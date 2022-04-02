Порошенко призвал Норвегию увеличить добычу нефти и газа и предоставить Украине средства ПВО
Петр Порошенко в интервью норвежскому телеканалу VG призвал Норвегию увеличить добычу нефти и газа, а также передать Украине системы противовоздушной и противоракетной защиты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы "Европейская солидарность".
"Мы сейчас находимся в Киеве, а позади меня можно увидеть жилые дома, подвергшиеся обстрелам российскими крылатыми ракетами. Это, конечно, привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Это и есть путинский стиль войны, катастрофической войны", – отметил Петр Порошенко.
"Хотел бы поблагодарить Норвегию за проявление солидарности, ведь Норвегия еще никогда не передавала военную помощь стране, которая не является членом НАТО. Мы очень за это благодарны", – сказал пятый Президент.
На вопрос, как Норвегия могла бы сейчас поддержать Украину, Порошенко сказал: "короткий ответ – оружие. Норвежские системы противовоздушной защиты и противоракетные системы и есть то, что нам однозначно нужно именно сейчас".
"Для Норвегии есть также специальные предложения. Первая позиция – санкций, которые не позволили бы российским кораблям заходить в норвежские порты. Вторая позиция – увеличение производства вами нефти и газа для того, чтобы заместить российские энергетические ресурсы, и таким образом прекратить финансировать Россию", – подчеркнул Петр Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ще і саудам відправлять.
до сіх існувало "правило" - спочатку куримо твоє, а потім кожний своє.
все вже - на своє час переходити.
Учи украинский, рашотроллик.
Sigrid Undset "Tilbake til fremtiden"
В 1940 году знаменитая норвежская писательница Сигрид Унсет, автор исторической трилогии "Кристин, дочь Лавранса", за которую она в 1928 году получила Нобелевскую премию, была вынуждена бежать из оккупированной немцами Норвегии. Ее путь в США лежал через Швецию, Россию и Японию. Уже в Америке она написала книгу о своем путешествии, где среди прочего рассказала о четырнадцати днях пребывания в Советском Союзе. Свидетельство Унсет так резко отличалось от того, что писали в то время о России "друзья СССР" Ромен Роллан или Лион Фейхтвангер, что первый тираж вышедшего в 1945 году в Норвегии "Возвращения в будущее" был изъят из продажи по требованию советского посольства и во избежание дипломатического скандала. Снова книга вышла в Норвегии в 1949 году, уже после смерти писательницы.
Рекомендую прочитать (кто этого еще не сделал) - очень красноречивое свидетельство о том, что собой представляла МОСКАЛЬСКАЯ ЫМПЕРИЯ накануне той войны, которую она же сама и спровоцировала!
https://readli.net/download.php?id=169009 Возвращение в будущее