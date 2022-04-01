Мы должны быть готовы к тому, что РФ может применить химическое оружие, - Данилов
Вероятность использования Россией химического оружия против Украины есть. Наша медицина готова к этому.
Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, любимое дело россиян – распространение фейков.
"Вы знаете, что они, несмотря на запрет вообще всех международных институций об использовании химического оружия, использовали его в Сирии. У нас четко осознают, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны к этому быть готовы. Наша медицина на сегодняшний день прошла определенное обучение на этот счет. Будем считать, что оно до этого не дойдет", - сказал секретарь СНБО.
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+17 ПравдаЛюбка
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+17 MAKAROV #508144
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+6 Татьяна Неверовская
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Чи тільки в кіно?
цей кацапський "втікач" від Києва і радує і напрягає.
ботоксному тіряти нема шо - щур в кутку і срати він хотів на всіх.
дуже пильно за застарілим мальком.
але це вже після...
Отже чекаємо на фокуси.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
https://www.youtube.com/watch?v=1Tdk7tI9SS8
Зарин - убийца без цвета, запаха и вкуса - YouTube
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- ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТІ готов застосувати хімічну зброю...
Ви шо, Арахамію не чули?
ніколи не уракайте доки останнього москаля на край дороги не скинете.
Где противогазы выдают или может ОЗК?
Медицина готова к чему, заключения о смерти выдавать?