Вражеские ракеты попали в инфраструктурный объект в Днепре, серьезные разрушения, двое раненых. В Кривом Роге "прилет" на АЗС, - Резниченко
Минувшей ночью войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в соцсети Телеграм.
По его словам, в Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Есть серьезные разрушения. Два человека ранены.
В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели потушили. Пострадавших нет.
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+37 Alex P.
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Оторвало миной " лапу",
Тише, ванечка, не ной,
Улучшай наш перегной...
По данным The Times, ВСУ таким образом сбили российский вертолет в Луганской области. 🇺🇦
А самі по 3 ракети за ніч випускають.
Я думаю треба почати політику зуб за зуб.
Якщо росія випускає по нас 3 ракети - командувач війська виступає з заявою, що ми стільки ж випустим у відповідь, і реалізовує.