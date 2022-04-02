Силы сопротивления в Шестовице захватили трофейную бронетехнику врага: будет передана на нужды ВСУ. ФОТОрепортаж
Силы сопротивления в Шестовице пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Север".
Как сообщалось накануне, Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговым.
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