Anonymous выложили в сеть базу РПЦ и российского завода-производителя компонентов для ЗРК

Группа хакеров Anonymous взломала базу российского Липецкого механического завода, на котором выпускают компоненты для зенитно-ракетных установок и другой военной техники, а также Русской Православной церкви. Также они обнародовали в сети полученные файлы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию Anonymous в Twitter.

"Anonymous сливает информацию с Липецкого механического завода. Российского производителя танков и ПВО. Данные: https://anonymousleaks.live/lmz48.html", - говорится в сообщении.

Также хакеры выложили в Интернете 15 ГБ данных благотворительного крыла РПЦ, опубликовав около 57,5 ​​тыс. электронных писем через DDoSecrets.

Кроме того, хакеры взломали почтовые ящики и выложили в сети данные юридической фирмы Capital Legal Services и российской госкомпании "Мосэкспертиза".

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