Китайские хакеры вели кибератаки на Украине перед вторжением России, - The Times. СБУ опровергает утечку информации

Источники британских журналистов утверждают, что китайские правительственные хакеры провели ряд кибератак на украинские военные и энергетические объекты в преддверии полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП об этом пишет британское издание The Times с отсылкой на внутренние документы Службы безопасности Украины.

Неназванный чиновник СБУ поделился с журналистами отчетами, предназначенными для служебного пользования. Авторы материала предполагают, что, по всей вероятности, отчеты подготовила разведка другой страны.

Как свидетельствуют эти внутренние документы, китайское правительство координировало ряд мощных кибератак более чем на 600 веб-ресурсов, связанных с Министерством обороны Украины и других органов власти. Серия атак началась перед завершением Зимних Олимпийских игр в Пекине 20 февраля, а наиболее мощные из них пришлись на 23 февраля – накануне полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину 24 февраля.

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Китайские хакеры пытались изъять или уничтожить цифровые данные из разных объектов Украины.

Цели охватывали данные военных органов, как Государственной пограничной службы, Совета национальной безопасности и обороны и Министерства обороны, так и гражданских объектов, вроде Национального банка, Министерства финансов, Госатомрегулирования и "Укрзалізниці".

Методы, которые применили хакеры Китая, были нацелены на кражу важных данных, а также поиск уязвимостей для уничтожения информации о критической инфраструктуре.

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В СБУ отрицают, что такую информацию имеют.

"Служба безопасности Украины не предоставляла СМИ какой-либо официальной информации о том, что якобы накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину на наши военные и другие ресурсы были проведены кибератаки из Китая. Поэтому СБУ не имеет отношения к выводам, обнародованным журналистами издания The Times. В СБ Украины пока нет таких данных и никакое расследование на этот счет не ведется", - отмечается в сообщении.