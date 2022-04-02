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Российские оккупанты нанесли удар по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу, - глава Днепропетровской ОГА

ракета,франція,ядерна

2 апреля российские ракеты ударили по Павлоградскому району Днепропетровщины. Повреждены пути железной дороги.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские удары по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены колеи и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. Спасатели тушат пожар. Предварительно, погибших нет. Вторая ракета попала на открытую местность. Пожар. Один человек пострадал" – говорится в сообщении.

Также известно, что взрыв повредил несколько домов.

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ракеты (3556) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3887)


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Топ комментарии
+7
казламордые с*ки !
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02.04.2022 16:19
+5
Шакали кацапські ніяк не заспокояться - мало їм м'яса орків , яке смердить на нашій землі 😡
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02.04.2022 16:20
+4
железнодорожникам сейчас надо постараться. Они могут работать очень быстро. За часы и сутки восстанавливать серьезные повреждения путей.
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02.04.2022 16:35
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казламордые с*ки !
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02.04.2022 16:19 Ответить
Шакали кацапські ніяк не заспокояться - мало їм м'яса орків , яке смердить на нашій землі 😡
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02.04.2022 16:20 Ответить
Ракетні удари не приносять зниження обороноздатності країни, тільки породжують паніку, на що і розраховані. Тому спокійно, неприємно, але це *********** не допоможе.
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02.04.2022 16:21 Ответить
Та як не приносять... В даному випадку,Павлоград - це важливе залізничне сполучення із зоною ООС. Удари по нафтобазам знижують ресурс дизпалива для нашої військової техніки. Удари по підприємствах оборонного комплексу (як от удар по авіаційному заводу та радіозаводу у Львові) - зменшення кількості платформ, на яких ремонтується наша військова техніка. А ще ж були ракетні удари по військових частинах, казармах, по Яворівському полігону... скільки там хлопців-військових загинуло водночас...
Моральний дух - це важливо, але і видавати бажане за дійсне нам теж не варто.
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02.04.2022 16:26 Ответить
Повторюю, що стратегічної переваги, окрім спроби деморалізації ці ракетні удари не приносять, наша армія буде оснащена усім необхідним. А ненависть після бомбардувань, ще вище. Робимо свою справу. Все буде добре. 100%.
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02.04.2022 16:42 Ответить
Радіозавод-то Ваші фантазії.Не було такого.
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02.04.2022 19:10 Ответить
Не зовсім. Не стверджую на всі 100%, але знайомі львів'яни казали, що у один цех радіоремонтного заводу поцілили...
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02.04.2022 19:43 Ответить
Я не знайома львівянка,але такого заводу у нас нема,радіоремонтного
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03.04.2022 04:52 Ответить
https://clarity-project.info/tenderer/07676441 https://clarity-project.info/tenderer/07676441

От все таки...Може він і припинив свою діяльність, але його цехи могли використовувати для військових потреб.
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03.04.2022 16:01 Ответить
Пане Степане,я здогадуюсь який завод Ваші знайомі мали на увазі .Це не той,про котрий Ви шукали.Він зветься інакше і ,по-перше:його на старому місці немає,по-друге:він і зараз працює Лаптєльоти падають час від часу зокрема завдяки йому
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04.04.2022 02:40 Ответить
І це чудово. Нехай і далі так працює)
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04.04.2022 10:04 Ответить
Так, Гітлер випуляв по Англії 10 тисяч Фау-1 та 2 тисячі Фау-2, й це не дуже їй зашкодило. .. Просто є прості правила збереження людей, ресурсів і обладнання при таких етапах, й їх треба дотримуватися...
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02.04.2022 17:02 Ответить
А вагони з чим можуть вибухнути?
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02.04.2022 16:31 Ответить
не повіриш, навіть з аміачною селітрою !
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02.04.2022 18:33 Ответить
Дуже вибухонебезпечні навіть пусті цистерни з під нафтопродуктів.
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02.04.2022 19:08 Ответить
железнодорожникам сейчас надо постараться. Они могут работать очень быстро. За часы и сутки восстанавливать серьезные повреждения путей.
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02.04.2022 16:35 Ответить
Ці орки ні на що не датні, крім як ракетами хєрячити на великій відстані От жеж кондоми безтолкові!
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02.04.2022 16:42 Ответить
Давно треба відправляти ДРГ з крупнокаліберними снайперськими гвинтівками в місця запусків... Пару пострілів по ракеті 50 калібром, й вона вже нікуди не злетить...
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02.04.2022 17:05 Ответить
300/400=200.
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02.04.2022 17:20 Ответить
 
 