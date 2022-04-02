В Киеве войска РФ разрушили 154 дома, 20 домовладений, 27 садиков и 44 школы, - КГГА
В Киеве с начала полномасштабного вторжения врага повреждены 154 жилых дома, 20 частных домовладений, 27 садиков и 44 школы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА в Telegram.
"В столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба, нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным домовладениям. В нее входят строители, представители институтов и экономисты. Именно они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений", - рассказали в КГГА.
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andant 1000
показать весь комментарий02.04.2022 09:57 Ответить Мне нравится 1
Fantomas
показать весь комментарий02.04.2022 10:25 Ответить Мне нравится 0
Oleksandr Ievtushenko
показать весь комментарий02.04.2022 12:11 Ответить Мне нравится 0
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