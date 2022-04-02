Вражеские ракеты попали в инфраструктурный объект в Днепре, серьезные разрушения, двое раненых. В Кривом Роге "прилет" на АЗС, - Резниченко

Минувшей ночью войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в соцсети Телеграм.

По его словам, в Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Есть серьезные разрушения. Два человека ранены.

В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели потушили. Пострадавших нет.

Читайте: Российские войска обстреляли населенные пункты Днепропетровщины запрещенными кассетными боеприпасами