У блокпостов в Житомире задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня, - МВД. ФОТО
В Житомире недалеко от блокпоста задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство внутренних дел в Фейсбуке.
"Пограничники совместно с активистами самообороны Житомира, реализуя оперативную информацию, обнаружили возможного корректировщика огня артиллерии", - говорится в сообщении.
Местного жителя, который рыскал неподалеку блокпостов и фотографировался на телефон, задержали. Рядом с ним, защитники Украины обнаружили артиллерийский прибор для ориентировки, наблюдения и разведки, который принадлежал задержанному.
Правоохранители проверяют и устанавливают обстоятельства совершения уголовного преступления.
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1946 рік. Галичина. Йдуть лісом двоє хлопів.
Бачать дідусь прив'язав москаля до дерева і пиляє пилкою.
- Та чи пан не має рушниці?
- Є в мене рушниця, синку...
- То може пан не має сокири?
- Та ні, пан має і рушницю, і сокиру... І кулемета має... Та пан має ще час та натхнення!
вот якісь гад поїде за мародеріни гроши у Єгипет , а там його впізнають і отпіздят
тому не треба ховати ліца орків
https://youtu.be/f3_Ferhba0Y
бо якщо віддадуть СБУ
то ця падлюка знов опиниться десь на іншому блокписті..чи нафтобазі
ось такий має бути заголовок
Боишься на его месте оказаться?
Это подсказка того, что делать с теми кого уже весь мир ненавидет.
по поводу безопасности защитников Украины - горьких опыт с фоткам атошников в школах юга Украины уже есть .
А тим часом того клієнта пиляти повільно пилкою як рекомендували в інших коментарях.
може то Сівохо???