Войска РФ из оккупированного Крыма запустили три ракеты "Искандер" по Одесщине, есть пострадавшие, - ОВА

Войска РФ выпустили три ракеты по населенному пункту в Одесском районе. Ракеты "Искандер" были запущены с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе. Из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие. Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли", – сказал он.

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