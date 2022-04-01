РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6134 посетителя онлайн
Новости Война
13 583 33

Мы должны быть готовы к тому, что РФ может применить химическое оружие, - Данилов

зброя,хімічна

Вероятность использования Россией химического оружия против Украины есть. Наша медицина готова к этому.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, любимое дело россиян – распространение фейков.

"Вы знаете, что они, несмотря на запрет вообще всех международных институций об использовании химического оружия, использовали его в Сирии. У нас четко осознают, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны к этому быть готовы. Наша медицина на сегодняшний день прошла определенное обучение на этот счет. Будем считать, что оно до этого не дойдет", - сказал секретарь СНБО.

Читайте: Эмбарго на экспорт нефти и газа из России не должно привязываться к применению ею химического оружия: мы не морские свинки, чтобы над нами экспериментировать, - Зеленский

Данилов Алексей (1066) россия (95365) химическое оружие (367)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
01.04.2022 21:12
+17
Они не просто отходят,их там днями молотят и зажимали в кольцо. Отходят они от того, что все снабжение по ***** пошло благодаря постоянным разгромам колонн обеспечения и ловить на тех позициях уже нечего.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:17
+6
Медицина може і готова, а цивільне неселення????
показать весь комментарий
01.04.2022 21:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.04.2022 21:12 Ответить
Тут можно посмотреть наглядно https://thetruesize.com/#?borders=1~!MTQzODE0NTM.Mjk2NDExOQ*MzI1ODE2NzQ(MTA3MTQ0ODY~!CONTIGUOUS_US*NzI1MDI5OQ.Mjg5Njk0MjM(MTc1)MQ~!IN*MjYzNzUzMA.MTk4MzAyNA)Mg~!CN*NDMwODc3MA.MzU3MDAxODU(MjI1)MA~!UA*Njk4OTI5OA.NTM1MzAwNg)Mw~!RU*ODk4MzAyOQ.NzM4MTMyMQ)NA
показать весь комментарий
01.04.2022 21:46 Ответить
Те що вони відходять на деяких ділянках може про це говорити,або і того хуже. Людей потрібно готувати до різних сценаріїв. Хоча,дивлячись на Маріуполь....
показать весь комментарий
01.04.2022 21:13 Ответить
Они не просто отходят,их там днями молотят и зажимали в кольцо. Отходят они от того, что все снабжение по ***** пошло благодаря постоянным разгромам колонн обеспечения и ловить на тех позициях уже нечего.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:17 Ответить
я б тебе пять лайков поставил
показать весь комментарий
01.04.2022 21:21 Ответить
Протигази, антидоти готові?
показать весь комментарий
01.04.2022 21:14 Ответить
Зарин/заман знаем, пробовали а в криворуком путлеровском исполнении они сами сначала потравятся 100%
показать весь комментарий
01.04.2022 21:17 Ответить
А чому ви небули готові до війни?
показать весь комментарий
01.04.2022 21:23 Ответить
А ти коли останній раз протигаз бачив@?..
Чи тільки в кіно?
показать весь комментарий
01.04.2022 21:30 Ответить
У меня есть ОЗК и Л1, плащ использовал в мирное время для рыбалки , есть противогаз в 2010 у прапорщика купил на всякий случай ,однажды пригодился при покрытии пола лаком и не помешал когда был лесной пожар в области и относительно сильная задымлённость
показать весь комментарий
01.04.2022 21:50 Ответить
Медицина може і готова, а цивільне неселення????
показать весь комментарий
01.04.2022 21:24 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
показать весь комментарий
01.04.2022 21:27 Ответить
Не скажу во сколько раз ,но хуже
показать весь комментарий
01.04.2022 21:54 Ответить
не будьте наївними тактичний ядер, боже збав, теж може бути.
цей кацапський "втікач" від Києва і радує і напрягає.
ботоксному тіряти нема шо - щур в кутку і срати він хотів на всіх.
дуже пильно за застарілим мальком.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:27 Ответить
ну химическое оружие и тактическое оружие, НАТО уже сказало если будет использовано = Нападение на НАТО, со всеми вытекающими
показать весь комментарий
01.04.2022 21:29 Ответить
це все добре - після пожежи і зуй насос.
але це вже після...
показать весь комментарий
01.04.2022 21:40 Ответить
Одночасно написав схожі здогадки...
показать весь комментарий
01.04.2022 21:30 Ответить
Якщо чесно, не дивлячись на певний оптимізм, трошки насторожила фактично втеча москальні з-під Києва на усіх напрямках і майже одночасно. Хочеться сподіватись, що просто видохлись, чи мали надто великі втрати, чи перекидались на Схід, чи ще щось але чи не планується застосування зброї масового враження (хімічної, біологічної чи іншої) до Києва і прилеглих міст і саме тому зачистили територію від "своїх"? ДУЖЕ сподіваюсь, що помиляюсь, бо це лише мої особисті теорії, котрі не мають жодного підтвердження.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:29 Ответить
Вони поки не збираються здаватись.
Отже чекаємо на фокуси.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:30 Ответить
Так і я про це - надто легко і швидко вони втекли, щось замислили 100%.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:32 Ответить
згоден, щось тут не так, зовсім не схоже на *****.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:36 Ответить
Замислили... Новий похід на Чорнобаївку...
показать весь комментарий
01.04.2022 22:00 Ответить
Було б а ж надто добре )
показать весь комментарий
01.04.2022 22:29 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
01.04.2022 21:32 Ответить
Ні х#ра собі Арахамія договорився!
показать весь комментарий
01.04.2022 21:37 Ответить
Зарин/зОман знаем, пробовали Извините в смысле пробовали , я химик разведчик по военной специальности ОВ деляться на удушающие фозген,хлорциан (не актуальны из за смены направления ветра ), учебные хлорпикрин(для тренировок по ЗОМП раша-солдатэ , кожно нарывного действия иприт ,люизит(не актуален применялся аж в 1 мировую) и нервно паралитического зарин, зоман, табун vx газы ,здесь всё по серьёзнее и опаснее

https://www.youtube.com/watch?v=1Tdk7tI9SS8

Зарин - убийца без цвета, запаха и вкуса - YouTube
https://www.youtube.com › watch





показать весь комментарий
01.04.2022 21:38 Ответить
Отвечал, но не попало
показать весь комментарий
01.04.2022 21:53 Ответить
Тоді в кацапстані виключно ізза рукожопства працівників може статися аварія на хімзаводі...
показать весь комментарий
01.04.2022 21:47 Ответить
Не панікуйте! Хімічна зброя не є ефективнішою за звичайну. Основна шкода психологічна. Вітер, температура, закриття вікон, наявність масок. Все це може мінімізувати його вплив. Дружній вогонь також є ризиком. Особливо, якщо його склад зберігання бомбить на ворожій землі.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:47 Ответить
Правильно писати:
- ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТІ готов застосувати хімічну зброю...

Ви шо, Арахамію не чули?

показать весь комментарий
01.04.2022 21:50 Ответить
тут згоден з Даніловим.
ніколи не уракайте доки останнього москаля на край дороги не скинете.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:59 Ответить
а "Гражданская оборона" в Украине еще существует или упразднена, как класс, вместе с бомбоубежищами?
Где противогазы выдают или может ОЗК?
Медицина готова к чему, заключения о смерти выдавать?
показать весь комментарий
01.04.2022 22:35 Ответить
 
 