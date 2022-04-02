"Укрзализныця" назначила пять дополнительных эвакуационных рейсов на 2 апреля из Краматорска
"Укрзализныця" обновила график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 2 апреля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении в телеграмм-канале "Укрзализныци".
На 2 апреля "Укрзализныця" подтвердила по меньшей мере пять рейсов из Краматорска:
- в Ужгород в 10:00;
- во Львов в 13:00;
- в Хмельницкий в 15:30;
- во Львов в 16:00;
– в Одессу в 18:00.
"Поезд №142 Славянск-Львов уже спешит довезти на безопасную территорию еще 1075 беженцев из Донбасса, которым мы желаем легкого путешествия и теплой встречи... А между тем 873 беженца из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка уже в полной безопасности во Львове или продолжают свое путешествие дальше", - отмечается в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль