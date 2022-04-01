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Мэр города Рубежное Хортив, который в 2014 году сотрудничал с террористами, снова перешел на сторону оккупантов

Украинский журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что мэр города Рубежное Луганской области, который в 2014 году сотрудничал с террористами, перешел на службу оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Казканский написал в фейсбуке.

Он подчеркнул: "Мэр Рубежного Луганской области Сергей Хортив, который в 2014 году поддерживал боевиков, но затем ушел от ответственности, снова перешел на сторону оккупантов. Теперь он взывает о "геноциде Донбасса" и "украинском нацизме", хотя до начала войны спокойно работал мэром и ни на какой геноцид не жаловался.

Какой сюрприз! Восемь лет я писал о мэрах-коллаборантах, которые проводили незаконный "референдум" и помогали боевикам. Восемь лет говорил, что если их не привлечь к ответственности, они обязательно дождутся момента, чтобы изменить снова. И вот именно так и вышло.

В 2014 году Хортив открыто сотрудничал с террористами. За это государство так и не смогло привлечь его к ответственности. И вот результат – он снова на стороне оккупантов".

коллаборационизм (869) Луганская область (6492)


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Топ комментарии
+74
Вот что значит вовремя не расстрелять.
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01.04.2022 22:04
+40
Не исключаю, что рубежанцы выберут его мэром в третий раз.
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01.04.2022 22:10
+36
Сбросить петуха мэра без парашюта на Мариуполь, пусть про геноцид Донбасса там ********.
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01.04.2022 22:04
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а ***** його не посадили? Ще й мером вибрали?
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01.04.2022 23:52 Ответить
А ти спитай у петі парашенки чому так вийшло і він тобі кацапу дасть відповідь.
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02.04.2022 10:44 Ответить
Ви шо думаєте після війни шось поміняється?!
Сєпарня ніколи не поміняється, це гній!
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01.04.2022 23:58 Ответить
сподіваюсь що на цей раз дійде, що такі зрадники повинні сидіти в тюрязі, або зробити так Знайдено вбитим голову Кременецької ОТГ, що на Луганщині Володимира Струка
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02.04.2022 00:01 Ответить
проросійський мер-зрадник
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02.04.2022 00:02 Ответить
в отличии от 14 года здесь выход один.. принудительная депортация в сторону Пензы с лишением гражданства
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02.04.2022 00:41 Ответить
Ні розстріл прилюдно на центральній площі
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02.04.2022 13:35 Ответить
Проститутка местная
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02.04.2022 00:42 Ответить
Выход только на 2 метра под землю. Предавший единожды,предаст и дважды. Как это говно после предательства оказалось на такой должности.
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02.04.2022 08:33 Ответить
Тоесть предатель откупился и был у власти и снова предал ? Государство виновато, коррупция сделала свое дело. Медведчук соляры продал всу. А теперь куда не зайди помоги перечисли. Тоесть некоторые вывозят чемоданы денег, а я помоги. Больше ни копейки не перечислю , достала эта коррупция в условиях войны.
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02.04.2022 08:49 Ответить
Добавлю, какого фига у нас в Полтаве сидит мер мамай, он же расеюшкой всегда восхищался. А я отвечу, потому, что все коррумпировано, и коррупционер не будет увольнять другого коррупционера ибо его самого надо убрать змея не кусает саму себя.
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02.04.2022 08:52 Ответить
Отже на наступних виборах він знову стане мером...
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02.04.2022 11:36 Ответить
на кол ********!
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02.04.2022 13:36 Ответить
Його і третій раз виберуть мером , місцеві аборигени неміняються .
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08.05.2022 15:08 Ответить
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