Российские оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам и жилым домам Полтавы и Кременчуга, - глава ОВА Лунин
Российские оккупанты обстреляли объекты и жилые дома в населённых пунктах Полтавской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу областной военной администрации Дмитрия Лунина.
"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам. Работают все соответствующие службы. Информацию о пострадавших уточняем", - говорится в сообщении.
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Но это не касается кацапов.
У них попадаются нормальные люди, а вся масса это уроды селекционно выведенные столетиями.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8 https://www.youtube.com/watch?v=j4BzDx07Wc8