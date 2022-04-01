Актер Шон Пенн обратился к миллиардерам мира с призывом приобрести для ВСУ истребители и системы ПВО

Американский актер Шон Пенн обратился к миллиардерам мира с призывом приобрести для Украины 12 истребителей, превосходящих по техническим характеристикам российскую военную авиацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Пенн просит миллиардеров потратить 300 миллионов долларов и приобрести для Украины две эскадрильи истребителей F-15 или F-16, которые имели бы качественное преимущество над российскими истребителями Су и МиГ.

Также он призывает приобрести для Украины системы для противоракетной обороны на 200 миллионов долларов, что вместе составило бы полмиллиарда долларов.

В то же время актер признает, что кроме приобретения самих истребителей потребуются дополнительные расходы на содержание этих самолетов и их ремонт. Однако Пенн уверяет, что украинские летчики готовы овладеть управлением новыми истребителями за 3 недели.

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Накануне вечером 31 марта командование ВС ВСУ сообщило на своем twitter-странице, что наибольшая потребность для украинских защитников сейчас заключается в истребителях четвертого поколения F-15 и F-16, которые обладают техническим преимуществом над старыми советскими самолетами. В Командовании заверили, что украинские пилоты готовы овладеть управлением самолетами за 2-3 недели.