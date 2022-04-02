Общие потери РФ с начала войны – около 17,8 тыс. человек, 143 самолета, 134 вертолета, 631 танк и 1 776 бронированных машин
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 апреля потери личного состава противника составляют около 17,8 тысячи человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.04 ориентировочно составляют:
личного состава – около 17800 человек,
танков ‒ 631 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1776 ед,
артиллерийских систем – 317 ед,
РСЗО - 100 ед,
средства ПВО - 54 ед,
самолетов – 143 ед,
вертолетов – 134 ед,
автомобильной техники - 1236 ед,
корабли /катера - 7 ед,
цистерн с ГСМ - 76,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 87.
Специальная техника - 24.
Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Якщо знайдуть нові екіпажі/орків, то ця орда буде на сході.
А ті 2000 одиниць техніки можна вмить знищити (але це більше до НАТО, нам вони таку зброю не дають)
Такая информация воодушевляет не меньше, чем количество уничтоженной техники.
В крайнес случае Цензор мог бы сам добавлять такую информацию.
а есть ещё санитарные потери рф.
Груз бесчисленных преступлений против украинского народа висит над Россией. Украина победит. Не избежать кровавой смуты в России. Не найдется такой всемирной милости, которая могла бы простить российскому быдлу российское людоедство. У меня отвращение к казням, но мысленно я уже присутствую со злорадным чувством облегчения на публичной расправе с ***** и шайкой его подонков.
Мы здесь тоже не сидим сложа руки и требуем от Президента и Конгресса решительного ответа, крайних мер, чтобы закрыть украинское небо и украинские границы. И политика США меняется на глазах. Мы собираем деньги для героической украинской армии и готовимся встретить у себя дона украинских беженцев и детей.
Украина, конечно же победит и возродится к новой мощи и красоте. Украина будет сильнейшей и самой процветающей страной Европы. И Европа будет проситься в Украину. Но замечательной стране, пролившей реки крови в одиночной геройской самообороне, не нужны будут трусливые старые европейские проститутки, умиротворяющие свои нежные задницы на мягких диванах.