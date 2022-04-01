После развала РФ Япония получит Курилы, а Польша сможет забрать Калининград, если захочет, - Данилов
После развала РФ в результате нынешней войны Япония сможет вернуть себе Курильские острова.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я могу сказать, что в результате этой войны, когда развалится Российская Федерация, а так оно стопроцентно и произойдет, Япония получит свои четыре острова Курильской гряды, которые у них забрали после Второй мировой войны. Если будет желание Польши забрать себе Калининград, то они смогут это сделать по результатам этой войны", – сказал он.
Данилов отметил, что его удивляет позиция Грузии, которая вроде бы желает восстановить свою территориальную целостность, но ведет себя слишком пассивно в этом вопросе.
Данилов напомнил, что именно россия совершала преступления на территории Грузии, Молдовы и Украины, оккупировав части независимых стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль