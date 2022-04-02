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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оперативная информация по состоянию на 6:00 2 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 06:00 2 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, начались тридцать восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают вооруженную агрессию против Украины. Осуществляют отвод войск на отдельных направлениях, вероятно с целью усиления группировки оккупационных войск для дальнейшего ведения наступательных действий на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

"Враг активизировал работу с так называемыми "добровольцами".

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Первого апреля этого года министерством обороны Российской Федерации было принято решение о проведении военных собраний с резервистами с 04 апреля по 23 мая 2022 года.

Вместе с тем активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, которые базируются на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровско-молдавской Республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что на временно занятых территориях враг продолжает совершать противоправные действия и в нарушение норм международного гуманитарного права прибегает к похищению местных жителей, обстрелам жилых кварталов населенных пунктов, минированию объектов гражданской инфраструктуры, ограблениям и мародерству.

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"Противник продолжает нести существенные потери в Луганской области. Так, в городе Алчевск, в местную больницу из района ведения боевых действий вблизи населенного пункта Попасная поступило около 30 раненых оккупантов-кадыровцев. По имеющейся информации, погибших оккупанты оставляют на поле боя. В то же время, за прошедшую неделю, безвозвратные потери личного состава в подразделениях так называемого 2 армейского корпуса составляют примерно 800 человек.

Группировкой войск Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 9 вражеских атак. Наши воины уничтожили 8 танков, 44 боевых бронированных машин, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем. Вместе победим! Слава Украине!", - добавили в Генштабе ВСУ.

Автор: 

Генштаб ВС (6198)


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Топ комментарии
+14
да раздолбайте єто сраное приднестровье в говно!
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02.04.2022 07:37
+9
Формально ці "війська" в Придністров'ї знаходяться на території Республіки Молдова. То ми не можемо просто так вжарити по тій "армії ПМР", бо з точки зору міжнародного права це буде атака на Молдову. А Кишинів дійсно зараз "морозиться". Ні туди, ні сюди...
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02.04.2022 08:00
+8
Краще захопити їхні величезні склади з ************... Слово за Молдовою, але вона морозиться, як й у випадку санкцій...((
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02.04.2022 07:42
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да раздолбайте єто сраное приднестровье в говно!
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02.04.2022 07:37 Ответить
Краще захопити їхні величезні склади з ************... Слово за Молдовою, але вона морозиться, як й у випадку санкцій...((
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02.04.2022 07:42 Ответить
Не нужно никого спрашивать.Разбить из Градов всю военную инфраструктуру Приднестровья,пускай жалуются.
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02.04.2022 09:53 Ответить
ПМР це круто.
Нехай виткнуться за межі свого бантустану і ПМР закінчиться...
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02.04.2022 07:40 Ответить
Формально ці "війська" в Придністров'ї знаходяться на території Республіки Молдова. То ми не можемо просто так вжарити по тій "армії ПМР", бо з точки зору міжнародного права це буде атака на Молдову. А Кишинів дійсно зараз "морозиться". Ні туди, ні сюди...
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02.04.2022 08:00 Ответить
И что нам будет?Санду в ООН напишет жалобу?И ООН выскажет занепокоення?Вот беда какая!
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02.04.2022 09:56 Ответить
И что нам за это будет?ООН выразит занепокоення?Раздолбать все базы и аэродромы ПМР в хлам из Градов!
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02.04.2022 09:58 Ответить
Вже давно треба провести демілітаризацію ПМР
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02.04.2022 08:09 Ответить
Так може виникнути обстріл з території придністров'я. І до речі крилаті ракети через ПМР пролітали це вже є акт агресії
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02.04.2022 08:11 Ответить
Мольдова…така мольдова…
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02.04.2022 09:03 Ответить
А как в пмр попадают военные рф и вооружение, если она граничит только с молдаванами и Украиной?
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02.04.2022 09:39 Ответить
О. вже оце недоутворення під назвою "придністров"я",хоче наблизити кінець свого недолугого існування на карті Молдови...50 відсотків цих "махатєлєй серпасто-молоткастим флагом друзєй рускава міра"вже всім стадом "мігрували "до Європи,після того ,як в маскабаді почало припікати,а повертатись вже не буде куди,тільки в бескрайніє простори сіберії ,крайнєго сєвєра та дальнєго востока...
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02.04.2022 10:53 Ответить
 
 