до конца войны.

Об этом сообщил Харьковский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что жителям спишут начисленные суммы за коммунальные услуги от 24 февраля и до конца войны.

"Мы сегодня инициировали вопрос, чтобы оставшиеся в Харькове люди, находящиеся в условиях военных действий, они настоящие герои и, конечно, сегодня платить за коммунальные услуги они не будут", - сказал Терехов.

В пресс-службе Харьковского горсовета уточнили, что плату не будут брать за услуги, которые предоставляет город - горячая и холодная вода, отопление, квартплата, вывоз мусора.

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По словам Терехова, в Харькове разрушены 1337 жилых домов.

"Мы видим, что постоянно ведутся обстрелы, по жилым кварталам, жилым микрорайонам, нашей инфраструктуре", - сказал мэр.

Харьков (7450) коммунальные услуги (350) Терехов Игорь (255)


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Правильно !!! Я считаю беня и гудок обязаны обнулить все платежи с 24 и до окончания войны всем кто не сбежал !!!
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01.04.2022 19:53 Ответить
Місто майже не працює, гроші не надходять. Мабуть, робітникам комунальних служб зарплатню платити не треба. Да і електрика, газ та вода у нас вже безкоштовні. "Круто" терехов віджигає...
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01.04.2022 20:02 Ответить
Горячая вода? Да ладно?
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01.04.2022 20:03 Ответить
Те, кто не уехал и раньше не платили
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01.04.2022 20:03 Ответить
Я думаю, кто-то на 1-е апреля неудачную шутку запостил.
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01.04.2022 20:28 Ответить
А в інших містах?
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01.04.2022 22:18 Ответить
 
 