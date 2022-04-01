Около 22 тысяч детей родилось в Украине с начала широкомасштабного вторжения РФ, - Минюст

С начала широкомасштабного российского военного вторжения в Украину появилось на свет почти 22 тысячи детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве юстиции.

"Персонал медицинских учреждений, как и наших ГРАГСов, продолжает выполнять свои фукции и помогать украинцам.

Данные указаны без учета сведений отдельных исполкомов, по которым сейчас нет возможности получить информацию", - отметили в ведомстве.

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