Оккупанты не пропускают через блокпост мелитопольцев на частных автомобилях, - мэр Федоров

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты 1 апреля отказались пропускать через блокпост людей, эвакуировавшихся из Мелитополя на собственных автомобилях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в видеообращении Федорова в Facebook.

"На оккупированной территории настолько опасно жить, что люди вчера готовы были эвакуироваться даже в кузовах грузовиков. Вчера эвакуировались из Мелитополя примерно 2 тыс. жителей, но российские оккупанты на блокпосте в Васильевке пропустили только автобусы, а частные автомобили не пропустили".

По словам Федорова, более 400 легковых автомобилей 1 апреля стояли на блокпосте в Васильевке и вынуждены были остаться ночевать на территории завода. Сейчас их также не пропускают через блокпост.

По словам Федорова, речь идет о 2 тыс. мелитопольцев, которых оккупанты держат как "живой щит".

Мэр добавил, что утром 2 апреля захватчики собрали у людей фамилии, имена и номера машин для какой-то идентификации и проверки, и только после этого будут решать, отпускать их или нет на подконтрольную Украине территорию.

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