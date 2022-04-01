Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро, - Президент Европарламента Метсола. ФОТО
Президент Европейского парламента Роберта Метсола заверила, что Украину признают кандидатом на членство в Евросоюзе и окажут ей помощь в восстановлении после завершения войны со страной-агрессором Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно во время совместного брифинга Роберты Метсолы и Руслана Стефанчука.
"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", - сказала Метсола.
Кроме этого президент ЕП подчеркнула, что в парламенте признают посягательство РФ на Украину, как "посягательство на целую Европу, как нападение на демократический строй в мире". Также Роберта Метсола пообещала, что в Европейском парламенте "приложат все усилия, чтобы отстроить украинские города и села, подвергшиеся таким разрушительным ударам со стороны агрессора".
"Хочу сказать от всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восхищены, вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска, вашей прочностью. Я хочу сказать, что парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента. Мы стоим вместе с вами бок-о-бок в этой борьбе", - подчеркнула Метсола и добавила, что Европарламент оказывал и будет продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную помощь.
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"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук Источник:
ой памагите спасите шо воно НЭСЕ... https://www.youtube.com/watch?v=OCvGLF4ePdI
https://www.youtube.com/watch?v=_mRIkKVQino ДРОЖЬ КОМАТОЗНИКОВ Итоги недели с А. Сотником
и дружить с жабами...
стефан оту Роберту Метсоли на сніданок би з'ів і не помітив і за добавкою пішов...
Та вже не поспішайте, а то ще, не дай Бог, встигнете, *****...
чинна,Франція і деякі інші проти скорого прийняття в ЄС.
Более вероятный путь в ЕС и НАТО это политическое объединение Польши, Украины и Литвы в одно государство и что бы это грёбаное ООН быстро признало это, как признали быстро странами, бывшие республики СССР. Кстати это хоть и звучит фантастично, но многие до 24 февраля считали фантастикой нападение России на Украину.
Я вот всегда считал идею такого государственного образования в наше время утопией. А теперь так не считаю. Это возможно, если будет политическая воля Польши и Литвы.
И сейчас тоже самое будет