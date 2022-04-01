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Новости Война
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Данилов о взрыве в Белгороде: Украина здесь ни при чем, но такое может быть по всей территории РФ

бєлгород

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал взрыв в российском Белгороде, заявив, что Украина к этому не причастна.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"То, что у них произошло утром... Когда на территории Белгородской народной республики произошел взрыв на нефтебазе. Они сейчас почему-то говорят, что это сделали мы. На самом деле, по нашей информации, это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть по всей территории РФ, мы к ним не приходили, не шли к ним с войной.

Когда на сегодняшний день ПескОв или ПЕсков, как его, этот человек с усами, говорит, что это не способствует переговорам. А способствует ли переговорам, когда они убивают наших детей, женщин? Это какие-то больные люди. Я вообще не понимаю, как с ними о чем-то можно договариваться, если они во время переговоров не позволяют пойти забрать детей, сделать эвакуационные коридоры. И лгут на весь мир, что они якобы здесь ничем не занимаются, кроме как уничтожают каких-нибудь нацистов", - отметил Данилов.

Также читайте: Минобороны о взрывах на нефтебазе в Белгороде: не подтверждаем и не опровергаем причастность Украины

Данилов Алексей (1066) россия (95381) Белгород (447)


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Топ комментарии
+53
Короче -настамнет.
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01.04.2022 20:14
+33
"в нас нема ядерної зброї, але при потребі ми її застосуємо"
Голда Меїр?
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01.04.2022 20:16
+31
Белгородская народная республика - это зачёт!
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01.04.2022 20:23
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Короче -настамнет.
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01.04.2022 20:14 Ответить
Ну чому нет- нема. Практично.
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01.04.2022 20:15 Ответить
А в якому радіусі немає?
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01.04.2022 20:24 Ответить
В радіусі на пів-діаметра кулі. Земної кулі. Чи іншої...
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01.04.2022 20:35 Ответить
Ну може зовсiв трошки...
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01.04.2022 20:27 Ответить
Це війна. Москалі є в Україні, Українці мють бути на раші.

Сльози на очах від справжнього героїзму наших пілотів! Сьогодні в 5.50 ранку два украінських бойових гелікоптери Мі-24, які вилетіли з України до російського Бєлгорода над надмалих висотах, непомітно для російськоі протиповітряної оборони, ударом некерованими ракетами знищили стратегічно важливу нафтобазу, яка розташована у самому місті Бєлгород. Наразі горить 8 баків, в яких знаходиться 16 тисяч кубометрів пального. Російська протиповітряна оборона виявилась неспроможною навіть помітити наші гелікоптери, які успішно повернулись на базу після виконаного завдання. Це вже другий удар по району Бєлгорода - два дні тому Збройні сили знищили склад *********** неподалік від міста.

Російське Міноборони та особисто Путін багато разів заявляли про повне знищення української авіаціі, аж виявилось, що українська авіація громить росіян прямо у великому місті, обласному центрі, через який проходить логістика Західного округу ЗС РФ.
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01.04.2022 20:26 Ответить
Ні, то кацапонацисти ******** расєйські мирні об'єкти.
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01.04.2022 20:31 Ответить
У москалей все однобоко.Им все можно,а Украине ничего нельзя. За что 3/14здюлей и получают.
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01.04.2022 20:34 Ответить
Не було ніяких вертольотів! Це все постановочні зйомки,фейкові відео! Просто нєхєр куріть при розливі пального.
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01.04.2022 20:40 Ответить
Що ти фантазуєш! Це їхні пілоти наркомани самі себе ******** а кажуть що наші !
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01.04.2022 20:50 Ответить
Нас там нєт, но ето может проізойті на терріторіі каждой народной рєспублікі коториє пока входят в состав рашкі. Нас там нєту, слава Украінє!
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01.04.2022 22:31 Ответить
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01.04.2022 20:15 Ответить
Пан Піськін...
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01.04.2022 20:16 Ответить
"в нас нема ядерної зброї, але при потребі ми її застосуємо"
Голда Меїр?
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01.04.2022 20:16 Ответить
ага, проти власних солдатів

СМИ со ссылкой на Военно-медицинскую службу РФ сообщают о смерти первого российского военного от лучевой болезни.

