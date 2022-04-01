Плата за коммунальные услуги, предоставляемые Харьковом, с 24 февраля и до конца войны будет списана, - Терехов

У жителей города Харькова не будут брать деньги за коммунальные услуги до конца войны.

Об этом сообщил Харьковский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что жителям спишут начисленные суммы за коммунальные услуги от 24 февраля и до конца войны.

"Мы сегодня инициировали вопрос, чтобы оставшиеся в Харькове люди, находящиеся в условиях военных действий, они настоящие герои и, конечно, сегодня платить за коммунальные услуги они не будут", - сказал Терехов.

В пресс-службе Харьковского горсовета уточнили, что плату не будут брать за услуги, которые предоставляет город - горячая и холодная вода, отопление, квартплата, вывоз мусора.

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По словам Терехова, в Харькове разрушены 1337 жилых домов.

"Мы видим, что постоянно ведутся обстрелы, по жилым кварталам, жилым микрорайонам, нашей инфраструктуре", - сказал мэр.