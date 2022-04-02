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Новости Война
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Зеленский обсудил с президентом Латвии Левитсом военные преступления РФ в Украине: Все виновные должны быть наказаны!

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Об этом Зеленский сообщил в твитере, передает Цензор.НЕТ.

Провел переговоры с президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Рассказал о ходе противодействия агрессии РФ, о ее военных преступлениях", – написал глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Латвия (1330) россия (95372) Левитс Эгилс (29)


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К сожалению у нас президент скорее клоун, чем президент. Бесполезная кукла.
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02.04.2022 17:17 Ответить
Сколь будет этих обсуждений, ох эта дипломатия. Когда будут действия. И не надо меня обвенять и говорить что нам помагают. Помагают это когда мы контрнаступаем, сбиваем 100% ракет, и люди минимально гибнут.
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02.04.2022 18:44 Ответить
 
 