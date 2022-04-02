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Оккупанты не пропускают через блокпост мелитопольцев на частных автомобилях, - мэр Федоров

мелітополь

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты 1 апреля отказались пропускать через блокпост людей, эвакуировавшихся из Мелитополя на собственных автомобилях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в видеообращении Федорова в Facebook.

"На оккупированной территории настолько опасно жить, что люди вчера готовы были эвакуироваться даже в кузовах грузовиков. Вчера эвакуировались из Мелитополя примерно 2 тыс. жителей, но российские оккупанты на блокпосте в Васильевке пропустили только автобусы, а частные автомобили не пропустили".

По словам Федорова, более 400 легковых автомобилей 1 апреля стояли на блокпосте в Васильевке и вынуждены были остаться ночевать на территории завода. Сейчас их также не пропускают через блокпост.

По словам Федорова, речь идет о 2 тыс. мелитопольцев, которых оккупанты держат как "живой щит".

Мэр добавил, что утром 2 апреля захватчики собрали у людей фамилии, имена и номера машин для какой-то идентификации и проверки, и только после этого будут решать, отпускать их или нет на подконтрольную Украине территорию.

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Автор: 

Мелитополь (613) эвакуация (2064) Федоров Иван (464)


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раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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02.04.2022 13:09 Ответить
Скільки можна чути про цей блок пост у Васильївці?? Там що сотні рашистів? Чи може пара тройка? Яка в них зброя і техніка??? Це ганьбище повне піддаватися 'перевіркам' тисячам людей!!!!
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02.04.2022 13:14 Ответить
В місті повно приїжджих. Змітають з полиць магазинів все підряд. Нікуди не дотовпишся. В Сільпі, АТБі навантажують повні візочки. Ковбасу гребуть кілограмами.
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02.04.2022 13:21 Ответить
синекітенко@syniy_kit

https://twitter.com/syniy_kit/status/1510159117758906371 2 ч



Сукі, пішла продразвьортка.
Окупантам - партія овочей, людям, що їх виростили - голодомор

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02.04.2022 13:25 Ответить
Маркита́нты - мелкие торговцы съестными припасами, напитками и предметами военного обихода, сопровождавшие войска в лагере, в походах, на манёврах и во время войны. Маркитантская деятельность в вооружённых силах иностранных государств осуществлялась до начала XX века.
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02.04.2022 13:48 Ответить
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02.04.2022 14:01 Ответить
 
 