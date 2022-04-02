Оперативная информация по состоянию на 6:00 2 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 2 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, начались тридцать восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают вооруженную агрессию против Украины. Осуществляют отвод войск на отдельных направлениях, вероятно с целью усиления группировки оккупационных войск для дальнейшего ведения наступательных действий на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

"Враг активизировал работу с так называемыми "добровольцами".

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Первого апреля этого года министерством обороны Российской Федерации было принято решение о проведении военных собраний с резервистами с 04 апреля по 23 мая 2022 года.

Вместе с тем активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, которые базируются на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровско-молдавской Республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что на временно занятых территориях враг продолжает совершать противоправные действия и в нарушение норм международного гуманитарного права прибегает к похищению местных жителей, обстрелам жилых кварталов населенных пунктов, минированию объектов гражданской инфраструктуры, ограблениям и мародерству.

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"Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Так, в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов-кадыровцев. По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя. В то же время, за прошедшую неделю, безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составляют примерно 800 человек.

Группировкой войск Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 9 вражеских атак. Наши воины уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем. Вместе победим! Слава Украине!", - добавили в Генштабе ВСУ.