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Новости Война
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В Киеве войска РФ разрушили 154 дома, 20 домовладений, 27 садиков и 44 школы, - КГГА

київ

В Киеве с начала полномасштабного вторжения врага повреждены 154 жилых дома, 20 частных домовладений, 27 садиков и 44 школы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА в Telegram.

"В столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба, нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным домовладениям. В нее входят строители, представители институтов и экономисты. Именно они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений", - рассказали в КГГА. 

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Автор: 

КГГА (2978) Киев (25481)


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В "мирному договорі" росії написали, що вона має 600 млрд доларів заплатити, для того, щоб відновити все те, що вона розрушила?
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02.04.2022 09:57 Ответить
вряд ли, будут выпрашивать у запада потом деньги на восстановление ну или с кармана украинцев всё
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02.04.2022 10:25 Ответить
Між пошкоджено та зруйнували - велика різниця все ж таки.
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02.04.2022 12:11 Ответить
 
 