"Каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил коллаборантам, что ответственность за сотрудничество с оккупантами будет неизбежна.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Очень неразумную первоапрельскую шутку оккупанты сыграли с некоторыми жителями южных районов Украины, куда российские войска временно зашли. Там назначают каких-то "гауляйтеров", каких-то временных руководителей. И еще угрожают работникам предприятий и органов власти – чтобы сотрудничали с этими обманутыми назначенцами", - заявил президент.

"Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неотвратимая. Завтра или послезавтра – это вопрос второстепенный. Главное – неизбежность того, что справедливость будет восстановлена. Поэтому каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами будут проблемы. Это последнее предупреждение", - подытожил он.

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