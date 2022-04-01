Данилов о взрыве в Белгороде: Украина здесь ни при чем, но такое может быть по всей территории РФ
Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал взрыв в российском Белгороде, заявив, что Украина к этому не причастна.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"То, что у них произошло утром... Когда на территории Белгородской народной республики произошел взрыв на нефтебазе. Они сейчас почему-то говорят, что это сделали мы. На самом деле, по нашей информации, это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть по всей территории РФ, мы к ним не приходили, не шли к ним с войной.
Когда на сегодняшний день ПескОв или ПЕсков, как его, этот человек с усами, говорит, что это не способствует переговорам. А способствует ли переговорам, когда они убивают наших детей, женщин? Это какие-то больные люди. Я вообще не понимаю, как с ними о чем-то можно договариваться, если они во время переговоров не позволяют пойти забрать детей, сделать эвакуационные коридоры. И лгут на весь мир, что они якобы здесь ничем не занимаются, кроме как уничтожают каких-нибудь нацистов", - отметил Данилов.
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Сльози на очах від справжнього героїзму наших пілотів! Сьогодні в 5.50 ранку два украінських бойових гелікоптери Мі-24, які вилетіли з України до російського Бєлгорода над надмалих висотах, непомітно для російськоі протиповітряної оборони, ударом некерованими ракетами знищили стратегічно важливу нафтобазу, яка розташована у самому місті Бєлгород. Наразі горить 8 баків, в яких знаходиться 16 тисяч кубометрів пального. Російська протиповітряна оборона виявилась неспроможною навіть помітити наші гелікоптери, які успішно повернулись на базу після виконаного завдання. Це вже другий удар по району Бєлгорода - два дні тому Збройні сили знищили склад *********** неподалік від міста.
Російське Міноборони та особисто Путін багато разів заявляли про повне знищення української авіаціі, аж виявилось, що українська авіація громить росіян прямо у великому місті, обласному центрі, через який проходить логістика Західного округу ЗС РФ.
Голда Меїр?
СМИ со ссылкой на Военно-медицинскую службу РФ сообщают о смерти первого российского военного от лучевой болезни.
Всего 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для лечения. https://t.me/charter97_org/68720
Наскільки небезпечні окупанти, які виїхали опромінені з ЧАЕС - https://www.youtube.com/watch?v=FmBzREcftuA&t=328s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
а ****, чим доведеш?
у гру ІХ ТАМ НЄТ можна грати вдвох
https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg
- мсье у вас есть черные презервативы?
- а вам зачем?
- умер мой друг и я хочу нанести визит вдове.
- как это тонко мсье.
Але при потребі можем повторить.
Кроме тонкого троллинга я лично ничего не увидел
Слово застаріле. Я сам з міста Городок і такі міста є майже в кожній області на територію України - Русі. Це слово має таке ж відношення то московії, як і православ'я.
Так що ...може американці?
може Боря с туманної Британії?
І нічого вам не буде
with the hint that russians could do that themselves like a provocation and use it as an excuse for further attacks on Ukraine.
Вертолет Ми-24 состоит на вооружении у многих стран мира.
Возможно это были военно воздушные силы Чада, возможно Эфиопии, а возможно Южного Судана.
А ГСМ может бабахнуть везде, такова его природа.
оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що
"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...
Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.