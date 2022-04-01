На Донецком и Луганском направлении отразили 9 атак, уничтожено 8 танков, 44 единицы бронированной техники, - штаб ООС

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной техники и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата врага", - отмечается в сообщении.

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