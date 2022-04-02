"Каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил коллаборантам, что ответственность за сотрудничество с оккупантами будет неизбежна.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Очень неразумную первоапрельскую шутку оккупанты сыграли с некоторыми жителями южных районов Украины, куда российские войска временно зашли. Там назначают каких-то "гауляйтеров", каких-то временных руководителей. И еще угрожают работникам предприятий и органов власти – чтобы сотрудничали с этими обманутыми назначенцами", - заявил президент.
"Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неотвратимая. Завтра или послезавтра – это вопрос второстепенный. Главное – неизбежность того, что справедливость будет восстановлена. Поэтому каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами будут проблемы. Это последнее предупреждение", - подытожил он.
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щойно виліз із бана, а то б сказав !
Судя по пиетету перед властями ты генетический лишнехромосомный раб
Поэтому сиди на бутылке молча
"актрисою з німецького фільму для дорослих"?