В Донецкой области за сутки в результате обстрелов оккупантами погибли 7 человек, - Кириленко
В результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области 1 апреля погибли семь человек.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"1 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 7 человек: 4 в Марьинке, 2 в Угледаре и 1 в Новоселовке. 6 человек также получили ранения, среди них - трое детей.
Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненый в Луганской области.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.
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MAKAROV #508144
показать весь комментарий01.04.2022 21:59 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий01.04.2022 22:07 Ответить Мне нравится 2
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