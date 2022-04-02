Безоружного фотографа Макса Левина оккупанты убили двумя выстрелами из стрелкового оружия, - Офис генпрокурора

1 апреля после длительных поисков в районе села Гута Межигорская на Киевщине полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, Вышгородская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2022 года исчезла связь с украинским фотожурналистом Максимом Левиным, освещавшим события, связанные с военной агрессией Российской Федерации на территории Киевской области. Тело журналиста найдено на территории села Гута Межигорская Вышгородского района. По предварительной информации, безоружного Максима Левина военнослужащие вооруженных сил РФ убили двумя выстрелами из стрелкового оружия.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

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Макс Левин родился 7 июля 1981 года в Киевской области. С 15 лет он мечтал стать фотографом. Юношей Максим посещал фотокружок и снимал на зеркальный "Киев-98". После школы получил образование по специальности "инженер компьютерных систем" в Киевском политехническом институте и работал фотожурналистом. Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий.

Более 10 лет Максим работал в редакции LB.ua, а также сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Его фото публиковали Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радио Свобода (RFE/RL).

Большинство его документальных проектов связано с войной в Украине. "Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну", – объяснял журналист.

Вместе с коллегой Маркияном Лисейко в 2014 году Левин основал посвященный военным проект AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com для сохранения и переосмысления значения событий августа 2014 года военными, их семьями и гражданами Украины в целом. Максим был одним из тех, кому удалось выбраться из Иловайского котла.

Кроме журналистских работ, он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

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Алексей Чернышев и Максим Левин работали вместе в течение многих лет. В 2014 году, в разгар Революции Достоинства, они были ранены во время пикета под Киево-Святошинским судом 10 января.

У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

Помощь в погребении и семье:

Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168757403122528 Инна Вареница.

Дату и место прощания с Максом Левиным семья сообщит в ближайшее время.