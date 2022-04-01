В оккупированном Энергодаре россияне удерживают и пытают заложников, в Токмаке готовят "референдум", а в Мелитополе размещают артиллерию в жилых кварталах, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о политике россиян на оккупированных территориях, в частности, в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в официальном фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области в городе Энергодар на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают содержание лиц из числа местных жителей. Их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники федеральной службы безопастности Российской Федерации проводят допросы с применением способов психологического и физического давления.

По имеющейся информации, в городе Токмак российскими оккупантами 4 апреля планируется проведение так называемого референдума. В частности, оккупационной администрацией уже проведено уведомление местного населения об этом мероприятии.

Город Мелитополь временно контролируется военными и росгвардией врага. Противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых производит обстрелы в запорожском направлении".

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