Российские оккупанты нанесли удар по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу, - глава Днепропетровской ОГА

2 апреля российские ракеты ударили по Павлоградскому району Днепропетровщины. Повреждены пути железной дороги.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеские удары по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены колеи и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. Спасатели тушат пожар. Предварительно, погибших нет. Вторая ракета попала на открытую местность. Пожар. Один человек пострадал" – говорится в сообщении.

Также известно, что взрыв повредил несколько домов.

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