В оккупированном Энергодаре россияне удерживают и пытают заложников, в Токмаке готовят "референдум", а в Мелитополе размещают артиллерию в жилых кварталах, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о политике россиян на оккупированных территориях, в частности, в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в официальном фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.
В сообщении отмечается: "На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области в городе Энергодар на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают содержание лиц из числа местных жителей. Их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники федеральной службы безопастности Российской Федерации проводят допросы с применением способов психологического и физического давления.
По имеющейся информации, в городе Токмак российскими оккупантами 4 апреля планируется проведение так называемого референдума. В частности, оккупационной администрацией уже проведено уведомление местного населения об этом мероприятии.
Город Мелитополь временно контролируется военными и росгвардией врага. Противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых производит обстрелы в запорожском направлении".
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"У Радянській Росії перші концентраційні табори були створені за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Троцького наприкінці травня 1918 року"
що ви ще не зробили муйню, а статтю в гаазі вже заробили?
що Інтерпол буде співпрацювати з Україною, але не з рашею
що вас вичислять і знайдуть
і виставлять рахунок
платитимете суки
і не тілько грошима