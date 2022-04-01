Мэр города Рубежное Хортив, который в 2014 году сотрудничал с террористами, снова перешел на сторону оккупантов

Украинский журналист Денис Казанский обнародовал информацию о том, что мэр города Рубежное Луганской области, который в 2014 году сотрудничал с террористами, перешел на службу оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Казканский написал в фейсбуке.

Он подчеркнул: "Мэр Рубежного Луганской области Сергей Хортив, который в 2014 году поддерживал боевиков, но затем ушел от ответственности, снова перешел на сторону оккупантов. Теперь он взывает о "геноциде Донбасса" и "украинском нацизме", хотя до начала войны спокойно работал мэром и ни на какой геноцид не жаловался.

Какой сюрприз! Восемь лет я писал о мэрах-коллаборантах, которые проводили незаконный "референдум" и помогали боевикам. Восемь лет говорил, что если их не привлечь к ответственности, они обязательно дождутся момента, чтобы изменить снова. И вот именно так и вышло.

В 2014 году Хортив открыто сотрудничал с террористами. За это государство так и не смогло привлечь его к ответственности. И вот результат – он снова на стороне оккупантов".