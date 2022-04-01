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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донецком и Луганском направлении отразили 9 атак, уничтожено 8 танков, 44 единицы бронированной техники, - штаб ООС

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Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной техники и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата врага", - отмечается в сообщении.

Читайте: Войскам РФ не удается окружить группировку ВСУ в зоне ООС, - Арестович

Донбасс (26955) Донецкая область (9511) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6492)


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Топ комментарии
+12
типовий склад кадирівської бойової групи:
стрілок
оператор
режисер-постановщик
звукорежисер
аніматор
відеомонтажник
СММ-щик
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01.04.2022 21:58
+8
героi !!!
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01.04.2022 21:59
+7
поїдь,поснімай,кацап.
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01.04.2022 22:16
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типовий склад кадирівської бойової групи:
стрілок
оператор
режисер-постановщик
звукорежисер
аніматор
відеомонтажник
СММ-щик
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01.04.2022 21:58 Ответить
після кожного слова слід добавляти - ДОН))
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01.04.2022 22:01 Ответить
героi !!!
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01.04.2022 21:59 Ответить
Молодці, хлопці, нищте падлюк, що прилізли на українську землю!

https://www.youtube.com/watch?v=cTAdPcRcrRc

🎵🎶📻
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01.04.2022 22:08 Ответить
А фото или видео можна ? А то я на диване с компом за 1 час и больше могу завалить.
Без свежих (не позавчерашних) фото-видео это все ЛЯ ЛЯ!
ps: привычка видеть объем работ иначе это *****.
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01.04.2022 22:09 Ответить
поїдь,поснімай,кацап.
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01.04.2022 22:16 Ответить
Це бидло даунбаське , думає що його не дістануть !
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01.04.2022 22:18 Ответить
Вибивайте їх хлопці нещадно, з засідок, як кажуть "не в бровь, а в глаз".
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01.04.2022 22:24 Ответить
Я злой практик, а не романтик.
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01.04.2022 22:26 Ответить
Ты, скорее, злой прОктик
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01.04.2022 22:48 Ответить
 
 