Данилов о взрыве в Белгороде: Украина здесь ни при чем, но такое может быть по всей территории РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал взрыв в российском Белгороде, заявив, что Украина к этому не причастна.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"То, что у них произошло утром... Когда на территории Белгородской народной республики произошел взрыв на нефтебазе. Они сейчас почему-то говорят, что это сделали мы. На самом деле, по нашей информации, это совсем не соответствует действительности. Мы это не комментируем. Они должны понимать, что это может быть по всей территории РФ, мы к ним не приходили, не шли к ним с войной.

Когда на сегодняшний день ПескОв или ПЕсков, как его, этот человек с усами, говорит, что это не способствует переговорам. А способствует ли переговорам, когда они убивают наших детей, женщин? Это какие-то больные люди. Я вообще не понимаю, как с ними о чем-то можно договариваться, если они во время переговоров не позволяют пойти забрать детей, сделать эвакуационные коридоры. И лгут на весь мир, что они якобы здесь ничем не занимаются, кроме как уничтожают каких-нибудь нацистов", - отметил Данилов.

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