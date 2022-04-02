Враг намерен окружить группировку Объединенных сил и выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 2 апреля
Идут тридцать восьмые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Российские захватчики продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 2 апреля.
По имеющейся информации, враг намерен окружить группировку Объединенных сил и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.
"С целью сковывания действий наших войск будет продолжать удержание отдельных рубежей на временно занятых территориях Киевской и Черниговской областей, предположительно, в районах в непосредственной близости от государственной границы Украины (с республикой Беларусь и Российской Федерацией соответственно)", - говорится в сообщении.
На Волынском направлении признаков формирования наступательных группировок со стороны противника не наблюдается. В подразделениях вооруженных сил республики Беларусь продолжаются усиленные меры оперативной и боевой подготовки. Враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с нашим государством.
На Полесском направлении противник продолжает перемещение отдельных подразделений на территорию республики Беларусь. В целях замедления продвижения наших подразделений оккупанты осуществляют минирование заброшенных позиций, путей выдвижения, элементов транспортной инфраструктуры и техники, не подлежащей эвакуации.
На Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения из состава 41-й общевойсковой армии для блокирования города Чернигова. По имеющейся информации, основная часть группировки оккупантов уже сосредоточена для ухода на территорию Российской Федерации.
"С Броварского направления на территорию Курской области Российской Федерации была выведена часть подразделений из состава 2-й общевойсковой армии. Остальные подразделения находятся в готовности к выдвижению в направлении российской границы", - говорится в сводке.
На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков. Пытается продолжить наступление на Изюмском направлении.
Генштаб также информирует, что на Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Попасная, Троицкое, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка. Пытается установить полный контроль над городом Мариуполь.
Кроме того, сообщается, что в Южнобужском направлении враг проводит штурмовые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области.
"В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории нашего государства привлечено до 75 БТГр, восстанавливают боеспособность до 34 БТГр, полностью уничтожено – 16 БТГр (информация уточняется). Вместе к победе! Верим в Вооруженные силы Украины! Сохраняем спокойствие! Слава Украине!" - резюмировали в Генштабе.
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https://twitter.com/viatrovych/status/1510143526708953091 3 ч
Те, що робить зараз Росія - не просто загарбницька війна.
Це геноцид українського народу.
Не в метафоричному, а в прямому сенсі.
https://www.youtube.com/watch?v=rG61TV1kSHY&t=81s&ab_channel=VolodymyrViatrovych
будет большая БОЛЬШАЯ ЭНЦТКЛОПЕДИЯ войны в нескольких томах , и издать на всех языках
в ГААГЕ ПРИГОДИТСЯ ВСЕ
А мовне питання штучно роздмухане кацапнею.
Ти ростиш дітей - майбутніх жертв расєйської агресії.
Якщо ви не можете скласти 2+2 і усвідомити, що пора вже вбити в собі малороса, то хто вам лєкарь.
Ви, малороси срані, цю війну привели сюди.
без верещучки всі все розуміють за зелення.
агрохімію запустить - він всім доповість, шо те все муйня,
як і про кацапський ненапад.
стільки навкруги прилічних обезян - ні треба знайти найпаскуднішу.
Орест Лютий у штабі АТО "Луна" 22.06.2014. "Слава Україні"
https://youtu.be/sqg3WRs6rsc
ЗСУВ треба швидко готуватись.
Орки зі всіх сил будуть старатися хоч щось урвати в цій провальній, для них війні!!