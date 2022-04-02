ВР таки приняла законопроект, который делает невозможным участие иностранных членов в наблюдательных советах украинских предприятий. Вопрос о передаче ВСУ арестованного имущества изъяли из повестки дня, - Шабунин

Вчера ВР поддержала законопроект #7176, согласно которому независимые иностранные члены могут вылететь из наблюдательных советов украинских предприятий. При этом с сайта Рады исчезли результаты поименного голосования по этому вопросу.

Об этом сегодня в фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Депутаты таки проголосовали подарок Коломойскому и ко - законопроект #7176, которым уничтожат надзорный ПриватБанка (и других). Руслан Стефанчук, а с чего с сайта Рады исчезли поименные/пофракционные результаты голосований? Какая в этом логика? Это прямое нарушение закона о регламенте" , – обращается он к председателю ВР.

"Вы голосование депутатов/фракций от шпионов прячете? Потому что им эта информация, мне кажется, в одно место. А вот медиа и избирателям критически важно понимать, кто и как голосует. Особенно сейчас", - добавляет Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае принятия законопроекта 7176 независимые иностранные члены могут вылететь из наблюдательных советов украинских предприятий. Коломойский искренне аплодирует, - Шабунин

По его словам, при этом с повестки дня спикер без объяснения снял законопроект #7183, позволяющий правоохранителям передавать ВСУ арестованное имущество: взятки, автомобили помещения под логистику и т.д. и т.п. Например, НАБУ готово отдать ВСУ 13 млн долларов кэшем (вылученные взятки) и имущества на десятки миллионов долларов.

"Мы в ГПК сделали все возможное в непубличном поле: разъясняли, выписывали нормы, убеждали, переписывали нормы, уговаривали. До одного места. Скажите, можно за это критиковать власть? Если вы сомневаетесь с ответом, то завтра я расскажу вам чем занимается Татаров. Ваши колебания как рукой снимет. Обещаю. Сдержанность общества в критике власти - не индульгенция на уничтожение реформ и развертывание коррупционных схем", - резюмирует Шабунин.