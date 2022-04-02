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С начала вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, более 254 - ранены, - Офис Генпрокурора

війна,діти,бомбардування

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 158 детей, более 254 - ранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины в телеграм-канале.

"Более 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Из них 158 погибли и более 254 ранены. По официально установленным ювенальным прокурорам данным больше пострадали детей в Киевской - 75, Донецкой - 71, Харьковской - 56, Черниговской - 46, Николаевской - 31, Луганской - 31, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15 областях", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты используют украинских детей в качестве живого щита при перемещении колонн техники, - разведка

дети (6472) Офис Генпрокурора (2457)


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Ці цифри смішні. В Маріуполі тисячі людей загинуло, скільки дітей, невідомо.
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02.04.2022 09:21 Ответить
питання: з якою метою у сотні разів зменшено показник кількості смертей дітей (без будь-яких розяснень у тексті) . Цей сайт читають багато країн! Відповідь може бути лише одна: прикривають ворожі злочини від усього світу.
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02.04.2022 10:18 Ответить
В одном Мариуполе убило и покалечило несчетное количество,а здесь просто смешные цифры
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02.04.2022 10:41 Ответить
Можливо, а можливо, не хочуть наше населення, ще більше шокувати, але про злочини мають знати на заході
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02.04.2022 11:05 Ответить
Ця війна, це геноцид українського народу. От що значить розброєтись. Колись казали що дорого утримувати озброєння і грошей не було ні нащо. А як вам зараз ситуація в країні? . В Маріуполі і інших містах, москалі жахливі речі творять.
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02.04.2022 09:27 Ответить
 
 