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Новости Санкции против России
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Премьер Польши Моравецкий считает недостаточными санкции ЕС против России: "Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла"

моравецький

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике ситуацию с введением санкций ЕС против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Ежедневно сотни тысяч украинцев просыпаются со страхом, не летают ли над их домами  российские самолеты, а в Европе - лотерея... Сначала голоса за ужесточение санкций, на следующий день - голоса за то, чтобы не преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла", - написал Моравецкий в Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша до конца года откажется от российской нефти, - Моравецкий

Польша (8403) санкции (11257) Евросоюз (17063) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+34
Були б всі як поляки... вже би тої війни не було б
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02.04.2022 16:13
+23
війна би не розпочалася навіть
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02.04.2022 16:14
+22
вау!
чоловіче, ти промінь нашої надії!
поясни добрим людям, що наші ***шать так, що ЄС та НАТО не встигають заносити патрони

причому Штати визнали, що ***шать наші абсолютно ефективно!
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02.04.2022 16:15
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Були б всі як поляки... вже би тої війни не було б
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02.04.2022 16:13 Ответить
війна би не розпочалася навіть
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02.04.2022 16:14 Ответить
вау!
чоловіче, ти промінь нашої надії!
поясни добрим людям, що наші ***шать так, що ЄС та НАТО не встигають заносити патрони

причому Штати визнали, що ***шать наші абсолютно ефективно!
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02.04.2022 16:15 Ответить
Європейські і американські видання в онлайн режимі демонструють удари ракет і картинки. Не показують лише у нас.
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02.04.2022 16:21 Ответить
Не понимаю, какое кацапское быдл спамит, кого пугает помощь Украине??
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02.04.2022 16:25 Ответить
пора вовочке опять пару "речей" толкануть и поставить их всех на колени перед Нами..
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02.04.2022 16:17 Ответить
ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
https://twitter.com/i_army_org/status/1510219142867128322 1 ч



- Маш, какой у Димки размер? 18? Ну, я раздобыл! Голубые. Да, почти новые! Кажется, польские...

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02.04.2022 16:18 Ответить
Приєднуюсь до пана Моравецького.
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02.04.2022 16:19 Ответить
Шольц і Макарон все ще сподіваються помиритись з ******, не руйнуйте їх бізнес-інтереси.
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02.04.2022 16:24 Ответить
Єдині наші віддані союзники, як не дивно це звучало б років 300 тому, - Польща та Туреччина. Славься, ***** в веках онкологии)))
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02.04.2022 16:24 Ответить
100к грн за Мураева предлагает депутат харьковского горсовета . ЗА ЖИВОГО ИЛИ МЕРТВОГО -*****!
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02.04.2022 16:26 Ответить
Губернатор Белгородской области подрабатывает корректировщиком у "Азова"

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02.04.2022 16:28 Ответить
Гладков агент Правого Сектора с позывным *Степан Андреевич*
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02.04.2022 16:30 Ответить
координати хай по джи пі есу ще скине
а то так незручно хлопцям працювати
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02.04.2022 16:46 Ответить
Співачка Камалія розповіла про звірства росіян на тлі широкомасштабного вторгнення не лише до українців, а й тварин. Знаменитість розповіла про вбивства її коней, а також мінування стайні.https://life.fakty.com.ua/ua/showbiz/rosiyany-rozstrilyaly-konej-kamaliyi-ta-zaminuvaly-stajnyu/
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02.04.2022 16:31 Ответить
напишу ще раз:
сша та ес тицяють зброї щоб вистачило на півтора доби бою
щоб ми випадково не розкуярили парашне (військо).
бо тоді закінчиться війна а це їм не вигідно.
їм вигідно, аби раша довше сиділа в цій сраці і щоб почалися голодні бунти які приведуть до розвалу параші.
а те що все це за рахунок України, нікого не турбує
так само як нікому не жалко наших людей, дітей.
і приклад:
витрачаючи на оборонку 700 міл.ярдів, тицяти по 300-500 лямів допомоги нам,
це як мінімум, знущання. це що до сша
а по суті, ми зара захищаємо себе і ес
але допомого як від сша, ті самі 300-500 лямів.
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02.04.2022 16:33 Ответить
началась партизанская война. за сегодня уже 400 жмуров. остальных ловят по лесам. и главное, пленных не берут.
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02.04.2022 16:33 Ответить
я сьогодні з такою наслодою дивилася на ЗЕЛЕНИЙ ГАЗОН перед нашим будинком та милувалася БРУНЬКАМИ НА ГІЛКАХ

кароч, після дощів зельонка через пару днів попре по всій Україні
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02.04.2022 16:50 Ответить
за "полонених не беруть" окремий респект
ібо нєхєр
бо ці уроди вже відмітилися по всій Україні
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02.04.2022 16:57 Ответить
Наконец-то!
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02.04.2022 18:21 Ответить
і ще забув.
турція перекрила протоку для рф.
азербайджан забирає карабах.
і що????????????
хтось чув хоч одно криве слово проти них від раші????
ні!!!
от теж саме булоб аби нам дали пво, літаки, та закрили небо.
НЕ ВИГІДНО ЇМ!!!!!!!!!!!!
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02.04.2022 16:37 Ответить
От перекрытия проток рашке ни холодно ни жарко. Все корабли уже в Черном море. Турция не присоединилась к санкциям против рашки, продолжает торговлю, в том числе покупает газ по "турецкому потоку".
По азербайджану: На рашкотв уже предложили бомбить Баку ядерной бомбой. С другой стороны, рашке выгодно, чтобы армяне огребли от азербайджана, в качестве "покарания за предательство", за то, что ватного премьера в свое время осмелились не выбрать.
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02.04.2022 18:18 Ответить
Введённые против России санкции не действуют, о чём свидетельствует укрепление рубля, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий
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02.04.2022 16:47 Ответить
"Наши союзники, хотя и состояли в браке с нами, вступили во внебрачные связи с нашим противником" - Ричард Пайпс в книге "Я жил. Мемуары непримкнувшего",- о союзниках в Европе, в первую очередь Германии и Франции, относительно СССР - противника США.

Иными словами Европа состоящая в НАТО, ЕС продолжает внебрачные связи с противником США - Россией.
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02.04.2022 16:55 Ответить
Именно поэтому в Европе, а особенно во Франции с Германией, очень силен антиамериканизм, не только среди политиков, но в особенности среди "глубинного народа".
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02.04.2022 18:20 Ответить
санкции это посмешище очковтирательство...***** сегодня имеет ежедневно $700 млн от реализации нефти и газа ...
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02.04.2022 17:08 Ответить
Розберуться в Європі. Коли серби в атаку підуть на боснію-герцоговину
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02.04.2022 17:09 Ответить
Санкций вообще работающих нет от слова совсем. Курс рубля вышел на довоенный уровень всего лишь за месяц, и за этот год они получат прибыль от продажи углеводородов на 30% больше чем в прошлом! А про SWIFT можно даже не вспоминать. И про обещанный дефолт можно даже не вспоминать
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02.04.2022 17:50 Ответить
neft i gaz nado stob posli pod sankciji.Litva polnostiu otkazalos ot gaza s raski,vot drugije takze dolzni brat primer
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02.04.2022 17:51 Ответить
Litva neft takze s raski nezakupajet
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02.04.2022 17:52 Ответить
 
 