Anonymous выложили в сеть базу РПЦ и российского завода-производителя компонентов для ЗРК
Группа хакеров Anonymous взломала базу российского Липецкого механического завода, на котором выпускают компоненты для зенитно-ракетных установок и другой военной техники, а также Русской Православной церкви. Также они обнародовали в сети полученные файлы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию Anonymous в Twitter.
"Anonymous сливает информацию с Липецкого механического завода. Российского производителя танков и ПВО. Данные: https://anonymousleaks.live/lmz48.html", - говорится в сообщении.
Также хакеры выложили в Интернете 15 ГБ данных благотворительного крыла РПЦ, опубликовав около 57,5 тыс. электронных писем через DDoSecrets.
Кроме того, хакеры взломали почтовые ящики и выложили в сети данные юридической фирмы Capital Legal Services и российской госкомпании "Мосэкспертиза".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про це Anonymous повідомили у Twitter.
"Наступна кібермета Anonymous - західні компанії, які все ще ведуть бізнес у Росії", - повідомили хакери.
Крім того, Anonymous зламали та оприлюднили вміст 200 тисяч листів електронної пошти російської юридичної фірми Capital Legal Services, яка займається адвокатською діяльністю у різних сферах.
А також понад 150 тисяч електронних листів, 8,2 тисяч файлів і кілька сотень гігабайтів баз даних державної компанії "Мосекспертиза", створеної Московською торгово-промисловою палатою. Під атаку хакерів потрапив і Липецький завод, який виготовляє зенітні установки та танки. Anonymous злили 25 Гб інформації.
----------------
Anonymous зламали сервери Росавіації
Хакерська група Anonymous зламала сервери управління цивільної авіації Росії РФ втратила близько 65 терабайтів даних.
Кто шарит в этих делах, что это нам даёт ?
А то выложили , ну и выложили , а есть ли толк от этого ?
Просветите пожалуйста!