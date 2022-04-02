У блокпостов в Житомире задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня, - МВД. ФОТО

В Житомире недалеко от блокпоста задержали мужчину с прибором для корректировки артиллерийского огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство внутренних дел в Фейсбуке.

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"Пограничники совместно с активистами самообороны Житомира, реализуя оперативную информацию, обнаружили возможного корректировщика огня артиллерии", - говорится в сообщении.

Местного жителя, который рыскал неподалеку блокпостов и фотографировался на телефон, задержали. Рядом с ним, защитники Украины обнаружили артиллерийский прибор для ориентировки, наблюдения и разведки, который принадлежал задержанному.

Правоохранители проверяют и устанавливают обстоятельства совершения уголовного преступления.

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