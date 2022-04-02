В освобожденных населенных пунктах Киевщины усилен комендантский час: с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля

В Броварском, Вышгородском и Бучанском районах Киевской области, которые были освобождены от оккупантов, введут усиленный комендантский час более чем на 2 суток.

Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Населенные пункты Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и освобождены украинскими силами обороны. Там комендантский час усилен! На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля", - сообщает глава Киевской ОВА.

Александр Павлюк напоминает, что в настоящее время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и других общественных местах, передвигаться на транспорте и пешком. За исключением сигнала тревоги, чтобы перейти в укрытие.

"Особенно обращаюсь к жителям громад, которые были освобождены от захватчиков. Сейчас важно убрать последствия российской агрессии – зачистить и разминировать территории. Не пытайтесь сейчас возвращаться в эти населенные пункты. Жители, оставшиеся дома – не выходите на улицу. Дайте возможность специалистам сделать деблокировку объектов инфраструктуры для того, чтобы мы могли вернуть в громаду полноценную жизнь", - говорится в сообщении Александра Павлюка.

‚На основной территории Киевщины комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00.

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