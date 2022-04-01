Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро, - Президент Европарламента Метсола. ФОТО

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заверила, что Украину признают кандидатом на членство в Евросоюзе и окажут ей помощь в восстановлении после завершения войны со страной-агрессором Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно во время совместного брифинга Роберты Метсолы и Руслана Стефанчука.

"Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро. Это я обещаю вам от Европейского парламента", - сказала Метсола.

Кроме этого президент ЕП подчеркнула, что в парламенте признают посягательство РФ на Украину, как "посягательство на целую Европу, как нападение на демократический строй в мире". Также Роберта Метсола пообещала, что в Европейском парламенте "приложат все усилия, чтобы отстроить украинские города и села, подвергшиеся таким разрушительным ударам со стороны агрессора".

"Хочу сказать от всех европейских народов, которые составляют семью Европарламента, что мы поражены, восхищены, вдохновляемся мужеством украинского народа, храбростью украинского войска, вашей прочностью. Я хочу сказать, что парламентская демократия получила второе дыхание в Европе благодаря подвигу украинского народа и действиям украинского парламента. Мы стоим вместе с вами бок-о-бок в этой борьбе", - подчеркнула Метсола и добавила, что Европарламент оказывал и будет продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную помощь.

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