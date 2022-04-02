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Новости Санкции против России
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Санкции превращают Россию в закрытую экономику и подталкивают ее к рецессии, - Минфин США

санкции

Санкции, введенные Соединенными Штатами и их союзниками по Москве за вторжение в Украину, подталкивают Россию к рецессии. Кроме того, санкции начинают превращать ее в закрытую экономику.

Об этом в интервью Reuters заявил высокопоставленный чиновник Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Чиновник на условиях анонимности сообщил журналистам, что Россия борется с резкой инфляцией, сокращением экспорта и дефицитом, несмотря на возобновление курса рубля по отношению к доллару. Чиновник назвал отскок рубля результатом жесткого контроля за движением капитала и валютных ограничений, а не рыночных сил.

Инфляция, достигшая 6% за последние три недели, является лучшим показателем действия санкций внутри России, что свидетельствует об уменьшении покупательной способности рубля, сказал чиновник, добавив, что обменные курсы рубля на черном рынке были значительно ниже официального курса.

После того как западные демократии ввели первоначальные санкции, заморозив около половины активов российского центрального банка в 630 млрд долларов в иностранной валюте и отключив несколько ключевых российских банков от международной сети транзакций SWIFT, рубль потерял половину своей стоимости по отношению к доллару.

Представитель Министерства финансов сказал, что сокращение объемов производства в России прогнозируется примерно на 10% в текущем году.

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"Экономические последствия, с которыми сталкивается Россия, серьезны: высокая инфляция, которая будет только расти, и глубокая рецессия, которая будет только углубляться", – сказал чиновник.

Чиновник Министерства финансов сказал, что кумулятивный эффект санкций против банков, богатых олигархов, связанных с президентом России Владимиром Путиным, ключевых промышленных секторов и экспортного контроля США, лишающий Россию доступа к важнейшим технологиям, должен был подтолкнуть Россию к существованию времен Холодной войны в качестве закрытой экономики.

Но Россия, производитель в основном товаров и сырья, плохо подготовлена к производству собственных потребительских и технологических товаров, сказал чиновник.

"Как закрытая экономика, Россия сможет потреблять только то, что она производит, что резко изменит положение дел", - добавил чиновник.

Процесс пройдет не сразу. Китай, Индия и другие страны по-прежнему торгуют с Россией и могут заменить некоторые товары и детали, которые Россия обычно покупает у западных фирм.

Однако доступ к полупроводникам, программному обеспечению и другим технологиям ограничен из-за экспортных ограничений США, что также не позволит Китаю продавать какие-либо такие чипы, поскольку все его полупроводники производятся с использованием американских технологий или программного обеспечения.

По словам чиновника, Соединенные Штаты рассчитывали, что санкции и ограничения экспорта ослабят российскую экономику и подорвут способность российских вооруженных сил закупать запчасти и оборудование для военных нужд.

До сих пор Вашингтон был доволен применением санкций и экспортного контроля, но продолжал смотреть за хоть какими нарушениями.

Комментарии Минфина прозвучали, когда высокопоставленные чиновники администрации Байдена совершали визиты по миру, чтобы призвать мировых лидеров продолжать оказывать санкционное давление на Россию.

Вашингтон планировал сохранить Гуманитарные исключения из санкций, учитывая растущие проблемы с продовольственной безопасностью и роль России как крупного производителя пшеницы, сказал представитель Министерства финансов.

Другие исключения предназначены для защиты западных финансовых учреждений, владеющих российскими активами, посредством лицензии, позволяющей производить выплаты по российскому долгу.

россия (95372) санкции (11257) США (26422) экономика (3878)


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Топ комментарии
+13
Санкції не зупинять москалів, від війни.
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02.04.2022 09:29
+6
Вчора росіяни заявили, що в цьому році вони зароблять від продажу нафти і газу 350 млрд. доларів. Це набагато більше, ніж в попередьому році.

Так, деякі країни відмовились від російських енергоносіїв, але на фоні війни ці енергоносії виросли в ціні. Так що від цієї війни росія ще й отримує вигоду.

Так що пофіг росії на ваші санкції.

