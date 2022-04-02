Германия не должна делать шагов, которые сделают ее мишенью для России, – вице-канцлер Габек

Вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что "необдуманные шаги" по поддержке Украины могут сделать ФРГ мишенью Кремля.

Такое заявление вице-канцлер Германии Роберт Габек сделал в интервью изданию Rheinische Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

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Ранее Германию призвали еще больше поддержать Украину в борьбе против российского вторжения, однако Габек отверг такие заявления. Свою позицию чиновник аргументировал тем, что из-за "необдуманных шагов" Германия может стать "мишенью для России".

Габек считает, что Украине это будет трудно понять, однако он добавил, что в политике нет "нравственно безупречной позиции". По словам чиновника, всегда есть рассуждения о предотвращении "большого зла", а политические шаги производны от этого, считает вице-канцлер Германии.

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