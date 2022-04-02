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Премьер Польши Моравецкий считает недостаточными санкции ЕС против России: "Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подверг критике ситуацию с введением санкций ЕС против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Ежедневно сотни тысяч украинцев просыпаются со страхом, не летают ли над их домами российские самолеты, а в Европе - лотерея... Сначала голоса за ужесточение санкций, на следующий день - голоса за то, чтобы не преувеличивать. Путин поджег всю Украину, а Европа думает, хватит ли противопожарного одеяла", - написал Моравецкий в Twitter.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша до конца года откажется от российской нефти, - Моравецкий
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чоловіче, ти промінь нашої надії!
поясни добрим людям, що наші ***шать так, що ЄС та НАТО не встигають заносити патрони
причому Штати визнали, що ***шать наші абсолютно ефективно!
@i_army_org
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https://twitter.com/i_army_org/status/1510219142867128322 1 ч
- Маш, какой у Димки размер? 18? Ну, я раздобыл! Голубые. Да, почти новые! Кажется, польские...
а то так незручно хлопцям працювати
сша та ес тицяють зброї щоб вистачило на півтора доби бою
щоб ми випадково не розкуярили парашне (військо).
бо тоді закінчиться війна а це їм не вигідно.
їм вигідно, аби раша довше сиділа в цій сраці і щоб почалися голодні бунти які приведуть до розвалу параші.
а те що все це за рахунок України, нікого не турбує
так само як нікому не жалко наших людей, дітей.
і приклад:
витрачаючи на оборонку 700 міл.ярдів, тицяти по 300-500 лямів допомоги нам,
це як мінімум, знущання. це що до сша
а по суті, ми зара захищаємо себе і ес
але допомого як від сша, ті самі 300-500 лямів.
кароч, після дощів зельонка через пару днів попре по всій Україні
ібо нєхєр
бо ці уроди вже відмітилися по всій Україні
турція перекрила протоку для рф.
азербайджан забирає карабах.
і що????????????
хтось чув хоч одно криве слово проти них від раші????
ні!!!
от теж саме булоб аби нам дали пво, літаки, та закрили небо.
НЕ ВИГІДНО ЇМ!!!!!!!!!!!!
По азербайджану: На рашкотв уже предложили бомбить Баку ядерной бомбой. С другой стороны, рашке выгодно, чтобы армяне огребли от азербайджана, в качестве "покарания за предательство", за то, что ватного премьера в свое время осмелились не выбрать.
Иными словами Европа состоящая в НАТО, ЕС продолжает внебрачные связи с противником США - Россией.