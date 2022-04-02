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Новости Война
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Вражеские ракеты попали в инфраструктурный объект в Днепре, серьезные разрушения, двое раненых. В Кривом Роге "прилет" на АЗС, - Резниченко

ракета

Минувшей ночью войска РФ нанесли ракетные удары по Днепропетровщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в соцсети Телеграм.

По его словам, в Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Есть серьезные разрушения. Два человека ранены.

В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорание спасатели потушили. Пострадавших нет.

Читайте: Российские войска обстреляли населенные пункты Днепропетровщины запрещенными кассетными боеприпасами

армия РФ (19067) Днепр (4398) Кривой Рог (1383) обстрел (26928) ракеты (3555) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3887)


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Топ комментарии
+37
⚡️Британские СМИ сообщают, что украинская армия впервые успешно применила Starstreak - снаряд, поражающий цели тремя кинетическими дротиками.

По данным The Times, ВСУ таким образом сбили российский вертолет в Луганской области. 🇺🇦
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02.04.2022 08:48
+35
асфальтом
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02.04.2022 08:43
+16
А ответить **** нечем((((((
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02.04.2022 08:41
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А ответить **** нечем((((((
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02.04.2022 08:41 Ответить
асфальтом
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02.04.2022 08:43 Ответить
Скоро будет ответа, советскими БТРами от германии и танками же такими от США которые будут стоять без саляры.🤦
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02.04.2022 08:48 Ответить
Уронили ваньку на пол,
Оторвало миной " лапу",
Тише, ванечка, не ной,
Улучшай наш перегной...
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02.04.2022 09:44 Ответить
⚡️Британские СМИ сообщают, что украинская армия впервые успешно применила Starstreak - снаряд, поражающий цели тремя кинетическими дротиками.

По данным The Times, ВСУ таким образом сбили российский вертолет в Луганской области. 🇺🇦
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02.04.2022 08:48 Ответить
думаю, это фэнтази, красивое, но увы, фэнтази, наша Анна Маляр заявила, что никаких средств ПВО, кроме тех, что были в начале войны, советских, у нас нет и никто никаких нам ни продавать ни передавать не собирается, увы
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02.04.2022 09:18 Ответить
Мова йде про пзрк. А ппо середньої і великої дальності не дають. Це факт сумний і свідчить про тепер вже європейський переляк в стилі" бо путєн нападе".
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02.04.2022 09:34 Ответить
асфальтом
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02.04.2022 09:23 Ответить
до вєлікого парада папєди остався місяц ..але кацапня може тільки понюхати ...
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02.04.2022 08:44 Ответить
І ще кажуть щось про белгород.
А самі по 3 ракети за ніч випускають.
Я думаю треба почати політику зуб за зуб.
Якщо росія випускає по нас 3 ракети - командувач війська виступає з заявою, що ми стільки ж випустим у відповідь, і реалізовує.
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02.04.2022 09:16 Ответить
где их взять? если у вас есть, поделитесь!
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02.04.2022 09:19 Ответить
наші олігархи могли би якщо б тільки захотіли би поділитися, стільки років збагачувалися, скинулися б на ппо і ескадрілью, особливо самі багаті ахметов і коломойський. куди вони без України вони все ж таки українські олігархи: за кордон? там не буде можливості, там своїми все занято, до рашки? там їх тільки і чекають.
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02.04.2022 16:25 Ответить
Які там 3? Це гумор?
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02.04.2022 09:30 Ответить
Хіба наша влада на офіціальному рівні вже визнала війну війною?? Все бояться якби раптом чого не вийшло((
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02.04.2022 14:27 Ответить
А АЗС ЧЬЯ !!!???
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02.04.2022 09:50 Ответить
Скажіть тим довбням з податкової, хай повідключають всі уровнєміри імені Гетьманцева на заправках і нафтобазах. Інакше скоро в кожну бочку де трохи більше як половина палива прилетить по ракеті. А самого зрадника Гетьманцева посадіть під арешт. І лоббіста великих мереж Куюна разом з ним.
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02.04.2022 12:15 Ответить
В днепре сильный мэр. Но глава ОВА паникер. Каждый обстрел визг и мокрые штаны.
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02.04.2022 12:16 Ответить
Это потому что "сильный мэр" тыряет бабло, а глава ОВА на зарплате
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02.04.2022 13:26 Ответить
 
 