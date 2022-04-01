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Новости Война
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В медицинские учреждения Днепра доставлено 350 тыс. масок-респираторов класса FFP2, - Наев

гуманітарка,дніпро

В рамках гуманитарных инициатив Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины в Днепр прибыл пятитонный гуманитарный груз, состоящий из 350 тысяч защитных масок-респираторов класса FFP2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ОС.

Груз предназначен для Военно-медицинского клинического центра Восточного региона, а также для гражданских больниц Днепра.

Фильтровальные полумаски класса FFP2 защищают человека от вдыхания мельчайших частиц, а значит и от вредных инфекций. Их эффективность составляет не менее 94%, которую не могут обеспечить обычные одноразовые маски.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, гуманитарная помощь передана благотворительным фондом "Международная ассоциация поддержки Украины". Доставка груза осуществлялась "Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины" в тесной координации с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Смотрите: В рамках инициативы "Допомога Схід" в Украину прибыла медицинская помощь из Франции, - Наев. ФОТОрепортаж

Днепр (4398) гуманитарная помощь (1259) Наев Сергей (345)


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Топ комментарии
+3
це, звісно, зараз перша необхідність
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01.04.2022 21:35
+3
Коронавірус? Шо, опять?
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01.04.2022 21:42
+2
В нас під боком замінована ЧАЕС. Не викидайте маски.
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01.04.2022 21:40
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це, звісно, зараз перша необхідність
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01.04.2022 21:35 Ответить
В нас під боком замінована ЧАЕС. Не викидайте маски.
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01.04.2022 21:40 Ответить
Готуються до хім. атаки ?
Тут маска не допоможе, навіть FPP2, потрібен протигаз
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01.04.2022 22:32 Ответить
Коронавірус? Шо, опять?
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01.04.2022 21:42 Ответить
Я знаю ці маскі. Це німецький стандаррт вони даже в европі не актуальні. ЦЕ корупция 99%. Я за захист. но це?
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01.04.2022 21:43 Ответить
Як вони нам надоїли,іще актуальні,носило,якість погана,визивають алергію.Навіщо вони вам,я своїм висилала пачками. До речі це не респіраторного типу. Цифра 3 повинна бути
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01.04.2022 22:23 Ответить
3 - це з клапаном?
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01.04.2022 22:33 Ответить
Заробили? Суки!
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01.04.2022 21:43 Ответить
Ви що серйозно???
капець, перша потреба для Війни?!?
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01.04.2022 21:46 Ответить
В нас в містечку, ніхто навіть в лікарнях не ходить в масках, жодного ковідного хворого там немає. В магазини пускають без масок.
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01.04.2022 21:47 Ответить
от і весь ковід,доречі по світу теж щось заглохло...
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01.04.2022 23:23 Ответить
аплодуємо стоячи!
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01.04.2022 21:59 Ответить
Це маски не для захисту від вірусів.Вірусу пох стандарт FFP2 від ерозолів отруйних середньої важкості.
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01.04.2022 22:04 Ответить
75 евро центів за 1маску у ЛІДЛ.
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01.04.2022 22:22 Ответить
В Україні нема Лідлу поки що. Купували подібні маски 2-3 місяці тому в "Гала-аптеці" та "Розетці". Але обидві зараз не працюють
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01.04.2022 22:36 Ответить
 
 