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Новости Война
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На Сумщину с территории РФ зашло большое количество вражеских войск. Оккупанты очень боятся местных, поэтому открывают хаотический огонь по людям, есть раненые, - Живицкий

рф,армія,окупанти

На Сумщину зашло большое количество вражеских войск с территории России.

О ситуации на Сумщине по состоянию на 2 апреля 12:00 рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

Конотопский район: большое количество вражеских войск зашло с территории россии. Сформирован условный "коридор", через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на Россию.

Они очень боятся местных жителей и наших военных, поэтому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются возле этой техники или вдоль движения колонн.

В Бурыни войска России вчера обстреляли дома мирных жителей. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь.

Смотрите также: Россия наращивает свои войска и технику в Сумской области: начинают окапываться во многих громадах, ищут местные власти, - председатель ОВА Живицкий. ВИДЕО

Также в Бурыни орки обстреляли гражданскую машину с людьми. Двоих местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам.

Позавчера в больницу района доставили местного жителя, который попал под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина скончался.

Шосткинский район:
вечером 31 марта между Белопольем и Путивлем военные России задержали гражданскую машину с жителями Шосткинского района. Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными исчезла. По состоянию на вчера их местонахождение неизвестно, телефоны выключены.

Сумской район:
орки вели хаотичный огонь по с. Басовка. Повреждены нежилые помещения.

Полномасштабная война продолжается и уроженцы Сумщины страдают от нее на всей территории Украины. Вчера стало известно, что в российский плен попал военный Вооруженных сил Украины. В течение долгого времени парень не выходил на связь с родными, а вчера его матери поступило видео в вайбере, что сына захватили в плен", – рассказал Живицкий.

Автор: 

армия РФ (19067) Сумская область (3008)


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Топ комментарии
+68
Дайте народу зброю !!!!!
І вони згорять в пеклі
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02.04.2022 15:03
+36
Мужчинам необходимо срочно покинуть свои жилища и искать способы заполучения оружия. Эти мрази могут ходить по домам и тупо расстреливать боеспособных мужчин.
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02.04.2022 15:05
+27
А ти піднімеш сраку з дивану ? Що за менталітет такий розвивати срач ! Що він не так сказав ? Видати зброю щоб москалі боялись , а місцеві не пігали по протестах беззбройні . Крапка !
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02.04.2022 15:17
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Правила форума Совет форумчан
Дайте народу зброю !!!!!
І вони згорять в пеклі
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02.04.2022 15:03 Ответить
І ти підеш воювати? З Іспанії?
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02.04.2022 15:10 Ответить
А ти піднімеш сраку з дивану ? Що за менталітет такий розвивати срач ! Що він не так сказав ? Видати зброю щоб москалі боялись , а місцеві не пігали по протестах беззбройні . Крапка !
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02.04.2022 15:17 Ответить
Тому що ефективність такого опору буде близька нулю. Цивільних з автоматами на мітингах розстріляють за 10 хвилин.
Так шо не треба пердіти в калюжу 'єдайте зброю'', типу в нас тут зрада, воювати не дають.
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02.04.2022 15:20 Ответить
Місцеві свою землю краще знають і по мітингах бігать не будуть. А будуть досить ефектно діяти . Срач зараховано
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02.04.2022 15:25 Ответить
У всех місцевих в Сумской области есть возможность вступить в ряди обороны и защищать страну под командованием вооруженных сил Украины, и этим самым приносить пользу, а не хранить ака дома на всяк случай, и периодически попадать в руки милиции, когда бухие по дворам стреляют куда непопадя.
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02.04.2022 15:30 Ответить
В тебе в маскаліі впевненний що так і є , бухий народ)
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02.04.2022 15:36 Ответить
Ти з дубу впав, Ігор Білик? Ти взагалі в курсі, що всі великі райцентри в Сумській області в облозі? Конотоп, Шостка, Ромни, Глухов, Путивль. Як вони можуть вступити в лави ЗСУ?
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02.04.2022 16:19 Ответить
пиши нормальною мовою, і друге, АК треба роздати, ва решта тебе нехай не турбує
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02.04.2022 19:40 Ответить
''а місцеві не пігали по протестах беззбройні''

''Місцеві свою землю краще знають і по мітингах бігать не будуть''

