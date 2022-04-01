После пребывания в зоне ЧАЭС российских солдат разместили в Гомельском научно-практическом центре радиационной медицины Беларуси, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации с российскими солдатами после их пребывания в зоне ЧАЭС.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в официальном фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.
"По имеющейся информации, на территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещены якобы "раненые" военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения", - говорится сообщении.
Ранее белорусский телеграм-канал Беларускі Гаюн. сообщил: "Гомель, приехали около 7 медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. На фотографии видно, что в машинах есть люди. Отметим, что в этом центре на регулярной основе привозят российских солдат".
Глава ассоциации чернобыльских туроператоров Украины Ярослав Емельяненко считает, что российские оккупанты подверглись радиационному облучению, когда окапывали свои позиции в Чернобыльской зоне, в частности в радиоактивном Рыжем лесу.
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Тут пропонується наступне:
"В устав ВС Рашистской федерации необходимо внести новое обращение к военнослужащим: К лицам, пребывавшим в радиусе 20 км от ЧАЭС обращаться с приставкой "фон", в радиусе 10 км - "ваша светлость", в радиусе 5 км -"ваше сиятельство"."
очень хороша от стронция..."
Организация проведения клинических испытаний лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники в ГУ «РНПЦ РМиЭЧ»
Виродок Лукашенко, який використав РБ як плацдарм для нападу орків на Україну.
Всего 26 человек госпитализировано и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпитали для лечения. https://t.me/charter97_org/68720
Наскільки небезпечні окупанти, які виїхали опромінені з ЧАЕС - https://www.youtube.com/watch?v=FmBzREcftuA&t=328s&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
писав не про себе.
Треба було свинособакам ще графіту з під саркофагу в кішені насипати, мовляв, то такий крутий Чорнобильський "артефакт". Додає +200 до потенції. Рентген. )