Всего 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для лечения. https://t.me/charter97_org/68720

Наскільки небезпечні окупанти, які виїхали опромінені з ЧАЕС - https://www.youtube.com/watch?v=FmBzREcftuA&t=328s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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01.04.2022 20:28 Ответить
Намарадьорили себе метостаз орки кацапские.
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01.04.2022 20:32 Ответить
Похоже, это были те самые "опыты над русскими людьми", которыми рашкопропаганда пугала своих длбо..ов.
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01.04.2022 20:48 Ответить
Саме так, але ми цього не казали.
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01.04.2022 22:33 Ответить
та і не чув ніхто...
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01.04.2022 22:35 Ответить
По всей педороссии это хорошо.
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01.04.2022 20:17 Ответить
браво
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01.04.2022 20:17 Ответить
я же говорил - это молния попала в их презервуары. Даже видео есть.
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01.04.2022 20:17 Ответить
"На відео видно - це не Мі-24": чому ЗСУ не могли бомбардувати нафтобазу у Бєлгороді - https://www.youtube.com/watch?v=V3v6hupn4Y0&t=228s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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01.04.2022 20:38 Ответить
та ваще-то похер. Пока они не голодные, и не заняты поиском съедобных кореньев - найдут сто поводов воевать.
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01.04.2022 20:44 Ответить
тобто, їбанути може будь-де, але ми ніпірічьом...
а ****, чим доведеш?
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01.04.2022 20:17 Ответить
клас!
у гру ІХ ТАМ НЄТ можна грати вдвох
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01.04.2022 20:18 Ответить
выничегонедокажите!!!!!!!
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01.04.2022 20:18 Ответить
Дивимся шиКАРНЕ вiдео на цю тему:
https://www.youtube.com/watch?v=yFbNDpYSRwg
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01.04.2022 20:19 Ответить
ШИК!
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01.04.2022 20:50 Ответить
напомнился анекдот.
- мсье у вас есть черные презервативы?
- а вам зачем?
- умер мой друг и я хочу нанести визит вдове.
- как это тонко мсье.
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01.04.2022 20:19 Ответить
ну так он правильно сказал - нас там нет... но такое может случиться по всей мокшанщине... сначала приграничье, потом подальше, потом поглубже, потом еще глыбшей...
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01.04.2022 20:19 Ответить
Воронеж напрягся😁
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01.04.2022 20:19 Ответить
І Ростов і мацква
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01.04.2022 20:22 Ответить
Пишуть, у мацкві горить промзона. Перед цим там, начебто, бачили Степана Андрійовича Бандеру.

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01.04.2022 21:17 Ответить
А, ось посилання,- https://twitter.com/iponomarev/status/1509857734455406592
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01.04.2022 21:18 Ответить
Україна тут ні до чого.
Але при потребі можем повторить.
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01.04.2022 20:21 Ответить
А почему Украина должна оправдыватся перед этими ублюдками? Можеет мы, а может не мы,идите нх., орки.
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01.04.2022 20:22 Ответить
И где же вы увидели оправдания?
Кроме тонкого троллинга я лично ничего не увидел
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01.04.2022 20:43 Ответить
Белгородская народная республика - это зачёт!
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01.04.2022 20:23 Ответить
Це українське місто.
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01.04.2022 20:24 Ответить
Название точно не из украинских слов состоит.
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01.04.2022 20:49 Ответить
Город - давньоруська назва середньовічного укріплення або поселення, огородженого муром. У той час слово було близьким за значенням до слів за́мок, фортеця, поліс, бург. За походженням це слово пов'язане з прасл. *gordъ («огороджене місце», «огорожа») і вважається спорідненим з лит. gardas («сад»), лат. hortus («сад»), прагерм. *gardaz («огорожа», «двір», «сад») і гот. gards («двір»): всі вони виводяться з пра-і.є. *ghordhos < *gher- («огороджувати»)[1]. Східнослов'янською повноголосною формою є «город» (дав.-рус. городъ), південнослов'янською неповноголосною - «град» (староцерк.-слов. градъ), звідси елемент «-город», «-град» у багатьох слов'янських назвах міст.
Слово застаріле. Я сам з міста Городок і такі міста є майже в кожній області на територію України - Русі. Це слово має таке ж відношення то московії, як і православ'я.
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01.04.2022 21:38 Ответить
А в ******** українській мові слово "город" - це не велика земельна ділянка, призначена для вирощування сількогосподарських культур
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01.04.2022 21:44 Ответить
В нас і авіації нема.

