Число погибших в результате обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 30 человек, - ГСЧС

По состоянию на вечер 1 апреля количество погибших в результате обстрела здания Николаевской ОГА достигло 30.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 20:00 продолжаются работы по разбору завалов и деблокированию тел на месте попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации.

Спасатели с другими службами постоянно работают. Посменно в круглосуточном режиме делают все, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия этой трагедии.

Уже из-под завалов деблокированы тела 30 человек, еще 1 человек скончался в больнице", - говорится в сообщении.

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