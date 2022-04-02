Российские оккупанты нанесли удар по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу, - глава Днепропетровской ОГА
2 апреля российские ракеты ударили по Павлоградскому району Днепропетровщины. Повреждены пути железной дороги.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Вражеские удары по Павлоградскому району. Одна ракета попала в железную дорогу. Сильно повреждены колеи и контактные сети. Взорвались вагоны. Движение поездов остановлено. Спасатели тушат пожар. Предварительно, погибших нет. Вторая ракета попала на открытую местность. Пожар. Один человек пострадал" – говорится в сообщении.
Также известно, что взрыв повредил несколько домов.
Топ комментарии
+7 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий02.04.2022 16:19
+5 Amber
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+4 Игорь Майстренко
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Моральний дух - це важливо, але і видавати бажане за дійсне нам теж не варто.
От все таки...Може він і припинив свою діяльність, але його цехи могли використовувати для військових потреб.