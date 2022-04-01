РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6142 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
12 513 34

Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро, - Президент Европарламента Метсола. ФОТО

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заверила, что Украину признают кандидатом на членство в Евросоюзе и окажут ей помощь в восстановлении после завершения войны со страной-агрессором Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно во время совместного брифинга Роберты Метсолы и Руслана Стефанчука.

Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро, - Президент Европарламента Метсола 01

Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро, - Президент Европарламента Метсола 02

"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", - сказала Метсола.

Кроме этого президент ЕП подчеркнула, что в парламенте признают посягательство РФ на Украину, как "посягательство на целую Европу, как нападение на демократический строй в мире". Также Роберта Метсола пообещала, что в Европейском парламенте "приложат все усилия, чтобы отстроить украинские города и села, подвергшиеся таким разрушительным ударам со стороны агрессора".

"Хочу сказать от всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восхищены, вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска, вашей прочностью. Я хочу сказать, что парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента. Мы стоим вместе с вами бок-о-бок в этой борьбе", - подчеркнула Метсола и добавила, что Европарламент оказывал и будет продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную помощь.

Также читайте: В Европарламенте назвали Россию государством-террористом

Европарламент (1795) членство в ЕС (997) Стефанчук Руслан (650) Мецола Роберт (77)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Щоб більше не було з боку Німеччини симпатії к руснє, до Берлину був відправлений потужний дипломатичний десант.Такий дипломатичний десант може відбити бажання дружити з руснею в прямому сенсі цього слова
показать весь комментарий
01.04.2022 22:21
+9
Молдова не так ярко бьёт кацапов. Это тоже аргумент в пользу Украины👊👍❗
показать весь комментарий
01.04.2022 22:22
+8
Дяка. Та мали це вже давно зробити.
показать весь комментарий
01.04.2022 22:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чувствует мое сердце что завтра будет опровержение и позорные извинения о том что меня не так поняли
показать весь комментарий
01.04.2022 22:11 Ответить
визнають кандидатом на членство в Євросоюзі Джерело:
показать весь комментарий
01.04.2022 22:15 Ответить
Європарламент реально за,наразі треба працювати з Єврокомісією.
показать весь комментарий
01.04.2022 22:21 Ответить
Дяка. Та мали це вже давно зробити.
показать весь комментарий
01.04.2022 22:14 Ответить
А сьогодні на Цензорі була новина про арешт кацапських Ан-124 компанії "Волга-Днепр" за позивом ДП Антонов?
Чи я пропустив?
показать весь комментарий
01.04.2022 22:16 Ответить
Я просто нагадаю, Молдова з 2014 року є кандидатом в ЄС, тобто вже 8 років кандидат і на горизонті навіть не маячить повноправного члена ЄС. Вибачайте, якщо когось розачарував.
показать весь комментарий
01.04.2022 22:17 Ответить
Сравнение такое себе
показать весь комментарий
01.04.2022 22:21 Ответить
Молдова не так ярко бьёт кацапов. Это тоже аргумент в пользу Украины👊👍❗
показать весь комментарий
01.04.2022 22:22 Ответить
Вони 8 років назад підписали асоціацію з ЄС. В березні вони подали заявку на вступ разом з нами та грузинами. Якщо всі країни ЄС підтримають заявки - ми танемо країнами-кандидатами, нам дадуть 2 роки та список вимог до виконання.
показать весь комментарий
01.04.2022 22:27 Ответить
Нету у Молдовы такого статуса.
показать весь комментарий
01.04.2022 22:31 Ответить
Молдова только недавно (вслед за Украиной) подала заяку на вступление в ЕС. Не вводите людей в заблуждение
показать весь комментарий
01.04.2022 22:52 Ответить
Якщо Ви не в курсі, для вступу і до ЄС, і до НАТО потрібне не тільки бажання, а ще й дотримання певних умов. Зокрема нетолерантне ставлення до корупції - в нас я його аж ніяк не спостерігаю, особливо коли бачу фоточки "хатинок" деяких держслубовців!
показать весь комментарий
01.04.2022 23:00 Ответить
То все отговорки-в Болгарии ещё большая коррупция чем наша была-и ничего в ес
показать весь комментарий
01.04.2022 23:27 Ответить
А Болгары то же, на гос уровне зявляют-

