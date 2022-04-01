Войска РФ из оккупированного Крыма запустили три ракеты "Искандер" по Одесщине, есть пострадавшие, - ОВА
Войска РФ выпустили три ракеты по населенному пункту в Одесском районе. Ракеты "Искандер" были запущены с территории оккупированного Крыма.
Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе. Из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие. Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли", – сказал он.
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+37 Alex Chek
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
И да - я с Фонтана, если шо!
Та в'***** "отвєткой" на ту "точку Криса" звідки летить!
Де Вільха?
Я запитую: Де ВІЛЬХА, НЕПТУН???
Все в асфальт????
Із за євроАвтобамів, орки за 3 год доїхали до Київа!!
А ракети в металоломі!
Це нормально???
Уххх.....,накиипіло