РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10802 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 190 14

В оккупированном Энергодаре россияне удерживают и пытают заложников, в Токмаке готовят "референдум", а в Мелитополе размещают артиллерию в жилых кварталах, - Генштаб

енергодар

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о политике россиян на оккупированных территориях, в частности, в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в официальном фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

В сообщении отмечается: "На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области в городе Энергодар на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают содержание лиц из числа местных жителей. Их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники федеральной службы безопастности Российской Федерации проводят допросы с применением способов психологического и физического давления.

По имеющейся информации, в городе Токмак российскими оккупантами 4 апреля планируется проведение так называемого референдума. В частности, оккупационной администрацией уже проведено уведомление местного населения об этом мероприятии.

Город Мелитополь временно контролируется военными и росгвардией врага. Противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых производит обстрелы в запорожском направлении".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Макрон встретился с мэром Мелитополя Федоровым, которого освободили из плена оккупантов. ФОТОрепортаж

Мелитополь (613) оккупация (10119) референдум (1504) Запорожская область (3047) Энергодар (157) Токмак (64)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
і хто тепер гестапо?? хто нквс?? тільки з населенням вміють воювати херой срані
показать весь комментарий
01.04.2022 19:53
+10
Гірші за нацистів.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:53
+6
Что бы они там в Мелике не делали - как только наши начнут наступление со стороны Токмака, то сразу сдрыснут.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гірші за нацистів.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:53 Ответить
Это и есть потомки фашистов и "власовцов"
показать весь комментарий
01.04.2022 20:04 Ответить
Ідею концтаборів фашисти запозичили у рашистів.
"У Радянській Росії перші концентраційні табори були створені за наказом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Троцького наприкінці травня 1918 року"
показать весь комментарий
01.04.2022 20:12 Ответить
Фашисти- не нацисти. А з власовцями усе не так просто- вони проти сов'Єтів воювали, хоча там бій чи два всього було.
показать весь комментарий
01.04.2022 20:12 Ответить
і хто тепер гестапо?? хто нквс?? тільки з населенням вміють воювати херой срані
показать весь комментарий
01.04.2022 19:53 Ответить
Что бы они там в Мелике не делали - как только наши начнут наступление со стороны Токмака, то сразу сдрыснут.
показать весь комментарий
01.04.2022 19:55 Ответить
хлопи не розуміють, що під таким пильним наглядом сотен тисяч телефонів це все секрет полішенеля?
що ви ще не зробили муйню, а статтю в гаазі вже заробили?
що Інтерпол буде співпрацювати з Україною, але не з рашею
що вас вичислять і знайдуть

і виставлять рахунок
платитимете суки
і не тілько грошима
показать весь комментарий
01.04.2022 19:57 Ответить
не хочу смотреть на ее морду! Почему?
показать весь комментарий
01.04.2022 20:00 Ответить
Бажаю і здохнуть.
показать весь комментарий
01.04.2022 22:40 Ответить
Незнаю хто це, та й не хочу.
показать весь комментарий
01.04.2022 20:10 Ответить
Как тебе спится русский солдат??? В нашей земле где родила нас мать В нашей земле что забрала тебя Сделав свободным приняв как раба Как тебе спится русская мать??? Зная, что сын твой пошел убивать Зная, что что завтра его привезут В ящике мертвым и скажут «пора» Скажут, что долг он отдал и не зря Раб был рожден, что бы сгнить за царя… Как тебе спится русский отец Зная, что сын твой убийца, подлец Зная, что он убивает детей Что бы айфон отобрать, а малец Пусть умирает голодным без мамы Ведь затоптал он ее сапогами Или из градов стрелял по кварталам Где раньше жили, любили, мечтали Сын твой, и ВСЕ!!! Вы пришли убивать Ведь одобряли, кричали - нам ср%т%ь…!!! Ну а теперь все сидите так тихо… Вы не рабы, вы всего лишь спите..!!!
показать весь комментарий
01.04.2022 20:00 Ответить
А у селі Перендіївка урюко-кацапського району московитсько-брехливо-фашистької країни вони не проводять референдум про відсторонення пуйла від влади ? Чи налаштувалися на те, що там засіли надовго і їх звідти не викурять ? На жаль, втікаючи, та орда буде нищити все, мародерствувати, грабувати. Думаю, що все це їм, їх спадкоємцям це так просто не минеться !
показать весь комментарий
01.04.2022 20:09 Ответить
Всех гнид повесить , сдали Балецкий и рыги Моссад вас догонит ☠️
показать весь комментарий
01.04.2022 20:10 Ответить
 
 