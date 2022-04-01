РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6134 посетителя онлайн
Новости
2 158 11

Около 22 тысяч детей родилось в Украине с начала широкомасштабного вторжения РФ, - Минюст

младенец,новорожденный

С начала широкомасштабного российского военного вторжения в Украину появилось на свет почти 22 тысячи детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве юстиции.

"Персонал медицинских учреждений, как и наших ГРАГСов, продолжает выполнять свои фукции и помогать украинцам.

Данные указаны без учета сведений отдельных исполкомов, по которым сейчас нет возможности получить информацию", - отметили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 153 ребенка погибли из-за войны, более 245 - ранены, - Офис генпрокурора

дети (6472) рождаемость (94) дети войны (86)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
И у меня вчера в Виннице родился внук! Козацькому роду нема переводу!
показать весь комментарий
01.04.2022 21:30
+5
Youtube без кацапів - оце дійсно краса.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:43
+4
Кацапы без Yootube - красота
показать весь комментарий
01.04.2022 21:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапы без Yootube - красота
показать весь комментарий
01.04.2022 21:27 Ответить
Youtube без кацапів - оце дійсно краса.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:43 Ответить
кацапы, вам, п....ц. Это, не вата, рождается.
показать весь комментарий
01.04.2022 21:29 Ответить
И у меня вчера в Виннице родился внук! Козацькому роду нема переводу!
показать весь комментарий
01.04.2022 21:30 Ответить
Врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі
показать весь комментарий
01.04.2022 21:31 Ответить
Якраз згадався арт, який виклав трохи нижче ))
показать весь комментарий
01.04.2022 22:13 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 22:12 Ответить
І де?
показать весь комментарий
01.04.2022 23:07 Ответить
З Київщини та Чернігівщини кацапів вичавлюють. Невдовзі виженуть статевими ганчірками звідусіль.
показать весь комментарий
02.04.2022 02:32 Ответить
Дітки, ростіть здорові та щасливі. У мирній процвітаючій Україні ! Вільній, незалежній, сильній !
показать весь комментарий
02.04.2022 02:20 Ответить
люди родились,УКРАИНЦЫ,а не биомусор!
показать весь комментарий
02.04.2022 13:40 Ответить
 
 