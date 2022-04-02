Премьер Польши Моравецкий считает недостаточными санкции ЕС против России: "Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике ситуацию с введением санкций ЕС против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Ежедневно сотни тысяч украинцев просыпаются со страхом, не летают ли над их домами российские самолеты, а в Европе - лотерея... Сначала голоса за ужесточение санкций, на следующий день - голоса за то, чтобы не преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла", - написал Моравецкий в Twitter.

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