Ти не заплутався часом?
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02.04.2022 16:16 Ответить
Ти дійсно гадаешь шо єфективність озброеного партизана рівна нулю?
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02.04.2022 15:39 Ответить
Он проводит линию ОПУ И СЛУГ НАРОДА , которые сделали кастрированный закон про ТРО
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02.04.2022 15:57 Ответить
Порівняно з армією - так, близько 0.
Проживеш в лісі довго?
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02.04.2022 16:28 Ответить
УПА - це звичайні селяни.
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02.04.2022 19:16 Ответить
А почему ты не в военкомате, эксперд? Скоро на вашей рабссее твои диванные войска закончатся. Призыв, бессмысленный и беспощадный направит всех рашоорков на удобные позиции для наших Джавелинов и Нлавов.
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02.04.2022 15:44 Ответить
Я ветеран АТО, мокрощелка, и не хами мне. Иди маскировочные сети плети нашим воинам.
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02.04.2022 16:30 Ответить
От ты дурепа рабссейская. 31 год календаря, уволился чтобы дорогу дать молодым. В военкомате уже два раза был, сказали ждать звонка. Ну почему в рашотролли таких тупых как ты берут? Насосала?
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02.04.2022 16:50 Ответить
Отсосиновик не пробовала у украинского воина? Хотя о чем это я... Тебе свой рашособачий рот надо полоскать зеленкой прежде чем на Цензоре писать. Раштитутка.
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02.04.2022 17:06 Ответить
Троль , посмотри кадры из Бучи , где просто уничтожали всех мужчин . Было бы у них оружие , могли бы защитть себя и семьи

https://youtu.be/YHnfoVOhRSk
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02.04.2022 15:56 Ответить
А з якого то хера цивільні з цими автоматами підуть на мітинги?
Як у твою голову прийшла така умна мисля?
Північна частина Сумської області - це ліси. І половина чоловіків - мисливці.
Не був там ніколи? То "не перди в калюжу".
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02.04.2022 16:13 Ответить
Це відповідь на ''щоб цивільні не йшли беззбройні на мітинги''.
Вийшли б вони озброєні, це був би останній мітинг.
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02.04.2022 16:20 Ответить
Наприклад я, якщо б був автомат, та хоча б мосінка, по мітингах не бігав би, а прикопав її в садку, прийдуть лаптекопитні, дочекаюсь ночі та хоч одного завалю, якщо непоталанить, то хоч помру не даремно, а як поталанить то "Тиха Украинская ночь"
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02.04.2022 19:11 Ответить
Ну от якого *** патріотично ******* із самої Ірландії?
Приїдь, візьми зброю в руки... А то з'******* за тридев'ять земель, але патріотичне як коровяче гімно.
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02.04.2022 21:17 Ответить
Зброя в армії, куди народ може вступити.
А дати зброю, щоб її поховали під подушки і потім окупанти повідбирали собі, то вже краще викинути.
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02.04.2022 15:18 Ответить
Яку зброю?
Все ******** с 2019 года.
Строим дороги,и улыбаемся.
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02.04.2022 19:08 Ответить
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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02.04.2022 15:03 Ответить
Кого звільняють освободітєлі, якщо вони вбивають мирне, неозброєне населення?
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02.04.2022 15:04 Ответить
Цій мерзоті байдуже, кого вбивати - така сутність кацапської натури.
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02.04.2022 15:14 Ответить
"освобождают" Украину от украинцев...
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02.04.2022 15:17 Ответить
Мужчинам необходимо срочно покинуть свои жилища и искать способы заполучения оружия. Эти мрази могут ходить по домам и тупо расстреливать боеспособных мужчин.
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02.04.2022 15:05 Ответить
І вести розвідку та повідомляти нашим, де кацапи окопуються...
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02.04.2022 15:07 Ответить
Мародери таки змогли втекти цілими. Шкода.
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02.04.2022 15:07 Ответить
Хоть не все
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02.04.2022 15:23 Ответить
Перепуганные срочники и как бы резервисты. Пушечное мясо бункерфюрера. Ну раз без головы родились, то физически они будут их терять в Украине.
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02.04.2022 15:08 Ответить
Напевно ротація, небоєздатні частини виходять, заходе свіже м'ясо.
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02.04.2022 15:20 Ответить
Если бы это была ротация, то им не было никакого смысла оставлять целые районы.
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02.04.2022 15:28 Ответить
Эта атака наспех подготовленных "военных" говорит о том, что на юге Украины будут тяжелые бои потому что бункерфюрер так и не отказался от сухопутного коридора в Крым и ПМР. Ему нужна срочно еще одна "победа", иначе даже рабссияне прозревать начинают.
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02.04.2022 15:13 Ответить
Мариуполь и Херсон до сих пор не дают наладить сухопутный коридор в Крым, дядя-рашст. Где вас таких тупых в умные набирают?
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02.04.2022 15:25 Ответить
А ты карту не пробовал посмотреть, стратег?
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02.04.2022 16:01 Ответить
В Крым и в ПМР, читать внимательнее надо.
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02.04.2022 16:12 Ответить
Дядя, ты дебил? Какая вода в Крым?
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02.04.2022 15:22 Ответить
Нет Днепровской воды в Крыму, не пиши всякую хрень.
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02.04.2022 15:28 Ответить
тебе этого просто хочется.
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02.04.2022 15:51 Ответить
Аргументируй, рашртроллик.
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02.04.2022 16:10 Ответить
сам ты рашотролик. Я исхожу из того, что дамба взорвана месяц назад, и канал должен был давно заполниться. Вода идет самотеком, это курс физики. Если у тебя есть доказательство что вода до крыма не дошла, то поделись - буду рад вместе с тобой
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02.04.2022 16:14 Ответить
«На самом деле этот подрыв - это пиар-ход. Чтобы показать какие-нибудь победные настроения. Потому что рукотворная дамба была из мешков с песком. Не нужно было каких-либо чрезвычайных усилий, чтобы его разрушить. Но за ней стоит другая плотина, гидротехническая постройка со шлюзами регуляторами, которая сдерживает воду сейчас. Если ее откроют, а это действительно не так много времени может занять, то вода может пойти в АР Крым», - объясняет Михаил Яцюк, директор Института водных проблем и мелиорации НАН Украины.
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02.04.2022 16:18 Ответить
это ни о чем. Надо источник из Крыма. погуглил: рашисты на интерфаксе писали что 15.03 вода была на насосной станции в крыму.
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02.04.2022 16:22 Ответить
да я и так понял что ты рашист. Но вот нафига ты палишься источниками от рашистской оккупационной власти? Еще раз спрошу: дядя, ты дебил?
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02.04.2022 17:04 Ответить
Вода дойти самотёком может только до Джанкоя,так было когда канал работал,дальше работали насосы.
Если насосы не работают воды дальше особой не будет,если работают то будет.
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02.04.2022 17:29 Ответить
вот они и писали что вода на первой насосной станции. То есть в Крыму.
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02.04.2022 18:46 Ответить
Военные после себя оставили неприглядную картину - многочисленные поражения почвы горючими материалами. Местные жители надеялись, что они уже не вернутся, так как Тайганское водохранилище осталось без полезного объема воды. Но теперь, значит, пришла очередь находящегося рядом Белогорского водохранилища (Тайганское и Белогорское водохранилища имеют сброс воды в реку Биюк-Карасу - КР). В прошлом году военные спешно обустраивались здесь, а в этом - заблаговременно готовят всю инфраструктуру, чтобы в нужный час вновь пустить воду на Симферополь по тем же трубопроводам, которые сейчас также проверяются и чинятся от утечек. Местные жители не в восторге от этого, боимся сами остаться летом без воды», - рассказал корреспонденту Крым.Реалии местный краевед, попросивший не называть его имя и фамилию.
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02.04.2022 15:47 Ответить
Тимчасово....
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02.04.2022 15:23 Ответить
бойтесь падлы собственной тени... асвабадители х*евые !!!
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02.04.2022 15:17 Ответить
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02.04.2022 15:22 Ответить
Он там спрятался?
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02.04.2022 15:31 Ответить
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02.04.2022 15:33 Ответить
Наши хлопцы отлично умеют играть в прятки, найдут)))
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02.04.2022 15:39 Ответить
В жмурки
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02.04.2022 15:53 Ответить
по теме играть - красивое
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02.04.2022 15:59 Ответить
блджад
реально баян
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02.04.2022 16:02 Ответить
Вы понимаете, Кабзон устал от постоянных концертов и ему нужна помощь...
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03.04.2022 03:53 Ответить
еще медведя в жопу нужно засунуть
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03.04.2022 06:19 Ответить
це мультиварка?
а рецепт де?
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02.04.2022 16:01 Ответить
Хоронили соловьёва, Получилось них*ево - Разорвали как баян, маргариту симонян.
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02.04.2022 16:02 Ответить
Я может много прошу, но можно ли сделать так, чтобы заголовки хоть в общих чертах коррелировались с текстом под ними?)
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02.04.2022 15:25 Ответить
Рукалицо
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02.04.2022 15:34 Ответить
Страшные последствия в оккупированной Буче .
Много расстрелянных мужчин
https://youtu.be/YHnfoVOhRSk