"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук Источник:
показать весь комментарий
02.04.2022 03:25 Ответить
Не пиши брехню! Почитай новини, через декілька днів після нашої заявки Молдова подала таку саму. Однак в ЕС, відправили молдаван подалі.
показать весь комментарий
01.04.2022 23:05 Ответить
Никого ты не разочаровал своими фейками, дятел ). Молдова заявку на вступление подала ПОСЛЕ Украины в марте 2022-го года.
показать весь комментарий
01.04.2022 23:14 Ответить
ґаранти хто, поіменно?
показать весь комментарий
01.04.2022 22:19 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/iakby-zelenskyi-buv-u-prezydentom-u-2014-my-b-ne-vtratyly-krym-iermak/ Якби Зеленський був у президентом у 2014, ми б не втратили Крим - Єрмак (https://www.ukr.net/source/bukvi-3354.html Букви )

ой памагите спасите шо воно НЭСЕ... https://www.youtube.com/watch?v=OCvGLF4ePdI
показать весь комментарий
01.04.2022 22:21 Ответить
Сьогодні шановний Сотнік сказав, що Люся Арестович в інтервью ВВС сказав, що х*йло паганий, а росіяни - ні. Особисто я Сотніку довіряю більше, ніж Люсі. Десь посередині цього відео:

https://www.youtube.com/watch?v=_mRIkKVQino ДРОЖЬ КОМАТОЗНИКОВ Итоги недели с А. Сотником
показать весь комментарий
01.04.2022 22:38 Ответить
показать весь комментарий
02.04.2022 03:27 Ответить
Щоб більше не було з боку Німеччини симпатії к руснє, до Берлину був відправлений потужний дипломатичний десант.Такий дипломатичний десант може відбити бажання дружити з руснею в прямому сенсі цього слова
показать весь комментарий
01.04.2022 22:21 Ответить
*фёдор емельяненко, встанет утром раненько, и пойдет махать руками и пойдет махать ногами, фёдар емельяненко...
показать весь комментарий
01.04.2022 22:23 Ответить
шевелить жабрами
и дружить с жабами...
показать весь комментарий
01.04.2022 22:33 Ответить
після завершення війни... ви, українці, гиньте, а вся, Європа, буде, з усмішкою, дивитись, як Меркель, мне, яйця, Макрону. А там, вже, буде інший день, інші, політики...
показать весь комментарий
01.04.2022 22:21 Ответить
о боже,...
стефан оту Роберту Метсоли на сніданок би з'ів і не помітив і за добавкою пішов...
показать весь комментарий
01.04.2022 22:22 Ответить
Швидко ???
Та вже не поспішайте, а то ще, не дай Бог, встигнете, *****...
показать весь комментарий
01.04.2022 22:31 Ответить
Це Ви до нашого керівництва, котре, в переважній більшості (за виключенням хіба Ющенка та Порошенка) на протязі 30 років чухало яйця і не зробило НІХРІНА для вступу до ЄС чи НАТО? То чого ж зараз вже поспішати?
показать весь комментарий
01.04.2022 23:03 Ответить
*докладуть зусиль* тітка каже те що кажуть в гостях,а Німет
чинна,Франція і деякі інші проти скорого прийняття в ЄС.
показать весь комментарий
01.04.2022 22:33 Ответить
А Турция разве не кандидат в ЕС? Сколько лет? И сколько ещё ждать? А вот Болгарию как то быстро приняли в ЕС хотя и страна бедная и коррупция.
Более вероятный путь в ЕС и НАТО это политическое объединение Польши, Украины и Литвы в одно государство и что бы это грёбаное ООН быстро признало это, как признали быстро странами, бывшие республики СССР. Кстати это хоть и звучит фантастично, но многие до 24 февраля считали фантастикой нападение России на Украину.
Я вот всегда считал идею такого государственного образования в наше время утопией. А теперь так не считаю. Это возможно, если будет политическая воля Польши и Литвы.
показать весь комментарий
01.04.2022 23:05 Ответить
Уже было подобное-думаю знаете чем закончилось,и не в последнюю роль из-за поляков.
И сейчас тоже самое будет
показать весь комментарий
01.04.2022 23:29 Ответить
Якби не тотальна коруупція, кумівство, бандити при владі і олігархи, а головне чокнута частина народу, яка це все обирала, робила і терпіла - вже давно були б і в НАТО і в ЄС. Не треба сетувати зараз на поганий "захід". Тільки ми в цьомуу винні і ніхто інший!
показать весь комментарий
02.04.2022 00:12 Ответить
"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук Источник: https://censor.net/ru/n3272402
показать весь комментарий
02.04.2022 03:30 Ответить
наших українців в Європі вже більше 10% знаходиться. Якщо так і далі буде, то ще трохи і поки вони щось там приймуть, то приєднання до ЄС буде чисто формальним )))
показать весь комментарий
02.04.2022 11:22 Ответить
 
 