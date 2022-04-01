Тяжелые бои шли на Восточном направлении, враг совершил 6 атак, уничтожено до 280 оккупантов, 6 танков, 22 БТРа, 6 орудий, - ОТУ "Схід"

1 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" с ночи шли тяжелые бои.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОТУ "Схід".

Враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях, совершив 6 атак. Все атаки русских фашистских сил были отражены. Украинские воины уничтожили: личного состава – до 280; танков – 6; БТР – 22; БМП – 19; артиллерийских систем, минометов – 6; РСЗО – 2; АО – 14; БПЛА – 3.

Российские фашисты знают, что идут на верную смерть, но с готовностью расстаются с жизнью, следуя непонятной, искривленной жесткой пропагандой логике. Зачем? Почему? Пожалуй, мы этого не узнаем, у мертвых рашистов не спросишь..."

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