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Новости Агрессия России против Украины Война
11 640 56

Китайские хакеры вели кибератаки на Украине перед вторжением России, - The Times. СБУ опровергает утечку информации

хакер,взлом

Источники британских журналистов утверждают, что китайские правительственные хакеры провели ряд кибератак на украинские военные и энергетические объекты в преддверии полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом пишет британское издание The Times с отсылкой на внутренние документы Службы безопасности Украины.

Неназванный чиновник СБУ поделился с журналистами отчетами, предназначенными для служебного пользования. Авторы материала предполагают, что, по всей вероятности, отчеты подготовила разведка другой страны.

Как свидетельствуют эти внутренние документы, китайское правительство координировало ряд мощных кибератак более чем на 600 веб-ресурсов, связанных с Министерством обороны Украины и других органов власти. Серия атак началась перед завершением Зимних Олимпийских игр в Пекине 20 февраля, а наиболее мощные из них пришлись на 23 февраля – накануне полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину 24 февраля.

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Китайские хакеры пытались изъять или уничтожить цифровые данные из разных объектов Украины.

Цели охватывали данные военных органов, как Государственной пограничной службы, Совета национальной безопасности и обороны и Министерства обороны, так и гражданских объектов, вроде Национального банка, Министерства финансов, Госатомрегулирования и "Укрзалізниці".

Методы, которые применили хакеры Китая, были нацелены на кражу важных данных, а также поиск уязвимостей для уничтожения информации о критической инфраструктуре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские хакеры пытались атаковать НАТО и вооруженные силы Восточной Европы, - Google

В СБУ отрицают, что такую информацию имеют.

"Служба безопасности Украины не предоставляла СМИ какой-либо официальной информации о том, что якобы накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину на наши военные и другие ресурсы были проведены кибератаки из Китая. Поэтому СБУ не имеет отношения к выводам, обнародованным журналистами издания The Times. В СБ Украины пока нет таких данных и никакое расследование на этот счет не ведется", - отмечается в сообщении.

Китай (2913) хакер (1181)


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Топ комментарии
+36
Узкоглазые знали о вторжении 100%. Уговорили путлера начать войну после олимпиады. Подлый народ, не лучше рашистов...
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01.04.2022 21:56
+32
Дружбани агрохамії.
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01.04.2022 21:51
+20
Більше не купуватиму китайські телефони
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01.04.2022 21:53
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Комми и рашисты - друзья навеки
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01.04.2022 21:51 Ответить
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01.04.2022 21:56 Ответить
1958 рік. Автор - Голованов Л.Ф.

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01.04.2022 22:03 Ответить
"пі6араси, сер.." (с)
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01.04.2022 23:38 Ответить
Обои
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02.04.2022 01:32 Ответить
Не стільки друзі, як співучасники. 👹👺 Обоє рябоє.
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01.04.2022 22:26 Ответить
Желтопузиє абізяни мають отримати розгром своїх бізнесів в Україні.
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01.04.2022 21:51 Ответить
Дружбани агрохамії.
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01.04.2022 21:51 Ответить
Більше не купуватиму китайські телефони
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01.04.2022 21:53 Ответить
Причини не купувати китайське барахло і так вдосталь
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02.04.2022 11:26 Ответить
На Востоке один Тигр и это не Китай.Тенно хэнка банзай!
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01.04.2022 21:56 Ответить
Узкоглазые знали о вторжении 100%. Уговорили путлера начать войну после олимпиады. Подлый народ, не лучше рашистов...
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01.04.2022 21:56 Ответить
Українці, будучи під контролем комуністів 70 років також "Подлый народ"?
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01.04.2022 22:04 Ответить
півтора мільярда під контролем? я вас умаляю,все їх влаштовує(русня два).єдине місце декитайскім червонопиким показали фак це Гон-Конг ну і Тайвань традиційно)
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01.04.2022 22:09 Ответить
Як багато китайців ви знаєте особисто?
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01.04.2022 22:27 Ответить
Я знаю много и работаю с ними- брехливое говно которому никогда нельзя верить.
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01.04.2022 22:32 Ответить
Брехливі є серед будь якого народу.
З власного досвіду можу зауважити що таких я значно частіше бачив поміж українських і москальських новоприбувших іммігрантів, аніж серед китайських.
До речи своєю цілеспрямованостю і працьовитістю вони заслуговують на повагу, на відміну від мокшан і навіть українців, особливо зі східних регіонів України, які іммігрували сюди.
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01.04.2022 22:49 Ответить
В них брехливість вважається чеснотою. Як і в кацапів.
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01.04.2022 23:40 Ответить
Українців роззброїли, позбавили третього ядерного потенціала і ще довгий час не хотіли з ними співпрацювати за те, що вони були 70 років під контролем комуністів. Щось таке має бути і з китайцями, якщо вони самі не придумають для себе кращий вихід з протистоянню цивілізованому світу
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01.04.2022 22:12 Ответить
Нажаль не українців роззброїли а українці самі роззбоїлися, спочатку обравши до влади осіб, яким майбутнє і доля України була байдужа, а затім ацептувавши установленій цими особами системи розкрадання держави, продовжити діяти.

