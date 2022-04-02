На Сумщину с территории РФ зашло большое количество вражеских войск. Оккупанты очень боятся местных, поэтому открывают хаотический огонь по людям, есть раненые, - Живицкий
На Сумщину зашло большое количество вражеских войск с территории России.
О ситуации на Сумщине по состоянию на 2 апреля 12:00 рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
Конотопский район: большое количество вражеских войск зашло с территории россии. Сформирован условный "коридор", через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на Россию.
Они очень боятся местных жителей и наших военных, поэтому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются возле этой техники или вдоль движения колонн.
В Бурыни войска России вчера обстреляли дома мирных жителей. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь.
Также в Бурыни орки обстреляли гражданскую машину с людьми. Двоих местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам.
Позавчера в больницу района доставили местного жителя, который попал под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина скончался.
Шосткинский район:
вечером 31 марта между Белопольем и Путивлем военные России задержали гражданскую машину с жителями Шосткинского района. Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными исчезла. По состоянию на вчера их местонахождение неизвестно, телефоны выключены.
Сумской район:
орки вели хаотичный огонь по с. Басовка. Повреждены нежилые помещения.
Полномасштабная война продолжается и уроженцы Сумщины страдают от нее на всей территории Украины. Вчера стало известно, что в российский плен попал военный Вооруженных сил Украины. В течение долгого времени парень не выходил на связь с родными, а вчера его матери поступило видео в вайбере, что сына захватили в плен", – рассказал Живицкий.
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І вони згорять в пеклі
Так шо не треба пердіти в калюжу 'єдайте зброю'', типу в нас тут зрада, воювати не дають.
''Місцеві свою землю краще знають і по мітингах бігать не будуть''
Ти не заплутався часом?
Проживеш в лісі довго?
https://youtu.be/YHnfoVOhRSk
Як у твою голову прийшла така умна мисля?
Північна частина Сумської області - це ліси. І половина чоловіків - мисливці.
Не був там ніколи? То "не перди в калюжу".
Вийшли б вони озброєні, це був би останній мітинг.
Приїдь, візьми зброю в руки... А то з'******* за тридев'ять земель, але патріотичне як коровяче гімно.
А дати зброю, щоб її поховали під подушки і потім окупанти повідбирали собі, то вже краще викинути.
Все ******** с 2019 года.
Строим дороги,и улыбаемся.
Если насосы не работают воды дальше особой не будет,если работают то будет.
реально баян
а рецепт де?
Много расстрелянных мужчин
https://youtu.be/YHnfoVOhRSk
СЧИТАЮ , что депутаты и ОПУ сделали кастрированный закон про ТРО , в результате чего народ беззащитен перед оккупантом,
ВИНА за погибшее гражданское население , когда сильные мужчины не могут защитить свои семьи : лежит на ОПУ ( Ермак Татаров) и слугах народа
https://www.youtube.com/watch?v=hQIY0w8feLg&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9