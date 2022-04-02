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Российские оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам и жилым домам Полтавы и Кременчуга, - глава ОВА Лунин

рф

Российские оккупанты обстреляли объекты и жилые дома в населённых пунктах Полтавской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу областной военной администрации Дмитрия Лунина.

"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам. Работают все соответствующие службы. Информацию о пострадавших уточняем", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (26928) Полтавская область (1144)


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Топ комментарии
+42
Я з Полтавської області. На жаль, вибухи були. Про домовленості з кацапами...хай всі забувають, хоча це було зрозуміло з 1 дня війни. Або ми їх знищимо всіх, хто прийшов, або вони знищать всю інфраструктуру країни й усіх нас.
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02.04.2022 07:33
+40
Не выкладывайте фото локации попаданий ...Кто хочет еще о мирных договоренностях с пуйлом ..Писта кацам отвечаю
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02.04.2022 07:22
+27
Полный провал шизофренических планов путина, раньше Полтаву не трогал наверное мечтал повторить достижения Петра І, битва со шведами и прочая муть..
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02.04.2022 07:23
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путінська росія знищує історичні памятки про російського царя.Напевно петро 1 теж був нацистом
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02.04.2022 11:55 Ответить
путінська росія знищує історичні памятки про російського царя.Напевно петро1 був нацистом
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02.04.2022 11:58 Ответить
Говорят, что нет плохих наций, а есть плохие люди везде.
Но это не касается кацапов.
У них попадаются нормальные люди, а вся масса это уроды селекционно выведенные столетиями.
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02.04.2022 12:02 Ответить
У кацапов нет нации. Там тупая орда.
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02.04.2022 12:13 Ответить
Буде вітер на воду, та якщо спалахне НПЗ, вважайте - знищено лівоберріжжя Кременчука. Віремо в Нашу ДСНС, ВСУ. та ТрОб
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02.04.2022 12:51 Ответить
бажаю всім землякам нафтовикам з рідного міста витримати цю війну. Хай компресора і насоси працюють без зупинок. Слава Україні!
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02.04.2022 16:21 Ответить
Девять граней поражения Путина: "гений стратегии" вогнал Россию в «мертвую петлю»...
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8 https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8

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02.04.2022 16:47 Ответить
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