Актер Шон Пенн обратился к миллиардерам мира с призывом приобрести для ВСУ истребители и системы ПВО
Американский актер Шон Пенн обратился к миллиардерам мира с призывом приобрести для Украины 12 истребителей, превосходящих по техническим характеристикам российскую военную авиацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.
Пенн просит миллиардеров потратить 300 миллионов долларов и приобрести для Украины две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые имели бы качественное преимущество над российскими истребителями Су и МиГ.
Также он призывает приобрести для Украины системы для противоракетной обороны на 200 миллионов долларов, что вместе составило бы полмиллиарда долларов.
В то же время актер признает, что кроме приобретения самих истребителей потребуются дополнительные расходы на содержание этих самолетов и их ремонт. Однако Пенн уверяет, что украинские летчики готовы овладеть управлением новыми истребителями за 3 недели.
Накануне вечером 31 марта командование ВС ВСУ сообщило на своем twitter-странице, что наибольшая потребность для украинских защитников сейчас заключается в истребителях четвертого поколения F-15 и F-16, которые обладают техническим преимуществом над старыми советскими самолетами. В Командовании заверили, что украинские пилоты готовы овладеть управлением самолетами за 2-3 недели.
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розкрив хавальнік вчора на репарації з мордору.
Теперь, похоже, не входя в опасное воздушное пространство, фактически не покидая границ НАТО, лазерные пушки охотятся на «калибры» и «искандеры». В порядке эксперимента, конечно. В конце концов, «ихтамнет».
https://newssky.com.ua/yalik-ozornichaet-kak-ssha-pomogayut-ukrainskomu-pvo/
....От дорогого в обслуживании пилотируемого авиалайнера с таким же дорогим химическим лазером, который имел практический потолок в 12 км и радиус эффективного действия в пределах сотни километров, разработчики перешли к созданию электрической лазерной системы с расстоянием поражения в сотни километров на высотной беспилотной платформе с 20-километровой. практическим потолком, недостижимым для большинства систем ПВО. При этом переход на электронный лазер должен был дать сильную экономию в массе установки. В то время как лазеру YAL-1 требовалось 55 кг массы для генерации одного киловатта, MDA установила лимит в 5 кг на кВт. В прошлом году сообщалось, что «демонстратор технологии» вышел на испытание
https://defence-ua.com/people_and_company/boeing_gotovij_opratsjuvati_postachannja_v_ukrajinu_f_15ex_ta_t_7_z_lokalizatsijeju_skladannja_na_dp_antonov_oleksandr_los-4907.html
Малпонєтко, ти хореньке на макітру, ґанґлій піди вклади за пару копійок. Прислати тобі пару баксів, малпонєтко? В КОГО траба просити дозволу, якшо спише Держава(най буде Белау, чи Куба - вибереш, як си просереш) 10 одиниць, але "аби було" й комплекти продасть як металолом, то шо буде? Бидло таке веселе, шо сміху мало... Якийсь "перший наступний" "Сере, співає, ще й тріски збирає…"©, куди тільки адміни дивляться...
Агов, санітари, "перший наступний" відв'язався від ліжка! Негайно клізму й корок у писок!
https://youtu.be/I-bQNa_A6Dc
Шон Пенн завжди був у цій війні на нашому боці. Він робить добру справу, за що велика подяка улюбленому актору та режисеру.
От Шон Пенн робить корисну справу, він не дає світу забути про цю страшну війну. А про неї довго говорити не захочуть, тому що такі речі швидко втомлюють тих, хто живе ситим та спокійним життям.
І не треба на мене кидатися аж двома коментарями, я теж люблю Лео.