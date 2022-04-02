Оккупанты не пропускают через блокпост мелитопольцев на частных автомобилях, - мэр Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты 1 апреля отказались пропускать через блокпост людей, эвакуировавшихся из Мелитополя на собственных автомобилях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в видеообращении Федорова в Facebook.
"На оккупированной территории настолько опасно жить, что люди вчера готовы были эвакуироваться даже в кузовах грузовиков. Вчера эвакуировались из Мелитополя примерно 2 тыс. жителей, но российские оккупанты на блокпосте в Васильевке пропустили только автобусы, а частные автомобили не пропустили".
По словам Федорова, более 400 легковых автомобилей 1 апреля стояли на блокпосте в Васильевке и вынуждены были остаться ночевать на территории завода. Сейчас их также не пропускают через блокпост.
По словам Федорова, речь идет о 2 тыс. мелитопольцев, которых оккупанты держат как "живой щит".
Мэр добавил, что утром 2 апреля захватчики собрали у людей фамилии, имена и номера машин для какой-то идентификации и проверки, и только после этого будут решать, отпускать их или нет на подконтрольную Украине территорию.
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https://twitter.com/syniy_kit/status/1510159117758906371 2 ч
Сукі, пішла продразвьортка.
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