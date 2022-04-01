Впереди новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле - Кулеба после разговора с Блинкеном

Россию ждут новые финансовые и экономические ограничения.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба после телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Цензор.НЕТ.

"Телефонный разговор с Энтони Блинкеном о шагах по укреплению Украины в экономическом и военном плане, чтобы мы могли продолжать эффективно отражать дальнейшие атаки России. Благодарен США за оказанную поддержку. Впереди новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле", - говорится в сообщении .

Также читайте: США готовы при необходимости участвовать в реализации договоренностей по безопасности Украины, - Блинкен