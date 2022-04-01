Китайские хакеры вели кибератаки на Украине перед вторжением России, - The Times. СБУ опровергает утечку информации
Источники британских журналистов утверждают, что китайские правительственные хакеры провели ряд кибератак на украинские военные и энергетические объекты в преддверии полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом пишет британское издание The Times с отсылкой на внутренние документы Службы безопасности Украины.
Неназванный чиновник СБУ поделился с журналистами отчетами, предназначенными для служебного пользования. Авторы материала предполагают, что, по всей вероятности, отчеты подготовила разведка другой страны.
Как свидетельствуют эти внутренние документы, китайское правительство координировало ряд мощных кибератак более чем на 600 веб-ресурсов, связанных с Министерством обороны Украины и других органов власти. Серия атак началась перед завершением Зимних Олимпийских игр в Пекине 20 февраля, а наиболее мощные из них пришлись на 23 февраля – накануне полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину 24 февраля.
Китайские хакеры пытались изъять или уничтожить цифровые данные из разных объектов Украины.
Цели охватывали данные военных органов, как Государственной пограничной службы, Совета национальной безопасности и обороны и Министерства обороны, так и гражданских объектов, вроде Национального банка, Министерства финансов, Госатомрегулирования и "Укрзалізниці".
Методы, которые применили хакеры Китая, были нацелены на кражу важных данных, а также поиск уязвимостей для уничтожения информации о критической инфраструктуре.
В СБУ отрицают, что такую информацию имеют.
"Служба безопасности Украины не предоставляла СМИ какой-либо официальной информации о том, что якобы накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину на наши военные и другие ресурсы были проведены кибератаки из Китая. Поэтому СБУ не имеет отношения к выводам, обнародованным журналистами издания The Times. В СБ Украины пока нет таких данных и никакое расследование на этот счет не ведется", - отмечается в сообщении.
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З власного досвіду можу зауважити що таких я значно частіше бачив поміж українських і москальських новоприбувших іммігрантів, аніж серед китайських.
До речи своєю цілеспрямованостю і працьовитістю вони заслуговують на повагу, на відміну від мокшан і навіть українців, особливо зі східних регіонів України, які іммігрували сюди.
Алеж ні, такого не може бути. У всих негараздах мають бути винні хто завгодно, тільки не самі українці.
Я справді тепер вже не розумію з яким висловлюванням вже сперечають, з першим чи другим, вони протилежні взагалі то.
Китайці живуть під повним конролем державної політично-каральної системи, як і українці жили понад 30 років тому.
Українцям, останні 30 років, доступні усі важелі впливу, формування і створення такої держави, у якій вони воліють жити.
Проблема в Українців одна - що не карають зрадників й запроданців. Фактична, "гаряча" війна за незалежність України розпочалася лише 2014 року й триває донині. Як перед цим Українці виборювали своє право на незалежність 1990-1991, 2004-2005. Як боролися за неї весь час.
Так що, боте, дуй на корабль.
Їх цікавить реакція і дії Заходу і особливо США, стосовно цієї війни.
Інтереси Китаю сьогодні спрямовані на нарощування власного впливу, включаючи мілітарні дії, у Південно- Східному регіоні.
Не хотів відповідати на маячню, але посилання на УПА переходить усі межі допутимої толерантности.
Не вам розповідати мені про УПА, але я можу вам розповісти як ті українці, які пережили Голодомор, не стали повстанцями але рабами, яких москальня відправляла на Західну Україну полювати і знищувати повстанців та їхні родини.
а тепер давай про маячню,розкажи мені щось нове бо виджу,у тебе за рожевими окулярами весь світ булочка з варенням
И всё. Это будут реальные санкции.
и да, единственное законное правительство всех Китайцев - это на острове Тайвань, офицальное название Китайская Республика.
Але вийшло по іншому наші військові ціною своїх життів все змінили....
Видя сколько предателей высокопосадовцив смылось из СБУ веры им нет....