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Новости Война
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Общие потери РФ с начала войны – около 17,8 тыс. человек, 143 самолета, 134 вертолета, 631 танк и 1 776 бронированных машин

бутусов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 апреля потери личного состава противника составляют около 17,8 тысячи человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 17800 человек,

танков ‒ 631 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1776 ед,

артиллерийских систем – 317 ед,

РСЗО - 100 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов – 143 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники - 1236 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 87.

Специальная техника - 24.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Общие потери РФ с начала войны – около 17,8 тыс. человек, 143 самолета, 134 вертолета, 631 танк и 1 776 бронированных машин 01

армия РФ (19067) Генштаб ВС (6198) ликвидация (3483) уничтожение (6835) потери (4371)


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Топ комментарии
+10
Самолётов очень много. Но мало.
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02.04.2022 11:43
+4
все это мне напоминает роисско- японскую войну, если вы хорошо знаете историю, вспомните, что произошло с роиссей после этой войны , и это при том , что тогда санкций не было.
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02.04.2022 11:52
+4
Опоздание на сутки+ . Это постоянно так. В завтрашней сводке будут и єти 300/200х
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02.04.2022 12:03
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Самолётов очень много. Но мало.
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02.04.2022 11:43 Ответить
Ничего не понятно. Вчера по сводкам только с одной зоны ООС было 300 200-х орков, а тут в общем по всем направлениям 100
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02.04.2022 11:47 Ответить
Опоздание на сутки+ . Это постоянно так. В завтрашней сводке будут и єти 300/200х
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02.04.2022 12:03 Ответить
ага
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02.04.2022 14:45 Ответить
державни облигации Украины опять подорожали. нас ждет строительный бум.
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02.04.2022 11:48 Ответить
все это мне напоминает роисско- японскую войну, если вы хорошо знаете историю, вспомните, что произошло с роиссей после этой войны , и это при том , что тогда санкций не было.
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02.04.2022 11:52 Ответить
Ворог готує великий наступ.від півночі до сходу...хоть все ,всі про це знають
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02.04.2022 11:58 Ответить
Звичайно це не секрет. З-під Києва вивели/виводять загалом близько 2000 одиниць техніки.

Якщо знайдуть нові екіпажі/орків, то ця орда буде на сході.
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02.04.2022 12:07 Ответить
знайдуть нові екіпажі.з резерву та їбнутих повно повоювати набирають
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02.04.2022 12:25 Ответить
Україно-расєйська війна показала, що в новітній війни танк це гроб на гусеницях. От крилаті та балістичні ракети це страшно.
А ті 2000 одиниць техніки можна вмить знищити (але це більше до НАТО, нам вони таку зброю не дають)
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02.04.2022 12:27 Ответить
пристрелял свой кольт. неплохо 27 очков на 50 метров. макаров и на 25 метров такого не дает
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02.04.2022 12:04 Ответить
Літачки коптерів пабєждають... 😁
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02.04.2022 12:30 Ответить
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02.04.2022 12:42 Ответить
Почему Генштаб ВСУ не указывает количество освобожденных сел и городов?
Такая информация воодушевляет не меньше, чем количество уничтоженной техники.
В крайнес случае Цензор мог бы сам добавлять такую информацию.
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02.04.2022 13:35 Ответить
потери ордло сюда не входят, их вообще за людей не считают.
а есть ещё санитарные потери рф.
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03.04.2022 05:31 Ответить
Каждое утро встречаю ожиданием breaking news, что бункерный упырь, это поганое *****, застрелен, зарезан, удушен, отравлен или уничтожен любым другим способом. Или подох по воле Небес. Пока еще это не случилось. Но час близится.

Груз бесчисленных преступлений против украинского народа висит над Россией. Украина победит. Не избежать кровавой смуты в России. Не найдется такой всемирной милости, которая могла бы простить российскому быдлу российское людоедство. У меня отвращение к казням, но мысленно я уже присутствую со злорадным чувством облегчения на публичной расправе с ***** и шайкой его подонков.

Мы здесь тоже не сидим сложа руки и требуем от Президента и Конгресса решительного ответа, крайних мер, чтобы закрыть украинское небо и украинские границы. И политика США меняется на глазах. Мы собираем деньги для героической украинской армии и готовимся встретить у себя дона украинских беженцев и детей.

Украина, конечно же победит и возродится к новой мощи и красоте. Украина будет сильнейшей и самой процветающей страной Европы. И Европа будет проситься в Украину. Но замечательной стране, пролившей реки крови в одиночной геройской самообороне, не нужны будут трусливые старые европейские проститутки, умиротворяющие свои нежные задницы на мягких диванах.
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03.04.2022 07:45 Ответить
 
 