Кремль активизировал войска в Приднестровье: Украина должна готовиться к любым сценариям, - Маляр

Российская Федерация активизирует свои войска, которые находятся на территории Молдовы, так называемой Приднестровской непризнанной республики, поэтому Украина должна готовиться к любым сценариям.

Об этом в эфире телемарафона UA: Разом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не должны расслабляться, потому что на самом деле враг перегруппировывает войска, возможно для того, чтобы совершать наступательные действия по Слобожанскому направлению, Донецкому и Луганскому. Еще интересно, что РФ активизирует свои войска, находящиеся на территории Молдовы, так называемой Приднестровской непризнанной республики. Может быть, это делается для провокаций. Мы должны готовиться к любым сценариям", - подчеркнула Маляр.

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Она также подчеркнула, что россияне не соблюдают никаких правил ведения войны, установленных международным правом.

"Российская Федерация нарушает все, поэтому можно ожидать любых провокаций", - заявила Маляр.