Войска РФ нанесли три удара по инфраструктуре в Миргороде, - глава ОВА Лунин
Войска РФ нанесли три удара по инфраструктуре Миргороде Полтавской области
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет", - отметил он.
Лунин просит горожан не публиковать фото и видео последствиq этих обстрелов.
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+20 Patrick’s
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+12 Super Gut
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Нафтогаз з дотаційного перетворився в одного з найбільших наповнювачів бюджету.
Це тільки один приклад
военний вже Миргород!
Пропоную усім охочим посилати це бажання у Всесвіт! Якщо щось довго просити у Всесвіту він рано чи пізно виконує твою мрію. Робити це треба щодня та массово.
Нє, ну, а шо ще робити? Як стерти цю одичалу орду з землі? Наше ЗСУ робить все, що в їхніх силах.
не лінуйтеся, як сирена - до сховища... please
вам вже не буде потрібен дантіст
Ну короче, все в курсе, надеюсь..
А это значит, что МирГОРОД, русский город....
И таких МирГОРОДов и УжГОРОДов много....
Вы русские, но заражены украинством... собрались Россию победить...
но ваши войска уже практически на нуле...