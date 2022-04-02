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Новости Война
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Силы сопротивления в Шестовице захватили трофейную бронетехнику врага: будет передана на нужды ВСУ. ФОТОрепортаж

північ

Силы сопротивления в Шестовице пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Север".

Силы сопротивления в Шестовице захватили трофейную бронетехнику врага: будет передана на нужды ВСУ 01
Силы сопротивления в Шестовице захватили трофейную бронетехнику врага: будет передана на нужды ВСУ 02
Силы сопротивления в Шестовице захватили трофейную бронетехнику врага: будет передана на нужды ВСУ 03
Силы сопротивления в Шестовице захватили трофейную бронетехнику врага: будет передана на нужды ВСУ 04
Силы сопротивления в Шестовице захватили трофейную бронетехнику врага: будет передана на нужды ВСУ 05
Силы сопротивления в Шестовице захватили трофейную бронетехнику врага: будет передана на нужды ВСУ 06
Силы сопротивления в Шестовице захватили трофейную бронетехнику врага: будет передана на нужды ВСУ 07

Смотрите: Вражеский танк-утопленник достали из реки Псел: "После ремонта станет в ряды ВСУ". ФОТО 18+

Как сообщалось накануне, Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговым.

армия РФ (19067) Черниговщина (1485) техника (1732)


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100 000тис$. Не поганий бізнес
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02.04.2022 08:57 Ответить
то біля самісінького Чернігова
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02.04.2022 09:00 Ответить
бачу, резину вже поснімали. некомплект
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02.04.2022 09:01 Ответить
Літню будуть ставити?
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02.04.2022 09:10 Ответить
то перекупи. здадуть техпаспорт і номер рами, та получать доляри. а навісне, резину поснімають і в продаж.
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02.04.2022 09:13 Ответить
батарею навернули и охранение
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02.04.2022 09:15 Ответить
Наші ж ви "трактористи".
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02.04.2022 10:42 Ответить
Неслабо так захватили
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02.04.2022 11:20 Ответить
 
 