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В освобожденных населенных пунктах Киевщины усилен комендантский час: с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля

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В Броварском, Вышгородском и Бучанском районах Киевской области, которые были освобождены от оккупантов, введут усиленный комендантский час более чем на 2 суток.

Об этом сообщают в Киевской областной военной администрации, передает Цензор.НЕТ.

"Населенные пункты Броварского, Вышгородского и Бучанского районов, которые находились под российской оккупацией и освобождены украинскими силами обороны. Там комендантский час усилен! На территории этих городов и сел ограничения будут действовать с 21:00 2 апреля до 06:00 5 апреля", - сообщает глава Киевской ОВА.

Александр Павлюк напоминает, что в настоящее время категорически запрещается находиться на улицах населенных пунктов и других общественных местах, передвигаться на транспорте и пешком. За исключением сигнала тревоги, чтобы перейти в укрытие.

"Особенно обращаюсь к жителям громад, которые были освобождены от захватчиков. Сейчас важно убрать последствия российской агрессии – зачистить и разминировать территории. Не пытайтесь сейчас возвращаться в эти населенные пункты. Жители, оставшиеся дома – не выходите на улицу. Дайте возможность специалистам сделать деблокировку объектов инфраструктуры для того, чтобы мы могли вернуть в громаду полноценную жизнь", - говорится в сообщении Александра Павлюка.

‚На основной территории Киевщины комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00.

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Киевская область (4117) комендантский час (166) Павлюк Александр (191)


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02.04.2022 17:09 Ответить
Та да касапьё конченные всяких сюрпризов приплятало. Лучше слушать военных чтобы не погибнуть по глупости.
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02.04.2022 17:19 Ответить
До уваги журналістів ,блогерів: комендантський час,а не калька з московської "година".Година -це ОДИНИЦЯ відліку,ЧАС -це термін тривалості.Нічний час,літній час.
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02.04.2022 17:34 Ответить
 
 