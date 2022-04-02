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Новости Война
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"Каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове", - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский сообщил коллаборантам, что ответственность за сотрудничество с оккупантами будет неизбежна.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Очень неразумную первоапрельскую шутку оккупанты сыграли с некоторыми жителями южных районов Украины, куда российские войска временно зашли. Там назначают каких-то "гауляйтеров", каких-то временных руководителей. И еще угрожают работникам предприятий и органов власти – чтобы сотрудничали с этими обманутыми назначенцами", - заявил президент.

"Мое сообщение для них простое: ответственность за коллаборацию неотвратимая. Завтра или послезавтра – это вопрос второстепенный. Главное – неизбежность того, что справедливость будет восстановлена. Поэтому каждый, кто пошел в "гауляйтеры", может уже делать себе прописку где-нибудь в Ростове. А за сотрудничество с ними или с оккупантами будут проблемы. Это последнее предупреждение", - подытожил он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20239) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+14
Наказывать нужно не только колаборантов, а и членов их семей. Нужно создать список вроде списка Магницкого, чтобы они никогда не смогли покинуть территории рашки
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02.04.2022 02:35
+13
А про Баканова ничего сказать не хочешь?
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02.04.2022 02:36
+9
Не в Ростове, а в могиле! Вова, хватит компанию себе приглашать! Там уже виктор хвёдырач есть.
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02.04.2022 02:35
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Не в Ростове, а в могиле! Вова, хватит компанию себе приглашать! Там уже виктор хвёдырач есть.
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02.04.2022 02:35 Ответить
Наказывать нужно не только колаборантов, а и членов их семей. Нужно создать список вроде списка Магницкого, чтобы они никогда не смогли покинуть территории рашки
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02.04.2022 02:35 Ответить
То що, він тепер зніме з прокату сватів в оркостані?
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02.04.2022 08:04 Ответить
А про Баканова ничего сказать не хочешь?
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02.04.2022 02:36 Ответить
Баканов любит Куршавель
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02.04.2022 02:39 Ответить
а що з баклановим. він що здриснув.
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02.04.2022 02:45 Ответить
молчание золото - клюв в задницу засунул
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02.04.2022 03:21 Ответить
А як бути з "вайньіНєБудєт, прікратітєНагнєтатьПаніку" й т.п. ? Хтось спитайте Зеленського.
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02.04.2022 02:46 Ответить
сейчас легко казаться святее ПАПы.
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02.04.2022 02:50 Ответить
счас все стали святее ПАПы
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02.04.2022 03:18 Ответить
Это да. Даже арахамия, если его по пять раз за день таскать по ленте новостей.
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02.04.2022 03:28 Ответить
Вот поэтому нашей лесной армии основной целью были коллаборационисты, а оккупанты только потом.
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02.04.2022 03:05 Ответить
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02.04.2022 03:22 Ответить
Приписку в пеклі, витягнемо і із ростова і і з магадана і з відки хочете...
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02.04.2022 03:13 Ответить
ну-ну....

щойно виліз із бана, а то б сказав !
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02.04.2022 03:17 Ответить
на примере татарова видим эту "невидворотнисть")
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02.04.2022 03:18 Ответить
Платоша, ты специально вчера тут зарегистрировался чтобы нам это рассказать?

Судя по пиетету перед властями ты генетический лишнехромосомный раб

Поэтому сиди на бутылке молча
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03.04.2022 21:05 Ответить
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02.04.2022 04:04 Ответить
в Токмаке Запорожской области местный авторитетный "бизнесмен" сегодня на 10-30 проводит набор в "народную" милицию, на территории бывшей полиции, а ныне комендатуры РФ.
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02.04.2022 05:35 Ответить
Мотузку та мило хай готуйте
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02.04.2022 06:35 Ответить
І не в ростові, а в українській в'язниці. А ще краще - в уранових шахтах середнього правобережного подніпров'я
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02.04.2022 06:42 Ответить
а как же слова, сказанные лично зеленским - "какая разница по улице с каким названием ходить, лишь бы заасфальтирована была и свет был"? а как приглашение на концерт, посвященный Дню независимости, голозадых девиц? а почему никогда не выступает Залужный? тот, кто реально командует войсками...
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02.04.2022 06:56 Ответить
каридор эвакуации в Ростов
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02.04.2022 07:04 Ответить
Он чутка фразу не дописал (готуйте прописку в Ростове, и для меня там место забейте)
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02.04.2022 10:02 Ответить
А що буде з тим колаборантом, котрий обізве Україну
"актрисою з німецького фільму для дорослих"?
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02.04.2022 10:10 Ответить
Тоді прийдеться судити весь оп разом з зе.
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02.04.2022 11:54 Ответить
Усі ці призначені окупантами гауляйтери, колись були схвалені на Банковій у якості місцевої влади, замість того, щоб бути ув'язненими
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02.04.2022 11:57 Ответить
 
 