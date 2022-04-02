Зеленский обсудил с президентом Латвии Левитсом военные преступления РФ в Украине: Все виновные должны быть наказаны!
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
Об этом Зеленский сообщил в твитере, передает Цензор.НЕТ.
Провел переговоры с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Рассказал о ходе противодействия агрессии РФ, о ее военных преступлениях", – написал глава государства.
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Igor Abolinsh
показать весь комментарий02.04.2022 17:17 Ответить Мне нравится 4
Сергей Николаевич #507422
показать весь комментарий02.04.2022 18:44 Ответить Мне нравится 0
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