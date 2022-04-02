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Anonymous выложили в сеть базу РПЦ и российского завода-производителя компонентов для ЗРК

хакер

Группа хакеров Anonymous взломала базу российского Липецкого механического завода, на котором выпускают компоненты для зенитно-ракетных установок и другой военной техники, а также Русской Православной церкви. Также они обнародовали в сети полученные файлы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию Anonymous в Twitter.

"Anonymous сливает информацию с Липецкого механического завода. Российского производителя танков и ПВО. Данные: https://anonymousleaks.live/lmz48.html", - говорится в сообщении.

Также хакеры выложили в Интернете 15 ГБ данных благотворительного крыла РПЦ, опубликовав около 57,5 ​​тыс. электронных писем через DDoSecrets.

Кроме того, хакеры взломали почтовые ящики и выложили в сети данные юридической фирмы Capital Legal Services и российской госкомпании "Мосэкспертиза".

Также читайте: Anonymous слили приказ минобороны РФ по производству фейков о ВСУ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

хакер (1180) Anonumous (15)


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Топ комментарии
+37
Анонімусам-черговий респект...
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02.04.2022 07:01
+20
Цікаво щось би про РПЦ більш детально взнати. Про їхні заводіки.
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02.04.2022 07:08
+8
Вже багато роботи зроблено Анонимусом, от тільки ніде не чути про хоч якийсь резонанс. Може фахівці накопичують дані для Гааги, сподіваюсь.
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02.04.2022 07:46
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Анонімусам-черговий респект...
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02.04.2022 07:01 Ответить
Цікаво щось би про РПЦ більш детально взнати. Про їхні заводіки.
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02.04.2022 07:08 Ответить
Виклали а потім треба нищити усю базу даних без можливості поновлення. Тільки так.
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02.04.2022 07:15 Ответить
так вони самі з інету скачають)))
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02.04.2022 07:41 Ответить
Вже багато роботи зроблено Анонимусом, от тільки ніде не чути про хоч якийсь резонанс. Може фахівці накопичують дані для Гааги, сподіваюсь.
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02.04.2022 07:46 Ответить
Бази величезні, великий матеріал для аналізу групами розстежувачів.
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02.04.2022 08:48 Ответить
Хакери anonymous оголосили війну західним компаніям, які продовжують вести бізнес у Росії, незважаючи на введені санкції.

Про це Anonymous повідомили у Twitter.

"Наступна кібермета Anonymous - західні компанії, які все ще ведуть бізнес у Росії", - повідомили хакери.

Крім того, Anonymous зламали та оприлюднили вміст 200 тисяч листів електронної пошти російської юридичної фірми Capital Legal Services, яка займається адвокатською діяльністю у різних сферах.

А також понад 150 тисяч електронних листів, 8,2 тисяч файлів і кілька сотень гігабайтів баз даних державної компанії "Мосекспертиза", створеної Московською торгово-промисловою палатою. Під атаку хакерів потрапив і Липецький завод, який виготовляє зенітні установки та танки. Anonymous злили 25 Гб інформації.

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Anonymous зламали сервери Росавіації
Хакерська група Anonymous зламала сервери управління цивільної авіації Росії РФ втратила близько 65 терабайтів даних.
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02.04.2022 09:21 Ответить
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02.04.2022 09:22 Ответить
Фигасе анонимусы уже ФСБ ломанули, ну красавцы!
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02.04.2022 10:20 Ответить
Интересно , какие последствия после всех этих взломов ?
Кто шарит в этих делах, что это нам даёт ?
А то выложили , ну и выложили , а есть ли толк от этого ?
Просветите пожалуйста!
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02.04.2022 12:29 Ответить
Как только данные оказываются в открытом доступе для любых интересантов, то есть практически для всех, их использование становится законным, в том числе для изучения доказательств в суде.
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02.04.2022 23:07 Ответить
Интересно что РПЦ в интернетах делает. Почему не пользуется скрепной берестой и рабами-посыльными?
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02.04.2022 12:57 Ответить
Нужна база "лахты" с персональными данными.
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02.04.2022 13:11 Ответить
 
 