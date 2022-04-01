Война в Украине унесла жизни по меньшей мере 1276 гражданских, еще 1981 человек ранен, - ООН

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, к 31 марта 2022 составили 3257 гражданских (в сводке ранее - 3167), в том числе 1276 погибших (1232).

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека в пятницу.

"УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где происходили интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения", - отмечается в документе.

Согласно ему, это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая обл.), Изюма (Харьковская обл.), Попасной (Луганская обл.), Ирпеня (Киевская обл.), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения. Они подлежат дальнейшей верификации и не внесены в вышеприведенную статистику.

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"Причиной большинства случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с большой зоной поражения, в частности, обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - говорится в сводке.

По подтвержденным данным ООН, погибли 260 мужчин, 184 женщины, 36 мальчиков и 18 девочек, тогда как пол 61 ребенка и 717 взрослых пока не удалось установить.

Среди 1981 раненых 38 девочек и 34 мальчика, а также 88 детей, пол которых пока не удалось установить.

По сравнению с предыдущим днем, по данным ООН, погибли трое детей и еще 11 были ранены.

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УВКПЧ ООН отмечает, что в Донецкой и Луганской областях к северу 1 апреля было зафиксировано 358 (338) погибших и 772 (743) раненых на территории, контролируемой правительством, и 67 (66) погибших и 246 (245) раненых на территории, контролируемой "республиками".

В других регионах Украины под контролем правительства (в Киеве, а также в Житомирской, Запорожской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях) ООН зафиксировала 851 (826) погибшего и 963 (947) раненых .

В сводке также указано, что, согласно данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 8:00 1 апреля погибли 153 (148) ребенка и были ранены 245 (232).

Рост показателей в указанном сводке по сравнению с цифрами в предыдущей сводке не следует зачислять только на новые случаи, которые имели место 31 марта, поскольку в течение дня УВКПЧ ООН также верифицировало определенное количество случаев, имевших место в предыдущие дни, уточняется в документе.