Войска РФ нанесли три удара по инфраструктуре в Миргороде, - глава ОВА Лунин

Войска РФ нанесли три удара по инфраструктуре Миргороде Полтавской области

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет", - отметил он.

Лунин просит горожан не публиковать фото и видео последствиq этих обстрелов.

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