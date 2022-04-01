В Донецкой области за сутки в результате обстрелов оккупантами погибли 7 человек, - Кириленко

В результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области 1 апреля погибли семь человек.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"1 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 7 человек: 4 в Марьинке, 2 в Угледаре и 1 в Новоселовке. 6 человек также получили ранения, среди них - трое детей.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненый в Луганской области.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

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