Алеж ні, такого не може бути. У всих негараздах мають бути винні хто завгодно, тільки не самі українці.
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01.04.2022 22:25 Ответить
А чи врятує ядерна зброя росію?
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01.04.2022 22:29 Ответить
Ні
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01.04.2022 22:50 Ответить
Вам не здається, що в одному реченні Ви пишете, що люди "ні в чому не винні (китайці)" і тут же пишете, що винні "всі люди (українці)".
Я справді тепер вже не розумію з яким висловлюванням вже сперечають, з першим чи другим, вони протилежні взагалі то.
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01.04.2022 23:12 Ответить
Ні, не здається.
Китайці живуть під повним конролем державної політично-каральної системи, як і українці жили понад 30 років тому.
Українцям, останні 30 років, доступні усі важелі впливу, формування і створення такої держави, у якій вони воліють жити.
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01.04.2022 23:31 Ответить
Самі обрали? Чи в Українців в котрий раз вкрали вибори? Чи зробили їм "вибори без вибору"? Чи може Українці самі вбили Чорновола? Чи все-таки Москва? Як і Кирпу доречі?
Проблема в Українців одна - що не карають зрадників й запроданців. Фактична, "гаряча" війна за незалежність України розпочалася лише 2014 року й триває донині. Як перед цим Українці виборювали своє право на незалежність 1990-1991, 2004-2005. Як боролися за неї весь час.
Так що, боте, дуй на корабль.
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01.04.2022 23:48 Ответить
Вони теж думали, шо все скінчиться за 3 доби на користь рашки. Тепер чухають свої бошки паличками і не знають, шо робити, бо вони реально попали.
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01.04.2022 22:07 Ответить
Китайське керівництво найменше переймається долею України чи мокшандії.
Їх цікавить реакція і дії Заходу і особливо США, стосовно цієї війни.
Інтереси Китаю сьогодні спрямовані на нарощування власного впливу, включаючи мілітарні дії, у Південно- Східному регіоні.
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01.04.2022 22:33 Ответить
ну і де розбіжність з тим що це не друга русня,такаж сама покірлива і скотоподібна,завтра Сі скаже штурмувати Тайвань,і що вони не підуть а от ***,ще й з радістю,їм інтрент порізали а вони навіть не пікнули,це таке ж саме імперське бидло,не дарма японці їх нагинали в другу світову,кунфу-панд ******,бо однією з причин люті японців була феноменальна СІКЛИВІСТЬ китайців,навіть маюче чисельну перевагу над японською імпереторською армією,вони завжди тікали,за деякий час це японуі настільки заїбло,що вони перестали рахувати китайців за людей,весь ******* що китайська армія була слабо озбброєна,йде на*** зразу,китай в 20-30х закупляв ******* озброєнная як у Європі так і у США,ЗАКУПЛЯВ,бо тій же Японії не хотіли продавати,так що китайцям гріх було жалітись,вони навіть мясом не ризикнули їх закидати,так і бігали,а потім японці їхпустили на мясо,як худобу,і заміть комуняк тоді ще в китаї не було.так а за "подлий народ" йди на***.Упа воювало до 1961 року,а ці такі ж як і русня,сказали ******* горобців,хуярили,сказали в кожнй хаті по плавильні,поставили,і по*** що дохли від задухи чи голоду,за те як долбойоби ходили з "маленькою червоною книжечкою".
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01.04.2022 23:05 Ответить
"Упа воювало до 1961 року"

Не хотів відповідати на маячню, але посилання на УПА переходить усі межі допутимої толерантности.
Не вам розповідати мені про УПА, але я можу вам розповісти як ті українці, які пережили Голодомор, не стали повстанцями але рабами, яких москальня відправляла на Західну Україну полювати і знищувати повстанців та їхні родини.
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01.04.2022 23:23 Ответить
ух який правдоруб з канади,ті ж українці були розстріляним відродженням,і шестидесятниками,і валили совок в 91му,але ти згадав тільки зрадників,і так в основному нквд присилило війська проти УРП з кацапії
а тепер давай про маячню,розкажи мені щось нове бо виджу,у тебе за рожевими окулярами весь світ булочка з варенням
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01.04.2022 23:38 Ответить
Косоглазые подху.ловники.
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01.04.2022 22:00 Ответить
і де тут новина? федоров зразу ще місяць назад казав, що атака на Дію йде з Китаю і ерефії.
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01.04.2022 22:00 Ответить
Пусть правительство запретит продажу новых Huawei и Xiaomi.

