В Киеве войска РФ разрушили 154 дома, 20 домовладений, 27 садиков и 44 школы, - КГГА

В Киеве с начала полномасштабного вторжения врага повреждены 154 жилых дома, 20 частных домовладений, 27 садиков и 44 школы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГГА в Telegram.

"В столице работает группа экспертов, которые проводят оценку ущерба, нанесенного инфраструктуре города, жилым домам и частным домовладениям. В нее входят строители, представители институтов и экономисты. Именно они предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений", - рассказали в КГГА.

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