Силы сопротивления в Шестовице захватили трофейную бронетехнику врага: будет передана на нужды ВСУ. ФОТОрепортаж

Силы сопротивления в Шестовице пополнили запасы бронетехники для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Север".















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Как сообщалось накануне, Силы сопротивления освободили населенный пункт Шестовица под Черниговым.