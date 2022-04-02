Общие потери РФ с начала войны – около 17,8 тыс. человек, 143 самолета, 134 вертолета, 631 танк и 1 776 бронированных машин

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 2 апреля потери личного состава противника составляют около 17,8 тысячи человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.04 ориентировочно составляют:

личного состава – около 17800 человек,

танков ‒ 631 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1776 ед,

артиллерийских систем – 317 ед,

РСЗО - 100 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов – 143 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники - 1236 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 87.

Специальная техника - 24.

Пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.