Так що ...може американці?
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01.04.2022 20:23 Ответить
ні не ми.
може Боря с туманної Британії?
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01.04.2022 20:26 Ответить
Хороший варіант )
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01.04.2022 20:40 Ответить
Марсіянці. 🚀💥🔥
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01.04.2022 20:30 Ответить
We ain't there
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01.04.2022 20:32 Ответить
Вам навіть можна сказати - ну, ми і що ?
І нічого вам не буде
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01.04.2022 20:40 Ответить
by the way they said on news that whether this strike was done by Ukrainian forces is not confirmed.
with the hint that russians could do that themselves like a provocation and use it as an excuse for further attacks on Ukraine.
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01.04.2022 20:47 Ответить
No, doesn't look like ruzzke style. They would've hit civilians. This is clearly a military target.
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01.04.2022 20:49 Ответить
"They would've hit civilians" - good point.
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01.04.2022 20:51 Ответить
Та то Зінка ! Зуб даю !!!
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01.04.2022 20:34 Ответить
Скільки шороху навели- а це ми ще ж і не починали.
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01.04.2022 20:24 Ответить
больше цинизма, кацапам это нравится.
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01.04.2022 20:24 Ответить
хороший тост
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01.04.2022 20:25 Ответить
Кто еще из непричастных не попиарился на взрыве нефтебазы?
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01.04.2022 20:27 Ответить
Я!
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01.04.2022 20:55 Ответить
Отлично! Настамнема. Нас нема по всей территории вашей страны-помойки, поэтому то, шо случилось в Белгороде, может случиться в любой точке.
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01.04.2022 20:28 Ответить
Вообще исторически Белгород всегда был частью Украины и не ясно, как он оказался в составе рашки...
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01.04.2022 20:28 Ответить
Шось нагадало, Голда Меїр якось сказала: у нас немає ядерної зброї, але якщо потрібно ми її застосуємо... 😁
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01.04.2022 20:28 Ответить
Нас. там нет. мы. там были! надо повторить !
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01.04.2022 20:30 Ответить
То свідомі бєлгородці-екологи знищували шкідливе для довкілля пальне за допомогою придбаних в найближчому воєнторзі гелікоптерів - виключно гуманітарна операція на користь природи самої ж Московії )
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01.04.2022 20:30 Ответить
Какие у лаптестана доказательства, что это были именно украинские вертолеты?
Вертолет Ми-24 состоит на вооружении у многих стран мира.
Возможно это были военно воздушные силы Чада, возможно Эфиопии, а возможно Южного Судана.
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01.04.2022 20:35 Ответить
та які сили? в воєнторзі купив хтось і бавиться.
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01.04.2022 20:49 Ответить
)))
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01.04.2022 20:36 Ответить
на территории Белгородской народной республики !!!
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01.04.2022 20:36 Ответить
Песков за день до вторжения говорил что это учения и мы никогда не нападем на Украину
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01.04.2022 20:38 Ответить
Ну , а як "Палка з двох кінців завжди"
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01.04.2022 20:43 Ответить
Громадянин Данілов забув нагадати що Білгород то є українське місто загарбане москвою року 1919. тому має бути звільнене разом з Донецьком, Луганськом, Богучаром, Таганрогом, Озовом тощо.
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01.04.2022 20:49 Ответить
"Настамнет" и никогда не было.

А ГСМ может бабахнуть везде, такова его природа.
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01.04.2022 20:59 Ответить
Данилов тролляка... "на території Бєлгородської народної республіки"... Кстати, пролистывал с утра рашенские каналы, - там мнение по поводу принадлежности вертолётов 50/50. Взорванные в рашке дома и рязанский сахар многие помнят. У некоторых есть мнение, что базу и склад боеприпасов хлопнули свои, родные "воздушно-космические" для поднятия гневу народного и оправдания последующей мобилизации на фронт борьбы с фашистской гидрой в Киеве.
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01.04.2022 21:22 Ответить
я думав бабахне-А ВОНО ЯК ІБАНЕ!!
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01.04.2022 21:28 Ответить
Переплутал с Воронэжем
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01.04.2022 21:44 Ответить
Нас там не было, но вы там готовьтесь.
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01.04.2022 22:22 Ответить
Росіяни спалили свою нафтобазу для того, щоб мотивувати більше гарматного м'яса воювати проти України,

оскільки деякі їхні солдати навіть у перехопленні СБУ їхніх переговорів телефоном з контактами з Росії говорили, що

"якби Україна напала на Росію, то я би стіною став, я б воював... а так нас сюди загнали і ми загарбники"...

Там цілі БТГр відмовляються їхати в Україну воювати. А тим більше ті, рештки яких вивели з Київської та Чернігівської областей - багатьох з них тепер навряд зможуть знову загнати в Україну. Тож путінська банда намагається придумати їм мотивацію. Знову обман.
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02.04.2022 00:12 Ответить
Горіла база, палала...
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02.04.2022 00:57 Ответить
нужно чтобы запылали их города от калининграда до анадыря!
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02.04.2022 13:48 Ответить
 
 