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Новости Агрессия России против Украины Война
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Тяжелые бои шли на Восточном направлении, враг совершил 6 атак, уничтожено до 280 оккупантов, 6 танков, 22 БТРа, 6 орудий, - ОТУ "Схід"

схід,оту

1 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" с ночи шли тяжелые бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".

Враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях, совершив 6 атак. Все атаки русских фашистских сил были отражены. Украинские воины уничтожили: личного состава – до 280; танков – 6; БТР – 22; БМП – 19; артиллерийских систем, минометов – 6; РСЗО – 2; АО – 14; БПЛА – 3.

Российские фашисты знают, что идут на верную смерть, но с готовностью расстаются с жизнью, следуя непонятной, искривленной жесткой пропагандой логике. Зачем? Почему? Пожалуй, мы этого не узнаем, у мертвых рашистов не спросишь..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты отводят войска из Киевщины и Черниговщины для формирования ударных групп на Слобожанском и Донецком направлениях, - Генштаб ВСУ

армия РФ (19057) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+31
Верим ЗСУ
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01.04.2022 21:08
+31
сорри. оффтоп. германия приняла закон о пересмотре законного прибывания расеян в германии. походу все пойдут за кораблем.
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01.04.2022 21:09
+25
Поперли паскуди смердючи!
Горіть у пеклі ординці!
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01.04.2022 21:07
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Поперли паскуди смердючи!
Горіть у пеклі ординці!
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01.04.2022 21:07 Ответить
Верим ЗСУ
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01.04.2022 21:08 Ответить
сорри. оффтоп. германия приняла закон о пересмотре законного прибывания расеян в германии. походу все пойдут за кораблем.
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01.04.2022 21:09 Ответить
То есть "асвабаждение дамбаза"-это то самое забрасывание мясом,только на более узком участке фронта? Новая кацапская "стратегия пабеды"? Ну что ж-"диды" не против.🤷
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01.04.2022 21:10 Ответить
не знаю яким чином, якими ресурсами та фінансами, але Український СХІД має отримати максимальну підтримку!
хто чим може, хто грошима, хто руками, хто зброєю...!
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01.04.2022 21:10 Ответить
280. Ніфіга собі. Пруть і пруть як таргани.
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01.04.2022 21:11 Ответить
нема у орди ні мізків , ні логіки , ні країни ...... суцільне 404
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01.04.2022 21:11 Ответить
Сегодня под Гостомелем удираюших кацапов намолотили и техники

https://t.me/kyivoperativ/93609
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01.04.2022 21:14 Ответить
Оце добре.,Молодці!!!!
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01.04.2022 21:22 Ответить
ЗСУ круті! Бережіть себе.
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01.04.2022 21:15 Ответить
Там небезпечно зараз. А воно нашим теж треба перегруповуватись.
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01.04.2022 21:20 Ответить
Зерграш?
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01.04.2022 21:22 Ответить
Ни х..я себе! 47 единиц техники за 1 день!
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01.04.2022 21:24 Ответить
У цьому їх нацистська суть -йти на вірну смерть, я називаю це кацапською їпанутістю
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01.04.2022 21:26 Ответить
сколько ж там их, боже мой и что им обещают? неужели, если выживут, посмотреть вблизи на самого фюрера...
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01.04.2022 21:34 Ответить
Їм пообіцяли по 500 ваттному міксеру , спортивному костюмові для самки і ноуту для виродка ((
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01.04.2022 23:30 Ответить
Відльотів гаубиць не чути, значить йде контактний бій. Боже, бережи ЗСУ!
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01.04.2022 21:34 Ответить
Окупували Ізюм. Побудували пантонну переправу через Сіверський Донець.
Ніби так Генштаб сказав.
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01.04.2022 21:45 Ответить
 
 