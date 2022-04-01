Впереди новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле - Кулеба после разговора с Блинкеном
Россию ждут новые финансовые и экономические ограничения.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Цензор.НЕТ.
"Телефонный разговор с Энтони Блинкеном о шагах по укреплению Украины в экономическом и военном плане, чтобы мы могли продолжать эффективно отражать дальнейшие атаки России. Благодарен США за оказанную поддержку. Впереди новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле", - говорится в сообщении .
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Было бы по другому Кулеба давно уже не был бы министром
@panugin
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https://mobile.twitter.com/panugin/status/1509895311040393252 4 год
Після другої світової німцям було заборонено працювати в Швейцарії 50 років. Просто тому, що ти німець. І це було закріплено в законодавстві. Я вважаю, що і нам так треба. Без різниці, які погляди розділяє руSSня, заборонити в'їзд на 50 років. А краще на 150.
Завтра, може бути Пізно!
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
раZZія це імперія зла і брехні!!
раZZія країна терорист!