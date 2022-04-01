РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6107 посетителей онлайн
Новости Война
2 751 16

Число погибших в результате обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 30 человек, - ГСЧС

миколаїв

По состоянию на вечер 1 апреля количество погибших в результате обстрела здания Николаевской ОГА достигло 30.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 20:00 продолжаются работы по разбору завалов и деблокированию тел на месте попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации.

Спасатели с другими службами постоянно работают. Посменно в круглосуточном режиме делают все, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия этой трагедии.

Уже из-под завалов деблокированы тела 30 человек, еще 1 человек скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент попадания крылатой ракеты в Николаевскую ОГА. ВИДЕО камер наблюдения

Николаев (2140) ОГА (2388) ГСЧС (4949)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
По-перше тік-токеру потрібно було своїх робітників перемістити в другі будівлі, а не думати яке ще смішне відео з кабінету зняти. І що він сказав зразу після обстрілу : " гади мой запас айкасав унічтожилі" Це повне моральне дно.
показать весь комментарий
01.04.2022 20:59
+4
Замість розосередити людей, відправити їх на удальонку - всіх загнав в будівлю. А сам "вдомике" типу "проспав". І це у фронтовому місті. І після того як інша російська ракета поцілила будівлю адміністрації в Харкові. То що, далі будемо піарити це "тіло"?
показать весь комментарий
01.04.2022 21:16
+2
показать весь комментарий
01.04.2022 20:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.04.2022 20:57 Ответить
По-перше тік-токеру потрібно було своїх робітників перемістити в другі будівлі, а не думати яке ще смішне відео з кабінету зняти. І що він сказав зразу після обстрілу : " гади мой запас айкасав унічтожилі" Це повне моральне дно.
показать весь комментарий
01.04.2022 20:59 Ответить
Замість розосередити людей, відправити їх на удальонку - всіх загнав в будівлю. А сам "вдомике" типу "проспав". І це у фронтовому місті. І після того як інша російська ракета поцілила будівлю адміністрації в Харкові. То що, далі будемо піарити це "тіло"?
показать весь комментарий
01.04.2022 21:16 Ответить
Зелена влада дибільна у всьому!!!! У них лише в голові відосики!!!!
показать весь комментарий
02.04.2022 01:46 Ответить
Є скріншот про айкоси? Якщо так, то це дно... Він не міг не знати, що в будівлі повно людей.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:01 Ответить
Є відео , перше після обстрілу.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:15 Ответить
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Facebook попросив вибачення за відео, яке виклав у соцмережах уранці після обстрілу будівлі ОДА. У ньому він іронізував із себе і казав, що через влучання окупантами в його кабінет він втратив весь запас айкосів.



"Я перепрошую за ранкове відео... Дуже вірив, що не буде жертв", - написав він.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:19 Ответить
а что такое -айкосив? Лайки чтоли?
показать весь комментарий
01.04.2022 21:39 Ответить
уже нагуглил, , хрень какаято курильная.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:52 Ответить
Чому під час повітряної тривоги в будівлі находились люди? Хто за це відповість?
показать весь комментарий
01.04.2022 21:01 Ответить
Начинаю переживать за Марчелло
показать весь комментарий
01.04.2022 21:11 Ответить
Речники опи це що професіонали? Звичайні навчені п#здоболи тік-токери. Це такий же випадок. Якщо він за все відповідає,як показує у своїх відосіках, то і смерті людей на його руках, бо розуму не вистачило додуматись що будівля ода це одне з перших потенційних місць ракетного удару.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:25 Ответить
Я не понимаю, всех госслужащих на удаленку отправили... а Николаевская ОДА работала на месте. Как такое возможно? Виноват начальник однозначно.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:26 Ответить
Ну повний провладний Зе-дебіл !!!!!
показать весь комментарий
01.04.2022 21:27 Ответить
Та кацапню дуже припікало від його (Кіма) троллінгу. от і вирішили наказати, що навіть дорогущий калібр не пожаліли на це. Кіму дійсно потрібно менше ляпати зайвого для лайків чи популярності. все ж таки посадова особа, має ж бути відповідальність не тільки за себе, але і за підлеглих...
показать весь комментарий
01.04.2022 21:54 Ответить
 
 