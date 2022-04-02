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Новости Война
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"Укртелеком" предоставляет услуги во всех областях, кроме Луганской, а Vodafone запускает вышку вблизи Ирпеня.

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1 апреля специалисты Укртелекома возобновили поврежденные магистральные линии и, соответственно, предоставление услуг в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает Госспецсвязь в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера специалисты Укртелекома возобновили поврежденные магистральные линии и предоставление услуг в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. В настоящее время услуги компании предоставляются во всех областях, кроме Луганской области. Продолжается поиск возможностей для возобновления телекоммуникационных услуг", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что операторы начали работы по восстановлению связи в населенных пунктах Киевской области, которые были освобождены от оккупантов. Vodafone запустил вблизи населенных пунктов Ирпень и Романовка первую базовую станцию, работающую благодаря оборудованию Starlink компании SpaceX.

"Однако, для того чтобы компании могли и дальше стабильно работать обеспечивать функционирование сетей и предоставление сервисов напоминаем всем украинцам о важности оплаты услуг", - напоминают украинцам в Госспецсвязи.

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Надо чтобы 6G облучало эту лишнюю касапскую хромосому..
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02.04.2022 17:58 Ответить
 
 