Тільки повне жорстке ембарго від ЄС на щось може вплинути.
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02.04.2022 09:37
+6
Все вірно, диктатору глибоко похер та економіка, коли на кону стоїть його необмежена влада, а значить і його особисте фізичне існування.
США або тупо не розуміють цього, або вдають, що не розуміють.
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02.04.2022 09:38
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Санкції не зупинять москалів, від війни.
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02.04.2022 09:29 Ответить
Все вірно, диктатору глибоко похер та економіка, коли на кону стоїть його необмежена влада, а значить і його особисте фізичне існування.
США або тупо не розуміють цього, або вдають, що не розуміють.
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02.04.2022 09:38 Ответить
США щнають і розуміють все. Там просто керують ліваки, як і у всьому західному світі.
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02.04.2022 09:43 Ответить
им пофиг, главное бизнес
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03.04.2022 01:04 Ответить
Коли " холодильник переможе телевізор " то побачите.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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02.04.2022 09:38 Ответить
Ні. Вони українців у всьому будуть звинувачувати, вже звинувачують.
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02.04.2022 09:42 Ответить
так что отменять санкции? зачем всякий бред писать а санкции делают свое дело и чем дальше тем хуже будет всем кацапам
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02.04.2022 16:30 Ответить
Я цього не казав,санкції ослаблюють москалів.
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02.04.2022 16:31 Ответить
За кілька років Кацапердії кирдик. Як добре. Але тут історія спресувалася до тижнів і днів. Не жуйте соплі, це не по-американськи. Потрібне наступальне озброєння ще вчора.
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02.04.2022 09:36 Ответить
не рокiв а мiсяцiв ..
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02.04.2022 16:31 Ответить
если бы отрубили свифт и ввели эмбарго на все их товары, тогда да, а так нет
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03.04.2022 01:05 Ответить
Вчора росіяни заявили, що в цьому році вони зароблять від продажу нафти і газу 350 млрд. доларів. Це набагато більше, ніж в попередьому році.

Так, деякі країни відмовились від російських енергоносіїв, але на фоні війни ці енергоносії виросли в ціні. Так що від цієї війни росія ще й отримує вигоду.

Так що пофіг росії на ваші санкції.

Тільки повне жорстке ембарго від ЄС на щось може вплинути.
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02.04.2022 09:37 Ответить
дурень думкою багатіє, це воно так думає, а їхнє лайно і зі знижкою вже не хочуть купувати, зараз вирішать питання з Венісуелеою і ІФраном по нафті і буде ембарго.
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02.04.2022 10:32 Ответить
Я ж думаю вони розуміють, що венесуела і іран менше провинились, ніж росія.
І на них ембарго лежить!
Те ембарго з них потрібно знімати і перекладати його на росію.

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02.04.2022 11:02 Ответить
Одна із головних санкцій - вигнати і не впускати цих нелюдів до країн НАТО, яке вони вважають ворогом.
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02.04.2022 09:39 Ответить
германия уже потихоньку выгоняет всех мутных кацапов
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02.04.2022 16:32 Ответить
Блін, ну ладно Китай авторитарний, а демократична Індія то чого з москалями дружить? Ще й входить до британської співдружності... Нафіг їм москалі? Індуси в ІТ на Америку і Європу активно працюють, відкрили заводи Фольксваген, Сузукі, Ямаха, купили британські компанії Ягуар і Ленд Ровер...
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02.04.2022 09:49 Ответить
индусы твари еще те
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03.04.2022 01:06 Ответить
ось би ще в Україні війна 'закінчилась' санкціями, то взагалі була би казка!
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02.04.2022 09:50 Ответить
СКАБЕЕВА! ****! АЛЬО!
ЗАКУПАЙ ВАТУ!
ТАМПАКСОВ СКОРО НЕ БУДЕТ!
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02.04.2022 09:56 Ответить
ЗАХАРОВА! ****! АЛЁ!
ЛЮБИЛА ДОРОГОЙ ВИСКАРИК?
ЗАКУПАЙ СТЕКЛОМОЙ! ИМПОРТОЗАМЕЩАЙСЯ!
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02.04.2022 10:00 Ответить
Чесно кажучи санкції смішні! Їх легко обійти, а от ембарго на енергоресурси вплинуло б але Захід боїться.
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02.04.2022 10:17 Ответить
Хто міг - ембарго запровадив (США, Великобританія), а для решти це означає зупинити левову частку власної економіки (до чого тут "боїться" - незрозуміло). А ще я щось не чув про запроваджене ембарго з боку України, а Ви чули?
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02.04.2022 10:31 Ответить
Украина до сих пор не признала россию государством террористом, а путина военным преступником. И Зе хочет с ним встречаться и ручку пожимать... думай те
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03.04.2022 01:13 Ответить
Нужно соглашаться на мир с ******, потому что может Бубочка пострадать, а он себя очень любит.
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02.04.2022 10:26 Ответить
За период с 2014 года импортозамещение в экономике России выполнено на 4%. Простой подсчет показывает, что полное импортозамещение может быть достигнуто в 2197 году.
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02.04.2022 23:25 Ответить
И шо, зато РБ станет настоящим суверенным государством, как сказал пюррер.
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01.07.2022 17:07 Ответить
 
 