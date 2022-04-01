После пребывания в зоне ЧАЭС российских солдат разместили в Гомельском научно-практическом центре радиационной медицины Беларуси, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о ситуации с российскими солдатами после их пребывания в зоне ЧАЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в официальном фейсбуке сообщает Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, на территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещены якобы "раненые" военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения", - говорится сообщении.

Читайте: Российские военные подняли радиоактивную пыль в Рыжем лесу. Это смертельно опасно, - Reuters

Ранее белорусский телеграм-канал Беларускі Гаюн. сообщил: "Гомель, приехали около 7 медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. На фотографии видно, что в машинах есть люди. Отметим, что в этом центре на регулярной основе привозят российских солдат".

Глава ассоциации чернобыльских туроператоров Украины Ярослав Емельяненко считает, что российские оккупанты подверглись радиационному облучению, когда окапывали свои позиции в Чернобыльской зоне, в частности в радиоактивном Рыжем лесу.