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Новости Война
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После развала РФ Япония получит Курилы, а Польша сможет забрать Калининград, если захочет, - Данилов

курили

После развала РФ в результате нынешней войны Япония сможет вернуть себе Курильские острова.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу сказать, что в результате этой войны, когда развалится Российская Федерация, а так оно стопроцентно и произойдет, Япония получит свои четыре острова Курильской гряды, которые у них забрали после Второй мировой войны. Если будет желание Польши забрать себе Калининград, то они смогут это сделать по результатам этой войны", – сказал он.

Данилов отметил, что его удивляет позиция Грузии, которая вроде бы желает восстановить свою территориальную целостность, но ведет себя слишком пассивно в этом вопросе.

Данилов напомнил, что именно россия совершала преступления на территории Грузии, Молдовы и Украины, оккупировав части независимых стран.

Также читайте: В МИД Японии заявили, что Россия оккупировала Курилы: "Это противоречит международному праву, как и нападение войск РФ на Украину"

россия (95365) Япония (1307) Курилы (89)


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Топ комментарии
+36
да , поляки это заслужили ,их помощь нам неоценима
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01.04.2022 21:55
+35
Как я не люблю вот этой пафосной болтовни, к тому же от взрослых, казалось бы серъёзных людей.
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01.04.2022 21:48
+21
Пане Данілов а шо вже Україна повністю звільнена від окупантів? шо ви так переймаєтесь долею Японією та статусом Калінінграда
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01.04.2022 21:49
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Якби він додав, що країни антипутінської коаліції після перемоги над рф і її розвалом зберуться на нову Ялтинську конференцію і вирішать, що робити з такими і такими територіями - було б в самий раз.
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01.04.2022 23:13 Ответить
а китай пусть сибирь и дальний восток забирает!
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02.04.2022 13:38 Ответить
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