СЧИТАЮ , что депутаты и ОПУ сделали кастрированный закон про ТРО , в результате чего народ беззащитен перед оккупантом,
ВИНА за погибшее гражданское население , когда сильные мужчины не могут защитить свои семьи : лежит на ОПУ ( Ермак Татаров) и слугах народа
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02.04.2022 15:52 Ответить
зеленскому наср он видосики снимает
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02.04.2022 17:21 Ответить
Все це було зроблено свідомо, як і розмінування підходів з Криму.
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02.04.2022 18:00 Ответить
рoSSія терорист і маньяк! Всіх орків вішати і палити!
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02.04.2022 16:36 Ответить
а на курятнике сверху боооольшой мешок семечек.
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02.04.2022 17:21 Ответить
Будет атака с севера по путям снабжения ВСУ на луг-гандонии,вот для этого и заходят
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02.04.2022 17:32 Ответить
зЕ запропонує зЕленим асфальтом захищатися. Самі ж обрали паяца та вони "усталі ат вайни", тепер знову йому оди співають😳. Що ще повинно статися.
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02.04.2022 17:50 Ответить
конфіскація зброї добровольців
https://www.youtube.com/watch?v=hQIY0w8feLg&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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02.04.2022 19:07 Ответить
щоб ви швидше здохли, мерзота рашистська!
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02.04.2022 23:51 Ответить
 
 