И всё. Это будут реальные санкции.
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01.04.2022 22:01 Ответить
Думаю после рашки китай будет следующий. Пусть байден нам поможет с первыми, а мы уж поможем со вторыми
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01.04.2022 22:06 Ответить
Економічне падіння рашки буде наукою для Китаю. Якщо вони самі не змінять свою хитру і лицемірну політику, то так - демократичним країнам доведеться приводити Китай до тями. Але тільки шляхом дипломатії і економічних санкцій.
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01.04.2022 22:37 Ответить
не буде,ці підари думають підмяти раху під себе
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01.04.2022 23:12 Ответить
Китайские каратели в красной армии
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01.04.2022 22:07 Ответить
Плакат 1919 року. Створений денікінцями у Харкові.

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02.04.2022 00:32 Ответить
Зато зелена влада вже домовилася що гарантами безпеки України стануть Китай та росія.
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01.04.2022 22:09 Ответить
Та не домовились, тільки міркують щось таке. Не буде цього. Ніколи.
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01.04.2022 22:39 Ответить
Україні, домовлятися з Китаєм і Росією про "гарантії безепеки", це все одно, аби "лягушонок" Мауглі домовлявся з тигром Шерханом, котрий хотів його з'їсти та з шакалом Табакі про "гарантії безпеки" для себе.
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01.04.2022 23:53 Ответить
КАЦАП - тупа іграшка в руках КІТАЙОЗ... Пускають Ааню перед себе, щоб подивитися, що їм буде за Тайвань
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01.04.2022 22:16 Ответить
на Тайвані їм буде ПІЗДЄЦ,там народ їх дуже чекає,плюс за Тайвань массу тянуть Японія і Пд.Корея а тепер ще й Австралія з Британією,ну і США,Тайвань китаю не дадуть бо це ***** ринку електроніки по всьому світу,а китай стане ледь монополістом
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01.04.2022 23:16 Ответить
Сибирь, пообещали?)
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01.04.2022 22:23 Ответить
Сукі вузькоплівочні.
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01.04.2022 22:23 Ответить
кита-мрази враг, это факт!!

и да, единственное законное правительство всех Китайцев - это на острове Тайвань, офицальное название Китайская Республика.
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01.04.2022 22:35 Ответить
Як же так, китайці ж - друзяки Агрохімії
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01.04.2022 22:41 Ответить
Агрохимия переобувается на лету.
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01.04.2022 22:56 Ответить
Завтра Китай (кнр) відправить Україні трошки гуманітарки, скаже, що це - підлий західний наклеп, американці винні, що росія бомбить Україну, в Україні взагалі біолаботаторії американські і в путіна не було іншого виходу, окрім нападу на Україну (ой, ні, це вже для внутрішньокитайського споживання) і Україна дипломатично проковтне пропаганду свого "найбільшого економічного партнера"(((
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01.04.2022 23:12 Ответить
Китай хотів щоб Ху..ло першим порушив міжнародне право, а потім вони б порішали свої спірні питання і думали що Захід утреться як завжди, а взагалі судячи із всіляких джерел добро на вторгнення дали ще німці і французи, просто цю тему не варто зараз афішувати тому і мовчать....

Але вийшло по іншому наші військові ціною своїх життів все змінили....
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01.04.2022 23:14 Ответить
Как Зеленский заперечував войну?
Видя сколько предателей высокопосадовцив смылось из СБУ веры им нет....
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01.04.2022 23:42 Ответить
Ембарго на торгівлю з китайцями!
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01.04.2022 23:59 Ответить
Такие же лицимерные пи***сы как и кацапия. Ну и нах они в списке гарантов?
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02.04.2022 01:37 Ответить
ну что , китай все больше и больше всплывает в международных сми как помощник агресси против Украины , думаю что еще будет всплывать не мало сюрпризов , это может обойтись китаю дорого , не критично конечно , но имидж и доверие будут испорчены , что может в будущем оказать негативное влияние на экономику и дипломатические отношения , ну если китай не начнет помогать Украине конечно .
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02.04.2022 01:39 Ответить
СБУ заперечувала майбутнє вторгнення капаців!!!! Де дружок найвеличнішого? Де лейтинант Баканов?
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02.04.2022 01:44 Ответить
 
 