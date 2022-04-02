Германия не должна делать шагов, которые сделают ее мишенью для России, – вице-канцлер Габек
Вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что "необдуманные шаги" по поддержке Украины могут сделать ФРГ мишенью Кремля.
Такое заявление вице-канцлер Германии Роберт Габек сделал в интервью изданию Rheinische Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
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Ранее Германию призвали еще больше поддержать Украину в борьбе против российского вторжения, однако Габек отверг такие заявления. Свою позицию чиновник аргументировал тем, что из-за "необдуманных шагов" Германия может стать "мишенью для России".
Габек считает, что Украине это будет трудно понять, однако он добавил, что в политике нет "нравственно безупречной позиции". По словам чиновника, всегда есть рассуждения о предотвращении "большого зла", а политические шаги производны от этого, считает вице-канцлер Германии.
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Ваши нувориши и политиканы давно уже это сделали, минимум 30-ть лет назад.
Это и ваши "чисто экономические проекты", которые "вне политики", и "пацифисткая" левацкая доктрина "Никогда снова". Однако даже при её присутствии вы не стеснялись продавать оружие странам Ближнего Востока, а Украине до последнего отказывали во всём. И теперь ещё имеете проблему из-за "беженцев" с того же Ближнего Востока, которые едут к вам кишлаками пожить на халявном пособии, работать им на экономику ФРГ "аллах запрещает". Но против насилия ваших фрау он ничего против не имеет.
В країнах Заходу з Японією на додачу проживає близько 1 млрд. людей. Ще 1,5 млрд. проживає в Китаї, якому об'єднані нації могли б погодитися запропонувати території на схід від Уральських гір.
Тож на скільки би вистачило 140-мільйонної Росії, щоб протистояти 2,5 міліардам, до того ж озброєним набагато більш технологічним озброєнням, місяць, два?
І забути назавжди про цю країну і це суспільство, які не бажають керуватися цивілізаційними правилами 21-го століття та вносять неспокій в життя світового співтовариства!
Коли нарешті в світі почнуть дивитися на проблему Росії саме під таким кутом зору (щоб безповоротно позбутися цієї проблеми)?
Говоря про "меньшее зло", Хабек отвечал на внутреннюю критику со стороны чистоплюем и моралистов, которые начали ему предъявлять аморальность заключения контрактов на поставки газа из Катара, потому что "в Катаре тоже права человека не соблюдаются, как можно с ними контракты заключать!"
Это мне напоминает американских республиканцев, которые сначала обвиняли Байдена в нерешительности и в том, что он не хочет бойкотировать расейскую нефть, а когда он ее заблокировал и цены на топливо поднялись, они его начали критиковать за политику, которая приводит к повышению цен не топливо и инфляции.
Я вважаю Китай набагато меншим злом для ******** світової цивілізації, ніж Росію. Бо у Китаю ніколи не було месіанської ідеології, на відміну від Росії, і хоч і китайців аж в 10 разів більше, ніж росіян, в них, як і японців (яких стільки ж скільки росіян цілком вистачає 4-х островів) немає ірраціональної тяги до безмежного розширення (і Сибір китайців більше, ніж задовольнить).
Ну і хай собі Китай залишається фабрикою (на більше його амбіції не поширюються), контролювати яку цілком можливо в різний спосіб.
Щодо Індії, то попри другу після Китаю чисельність населення, її розвиток не дуже просунутий (м'яко кажучи).
До того ж світ, в якому в принципі не буде Росії (а буде в кращому випадку з десяток країн, в т.ч. з депресивною Московією), це буде зовсім інший світ.
І наостанок хочу ще нагадати китайсько-радянську війну кінця 60-х, а також китайсько-в'єтнамську війну кінця 70-х (єдиною причиною, якої була роль московського сателіта, яку тоді грав В'єтнам).
Отсутствие у Китая мессианской идеологии - это примерно такое же заблуждение, как отсутствие у россии имперской идеологии в 1999 году. Считать, что Китай согласится на роль фабрики, которую можно полностью контролировать - это оскорбительно и для Китая, и недальновидно. Китай метит в мировые лидеры, полностью разделяя рашкинскую идеологию о растленном упадническом западе, чье время прошло. Подобно тому, как Сталин считал Гитлера "ледоколом мировой революции", рашка исполняет для Китая ту же роль: ослабление Запада и усиление Китая. Китай долго молча готовился и присматривался, и вот теперь начал более активную экспансию.
Основная задача сейчас - убедить весь мир, что распад России на национальные государства - это и есть решение всех проблем. Пока что в мире твердо мнение "ни в коем случае не допустить развала России, это приведет к непредсказуемым последствиям!"
Но это ведь в принципе устранимо с помощью проведения операций интернациональными войсками специального назначения синхронно с потерей централизованого управления и началом хаоса (ведь где что находится в принципе известно).
1. Конфіскація всього російського майна і коштів за її кордонами (як державного так і приватного, в т.ч. фізичних осіб).
2. Заборона всім росіянам приїздити в країни Заходу, або транзитом проїжджати, пропливати, пролітати через них (в будь-якому вигляді).
3. Негайна висилка всіх російських громадян, що знаходяться в країнах, які доєднаються до санкцій, назад в Росію, з конфіскацією їхнього майна та грошей на кордоні (щоб посилити там проблему забезпечення їжею та безробіття).
4. Повна заборона виводити або вивозити готівкою гроші з Росії на будь-які цілі (тобто де-факто зупинення всього імпорту в РФ та перетворення наявного там запасу валюти на макулатуру).
5. Запровадити санкції проти інших країн, які спробують допомогти Росії все це обійти.
6. І треба кінчати з мантрою, що не гуманно бити санкціями по простому народу. По ньому треба бити, бо він несе ту ж саму провину, що й Путін, якщо не влаштовує різанину путінському режиму. (як казав "класик", імперіалістичні війни мають трансформуватися в громадянські).
Через півроку-рік ТАКИХ санкцій в Росії вже не буде економіки, а буде суцільний хаос і голод. А разом з ними не стане й Росії.
Вот это вообще манипуляция: "Раніше Німеччину закликали ще більше підтримати Україну в її боротьбі проти російського вторгнення, проте Габек відкинув такі заяви. Джерело:
Попробуйте найти цитату Хабека о том, что Германия не хочет поддерживать Украину сильнее. То, что я видел, разъяснения о принимаемых мерах и их воздействии на россию. Было показано, что эффект от любых мер будет не такой сильный, как некоторым кажется, потому что многими по умолчаниюю считается, что экономика россии полностью зависит от запада, а на самом деле зависит только ее высокотехнологичная часть, "потемкинская деревня", а основные силы рашки сделаны из говна и палок, и работают так же (см. рашкоармию), и санкции на эту часть не влияют почти никак.
Простые жители: "Мы требуем перехода на возобновляемые источники энергии! Прекратить покупать газ!
Политики: Ок, давайте строить ветряки!
Простые жители: Стройте где хотите, только так, чтобы из моего дома их было не видно!
Политики: Хорошо, построим в Северном море, но тогда надо тянуть ЛЭП через полстраны.
Простые жители: Никакой ЛЭП через мой земельный участок!
Политики: Хорошо, ничего не строим, пока не будет достигнута договоренность о том, что делать.
Простые жители: Политики бездейстуют и не хотят избавляться от зависимости от российских энергоносителей! Бизнес на крови! Аморальность!
У всякому випадку з неї треба вилучити німців,мадьяр та францію
Хай самі себе захищають без США
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А адсутнасць такіх крокаў? о_0
Всё порядочные страны там....
Хотя с каких пор Германия и Франция порядочные....