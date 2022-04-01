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Новости Война
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Впереди новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле - Кулеба после разговора с Блинкеном

кремль

Россию ждут новые финансовые и экономические ограничения.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Цензор.НЕТ.

"Телефонный разговор с Энтони Блинкеном о шагах по укреплению Украины в экономическом и военном плане, чтобы мы могли продолжать эффективно отражать дальнейшие атаки России. Благодарен США за оказанную поддержку. Впереди новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле", - говорится в сообщении .

Также читайте: США готовы при необходимости участвовать в реализации договоренностей по безопасности Украины, - Блинкен

США (26409) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+21
Надо дерьмака изолировать. От него всё зло. Его папаша- пенсионер гру рф тому подтверждение.
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01.04.2022 21:38
+21
Пан Юджин

@panugin

·
https://mobile.twitter.com/panugin/status/1509895311040393252 4 год



Після другої світової німцям було заборонено працювати в Швейцарії 50 років. Просто тому, що ти німець. І це було закріплено в законодавстві. Я вважаю, що і нам так треба. Без різниці, які погляди розділяє руSSня, заборонити в'їзд на 50 років. А краще на 150.
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01.04.2022 21:44
+20
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01.04.2022 21:39
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Кулеба родненький ты ж там смотри не подведи, если зеленьба будет пытаться подписать какую-то дрянь, ручки не давайте ему, стул выбей из под седла, хоть чтонибудь сделай. в морду ему дай не знаю, ЧТО УГОДНО
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01.04.2022 21:34 Ответить
Надо дерьмака изолировать. От него всё зло. Его папаша- пенсионер гру рф тому подтверждение.
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01.04.2022 21:38 Ответить
Вы действительно не понимаете что Зеленский и Кулеба действуют в одной команде и абсолютно друг другу доверяют?
Было бы по другому Кулеба давно уже не был бы министром
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01.04.2022 21:57 Ответить
Пришвидчуйтеся.
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01.04.2022 21:35 Ответить
Зав'язуйте з турецькими договорняками. Бо ті,що роблять ці удари по засрашці вирішать,що це не має сенсу. Тому що якийсь діджей агрохімія домовився з кацапнею.
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01.04.2022 21:36 Ответить
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01.04.2022 21:39 Ответить
А что с Газпромбанком, который вооружение для рашки покупает?
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01.04.2022 21:40 Ответить
на расеи уже полный ******. а виноваты биндеровцы.
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01.04.2022 21:43 Ответить
Пан Юджин

@panugin

·
https://mobile.twitter.com/panugin/status/1509895311040393252 4 год



Після другої світової німцям було заборонено працювати в Швейцарії 50 років. Просто тому, що ти німець. І це було закріплено в законодавстві. Я вважаю, що і нам так треба. Без різниці, які погляди розділяє руSSня, заборонити в'їзд на 50 років. А краще на 150.
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01.04.2022 21:44 Ответить
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!
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01.04.2022 21:46 Ответить
Мають бути позаду
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01.04.2022 21:49 Ответить
Згадаємо кацапам 300 років окупації і знищення України, починаючи з часів Хмельницького
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01.04.2022 22:23 Ответить
 
 