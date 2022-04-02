"Укрзализныця" назначила пять дополнительных эвакуационных рейсов на 2 апреля из Краматорска

"Укрзализныця" обновила график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 2 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении в телеграмм-канале "Укрзализныци".

На 2 апреля "Укрзализныця" подтвердила по меньшей мере пять рейсов из Краматорска:

- в Ужгород в 10:00;

- во Львов в 13:00;

- в Хмельницкий в 15:30;

- во Львов в 16:00;

– в Одессу в 18:00.

"Поезд №142 Славянск-Львов уже спешит довезти на безопасную территорию еще 1075 беженцев из Донбасса, которым мы желаем легкого путешествия и теплой встречи... А между тем 873 беженца из Рубежного, Кременной, Лисичанска и Северодонецка уже в полной безопасности во Львове или продолжают свое путешествие дальше", - отмечается в сообщении.

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