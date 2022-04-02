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Новости Война
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ВР таки приняла законопроект, который делает невозможным участие иностранных членов в наблюдательных советах украинских предприятий. Вопрос о передаче ВСУ арестованного имущества изъяли из повестки дня, - Шабунин

депутат,вр,рада,верховна

Вчера ВР поддержала законопроект #7176, согласно которому независимые иностранные члены могут вылететь из наблюдательных советов украинских предприятий. При этом с сайта Рады исчезли результаты поименного голосования по этому вопросу.

Об этом сегодня в фейсбуке сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Депутаты таки проголосовали подарок Коломойскому и ко - законопроект #7176, которым уничтожат надзорный ПриватБанка (и других). Руслан Стефанчук, а с чего с сайта Рады исчезли поименные/пофракционные результаты голосований? Какая в этом логика? Это прямое нарушение закона о регламенте" , – обращается он к председателю ВР.

"Вы голосование депутатов/фракций от шпионов прячете? Потому что им эта информация, мне кажется, в одно место. А вот медиа и избирателям критически важно понимать, кто и как голосует. Особенно сейчас", - добавляет Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В случае принятия законопроекта 7176 независимые иностранные члены могут вылететь из наблюдательных советов украинских предприятий. Коломойский искренне аплодирует, - Шабунин

По его словам, при этом с повестки дня спикер без объяснения снял законопроект #7183, позволяющий правоохранителям передавать ВСУ арестованное имущество: взятки, автомобили помещения под логистику и т.д. и т.п. Например, НАБУ готово отдать ВСУ 13 млн долларов кэшем (вылученные взятки) и имущества на десятки миллионов долларов.

"Мы в ГПК сделали все возможное в непубличном поле: разъясняли, выписывали нормы, убеждали, переписывали нормы, уговаривали. До одного места. Скажите, можно за это критиковать власть? Если вы сомневаетесь с ответом, то завтра я расскажу вам чем занимается Татаров. Ваши колебания как рукой снимет. Обещаю. Сдержанность общества в критике власти - не индульгенция на уничтожение реформ и развертывание коррупционных схем", - резюмирует Шабунин.

Автор: 

ВР (29228) наблюдательный совет (101) Шабунин Виталий (535)


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Топ комментарии
+71
Мерзотники і мародери.
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02.04.2022 12:11
+59
Я думаю,суспільство розбереться.І мало не покажеться тим ,хто під час воєнного часу намагається пропхати злочинні закони.Сподіваюсь,вони розуміють наслідки
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02.04.2022 12:13
+52
Нехай зараз говорить правду. Його почують західні політики.
Ви пропонуєте мовчати про мародерство під час війни?
І потреби ЗСУ знову ігноруються зеленою владою.

"при цьому з порядку денного спікер без пояснення зняв законопроєкт #7183, який дозволяє правоохоронцям передавати ЗСУ арештоване майне: хабарі, автомобілі приміщення під логістику і т.д. і т.п. Наприклад НАБУ готове віддати ЗСУ 13 млн. доларів кешем (вилучені хабарі) і майна на десятки мільйонів доларів."

Джерело:
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02.04.2022 12:17
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Без ефективного контролю своєї діяльності з боку суспільства, будь - яка влада рано чи пізно буде прагнути стати авторитарною і зловживатиме своїми повноваженнями.
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02.04.2022 13:51 Ответить
Ще пару таких законів, і парад на 9 травня, буде в Київі, і марширувати будуть так звані РФ війська
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02.04.2022 13:53 Ответить
Сподіваюсь, після наступних виборів ніхто з Зє-коломойської погані не пройде в Раду.
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02.04.2022 14:02 Ответить
На самом деле, это намного хуже, чем то что происходит на переговорах в Стамбуле.
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02.04.2022 14:03 Ответить
Наша пісня гарна нова починаєм її знову. Прості люди вмирають, корупціонери багатіють
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02.04.2022 14:45 Ответить
Влада продовжує корупцієй займатись. Коли вже край цьому?
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02.04.2022 16:35 Ответить
Бидло
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02.04.2022 16:36 Ответить
Тварюки. Нема слів.
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02.04.2022 17:33 Ответить
Ниці тварюки. Не забуваймо! Прийде час і їм відповідати.
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02.04.2022 19:36 Ответить
Вони Д*біли ?
Після закінчення війни прийдеться відповісти за такі «вчинки» .
Тоді з народом вже такі номера не пройдуть .
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02.04.2022 20:16 Ответить
Зелёная шваль упрямо лезет на фонарные столбы.
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02.04.2022 22:17 Ответить
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