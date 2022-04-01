В медицинские учреждения Днепра доставлено 350 тыс. масок-респираторов класса FFP2, - Наев

В рамках гуманитарных инициатив Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины в Днепр прибыл пятитонный гуманитарный груз, состоящий из 350 тысяч защитных масок-респираторов класса FFP2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ОС.

Груз предназначен для Военно-медицинского клинического центра Восточного региона, а также для гражданских больниц Днепра.

Фильтровальные полумаски класса FFP2 защищают человека от вдыхания мельчайших частиц, а значит и от вредных инфекций. Их эффективность составляет не менее 94%, которую не могут обеспечить обычные одноразовые маски.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, гуманитарная помощь передана благотворительным фондом "Международная ассоциация поддержки Украины". Доставка груза осуществлялась "Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины" в тесной координации с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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