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Новости Война
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Войска РФ из оккупированного Крыма запустили три ракеты "Искандер" по Одесщине, есть пострадавшие, - ОВА

іскандер

Войска РФ выпустили три ракеты по населенному пункту в Одесском районе. Ракеты "Искандер" были запущены с территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что противник нанес удар тремя ракетами по населенному пункту в Одесском районе. Из ракетного комплекса "Искандер" из Крыма. Есть пострадавшие. Мы так этого не оставим. Я обещаю, что они пожалеют за каждый пуск ракет и за каждый обстрел нашей земли", – сказал он.

Также смотрите: В Крыму войска РФ пополняют крылатыми ракетами корабли: возможны удары по Одессе, - ОВА. ВИДЕО

обстрел (26906) Одесса (7868) Одесская область (3547) ракеты (3555)


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Топ комментарии
+37
бегите суки, пока крымский хвост целый, скоро Украина за своими территориями придет
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01.04.2022 21:22
+30
Бийте у відповідь по Криму.Рівняйте Севастополь з землею.Ніякої "кацапської слави" в Україні не має бути.
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01.04.2022 21:26
+19
Піда*аси...
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01.04.2022 21:21
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Правила форума Совет форумчан
Піда*аси...
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01.04.2022 21:21 Ответить
бегите суки, пока крымский хвост целый, скоро Украина за своими территориями придет
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01.04.2022 21:22 Ответить
я с Одессы...куда попали?
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01.04.2022 21:22 Ответить
Щасс тобі тицьну місце на карті
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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01.04.2022 21:24 Ответить
В тебя не попали?
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01.04.2022 21:24 Ответить
ты с откуда будешь,шлимазл?
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01.04.2022 21:30 Ответить
ты заголовок внимательно читал,лишенец?
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01.04.2022 21:32 Ответить
в метро попали
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01.04.2022 21:25 Ответить
А откуда ты, что не знаешь?
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01.04.2022 21:25 Ответить
В центральную прачечную.
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01.04.2022 21:27 Ответить
да,я одессит...и мне 64...ты научись заголовки читать,гой
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01.04.2022 21:34 Ответить
Если тебе 64, то уже большой мальчик, и должен бы знать, что враг не должен знать куда попали, или не попали. Но ты этого не знаешь, что тебя характеризует. Как именно - думай сам. Если сможешь.

И да - я с Фонтана, если шо!
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02.04.2022 10:46 Ответить
У сраку *****!
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01.04.2022 21:33 Ответить
И что ты сделаешь без нормального ПВО? Кулачком помашешь и они упадут? Детская угроза.
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01.04.2022 21:23 Ответить
Речь об ответк, валоденька, так своим и передай
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01.04.2022 21:26 Ответить
Мэры обещать умеют.
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01.04.2022 21:35 Ответить
Бийте у відповідь по Криму.Рівняйте Севастополь з землею.Ніякої "кацапської слави" в Україні не має бути.
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01.04.2022 21:26 Ответить
Чим?
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01.04.2022 21:46 Ответить
вільха дістане
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02.04.2022 08:59 Ответить
Крим - українська територія. Може, краще по території рашки бити?
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01.04.2022 23:11 Ответить
Хлопці готуйтеся найближчим часом звільняти наш Крим
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01.04.2022 21:29 Ответить
А як же заява Зеленського про "компромісну територію" на 15 років? Ти що, смієш противитися президенту?
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01.04.2022 23:11 Ответить
Я вот не пойму. Нахера они стреляют. Одна ракета стоит около 7-ми лямов. И все в поле. Какой смысл? Или как в начале, сбросили один десант прямо под очереди и никто не долетел до земли живым, а второй десант в ледяную воду далеко от берега. Все пошли на корм крабам. Чем они там думают?...
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01.04.2022 21:34 Ответить
Якби вони ще й думали....
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01.04.2022 21:36 Ответить
Если бы думали то и войны бы не было ЭТОЙ И 2014 ГОД также гоп стоп называется
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01.04.2022 22:02 Ответить
ХУ*ЛОМ они думают
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01.04.2022 21:39 Ответить
Так порадій за ******** і більше честі віддавай ЗСУ
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01.04.2022 21:41 Ответить
Может у них такое понимание очень сложного слова "демилитаризация"?
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01.04.2022 21:42 Ответить
Х*йло приносит жертву своим большевистским идолам.
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01.04.2022 21:50 Ответить
А тебе что жалко, чтоб они крабов покормили?
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01.04.2022 21:39 Ответить
Почему не ******* по крымскому мосту, по которому хочу напомнить наложены санкции. По нему все вооружение в Крым возят. А так пусть с кораблями трахаются. Крымский мост символ путина и иди нах..й руский карабль.
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01.04.2022 21:46 Ответить
тому що Україна офіційно не об'явила кацапам війну, вони нам теж, і якщо ввалити по території кацапстану, ми по міжнародному законодавству будем териростами,
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01.04.2022 22:41 Ответить
НЕ "російські війська", а 'ГАРАНТи БЕЗОПАСНОСТі' запустили ракети..

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01.04.2022 21:46 Ответить
Дай Бог ,чтобы он свои слова выполнил
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01.04.2022 21:53 Ответить
Виправте текст статті, в Одеській області немає і ніколи не було Одеського району, в м.Одесі, теж таких районів немає і не було.
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01.04.2022 22:37 Ответить
Є Одеській район в Одеській області. Утворений 17 липня 2020 року після адміністративної реформи.
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01.04.2022 23:19 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Одеській район - вікіпедія.
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02.04.2022 10:52 Ответить
Шановний головнокомандуючий!
Та в'***** "отвєткой" на ту "точку Криса" звідки летить!
Де Вільха?
Я запитую: Де ВІЛЬХА, НЕПТУН???
Все в асфальт????
Із за євроАвтобамів, орки за 3 год доїхали до Київа!!
А ракети в металоломі!
Це нормально???
Уххх.....,накиипіло
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01.04.2022 23:00 Ответить
Якби ракети запускались з окупованого́ Бердянську, то вiдсiч була б, а Крим що, росiйський?
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02.04.2022 16:45 Ответить
 
 