Мы должны быть готовы к тому, что РФ может применить химическое оружие, - Данилов

Вероятность использования Россией химического оружия против Украины есть. Наша медицина готова к этому.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, любимое дело россиян – распространение фейков.

"Вы знаете, что они, несмотря на запрет вообще всех международных институций об использовании химического оружия, использовали его в Сирии. У нас четко осознают, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны к этому быть готовы. Наша медицина на сегодняшний день прошла определенное обучение на этот счет. Будем считать, что оно до этого не дойдет", - сказал секретарь СНБО.

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