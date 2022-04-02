На Сумщину с территории РФ зашло большое количество вражеских войск. Оккупанты очень боятся местных, поэтому открывают хаотический огонь по людям, есть раненые, - Живицкий

На Сумщину зашло большое количество вражеских войск с территории России.

О ситуации на Сумщине по состоянию на 2 апреля 12:00 рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

Конотопский район: большое количество вражеских войск зашло с территории россии. Сформирован условный "коридор", через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на Россию.

Они очень боятся местных жителей и наших военных, поэтому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются возле этой техники или вдоль движения колонн.

В Бурыни войска России вчера обстреляли дома мирных жителей. У одного мужчины огнестрельное сквозное ранение. Его доставили в больницу и оказывают медицинскую помощь.

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Также в Бурыни орки обстреляли гражданскую машину с людьми. Двоих местных с огнестрельными ранениями вчера утром передали медикам.

Позавчера в больницу района доставили местного жителя, который попал под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка. Вчера, 1 апреля, мужчина скончался.

Шосткинский район:

вечером 31 марта между Белопольем и Путивлем военные России задержали гражданскую машину с жителями Шосткинского района. Известно, что у людей забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. После этого связь с задержанными исчезла. По состоянию на вчера их местонахождение неизвестно, телефоны выключены.

Сумской район:

орки вели хаотичный огонь по с. Басовка. Повреждены нежилые помещения.

Полномасштабная война продолжается и уроженцы Сумщины страдают от нее на всей территории Украины. Вчера стало известно, что в российский плен попал военный Вооруженных сил Украины. В течение долгого времени парень не выходил на связь с родными, а вчера его матери поступило видео в вайбере, что сына захватили в плен", – рассказал Живицкий.