С начала вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, более 254 - ранены, - Офис Генпрокурора
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, более 254 - ранены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины в телеграм-канале.
"Более 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Из них 158 погибли и более 254 ранены. По официально установленным ювенальным прокурорам данным больше пострадали детей в Киевской - 75, Донецкой - 71, Харьковской - 56, Черниговской - 46, Николаевской - 31, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях", - говорится в сообщении.
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