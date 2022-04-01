Число погибших в результате обстрела здания Николаевской ОГА возросло до 30 человек, - ГСЧС
По состоянию на вечер 1 апреля количество погибших в результате обстрела здания Николаевской ОГА достигло 30.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 20:00 продолжаются работы по разбору завалов и деблокированию тел на месте попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации.
Спасатели с другими службами постоянно работают. Посменно в круглосуточном режиме делают все, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия этой трагедии.
Уже из-под завалов деблокированы тела 30 человек, еще 1 человек скончался в больнице", - говорится в сообщении.
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"Я перепрошую за ранкове відео... Дуже вірив, що не буде жертв", - написав він.