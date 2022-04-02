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Новости Война
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Войска РФ нанесли три удара по инфраструктуре в Миргороде, - глава ОВА Лунин

ракета,франція,ядерна

Войска РФ нанесли три удара по инфраструктуре Миргороде Полтавской области

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде. Последствия от вражеских ударов выясняются. Предварительно – пострадавших нет", - отметил он.

Лунин просит горожан не публиковать фото и видео последствиq этих обстрелов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Несколько вражеских ракет сбито над Полтавщиной, - ОВА

обстрел (26942) ракеты (3556) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1145)


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Топ комментарии
+20
В освобожденной от рашистов Буче много убитых мирных граждан. Особенно мужчин - связаны руки, выстрел в голову. Русские нацисты убивают украинцев на украинской земле просто за то, что они - украинцы. Это чистый нацизм.
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02.04.2022 17:52
+12
шабунін пише, що вчора зебіли і зажопники проголосували за закон, який фактично знищує міжнародний контроль над держ банками (закон про членів наглядових рад). Це значить, що бєні каломойському зе-влада дарує контроль над ПриватБанком. Кому війна, а зе-тварюкам мародерство країни.
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02.04.2022 17:52
+11
геноцид украинцев
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02.04.2022 17:53
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Миргород - повністю туристичне місто.
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02.04.2022 17:49 Ответить
кацапи б'ють по житлових будинках, а ви про якийсь туризм) да начхать їм на все
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02.04.2022 17:52 Ответить
"не той тепер миргород,хорол-річка не та..."(с)
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02.04.2022 17:52 Ответить
В освобожденной от рашистов Буче много убитых мирных граждан. Особенно мужчин - связаны руки, выстрел в голову. Русские нацисты убивают украинцев на украинской земле просто за то, что они - украинцы. Это чистый нацизм.
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02.04.2022 17:52 Ответить
геноцид украинцев
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02.04.2022 17:53 Ответить
Буча. Цивільні зі зв'язаними руками та розстріляні. Це якийсь незрозумілий піздєц. Риторичне питання, "за що"?
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02.04.2022 18:07 Ответить
победителей не судят, а если они проиграют, этого уже будет достаточно, это будет значить что они уже мертвы
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02.04.2022 17:54 Ответить
эта мразь пусть заживо горит чтоб их всех мразей фашиско-кацапских разорвало
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02.04.2022 18:11 Ответить
шабунін пише, що вчора зебіли і зажопники проголосували за закон, який фактично знищує міжнародний контроль над держ банками (закон про членів наглядових рад). Це значить, що бєні каломойському зе-влада дарує контроль над ПриватБанком. Кому війна, а зе-тварюкам мародерство країни.
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02.04.2022 17:52 Ответить
Ага они уже наконтролировали,все структуры что были под наблюдательными советами оказались в минусах.Надо вернуть прокурорский надзор.
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02.04.2022 17:55 Ответить
Дятел, рот прикрий свій.
Нафтогаз з дотаційного перетворився в одного з найбільших наповнювачів бюджету.
Це тільки один приклад
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02.04.2022 18:03 Ответить
Коли країна в небезпеці використовувати подібну риторику може або несвідомо недалека людина, або людина що хоче розхитати щось в країні. Пора припинити подібні вирази. Хоча б на час війни. Це принижує гідність всії країни.
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02.04.2022 18:03 Ответить
Слобожанщину захотели??? Получите пистюлину как и от Киева...
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02.04.2022 17:56 Ответить
В первый день войны били по аэродрому так что за 60 км было слышно. Эти скрепные придурки не понимают что все будет восстанавливаться за их счет и Рашку ждет судьба послевоенной Германии..
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02.04.2022 17:57 Ответить
Повністю згоден. Добре було б що такий механізм вже розроблявся.
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02.04.2022 18:06 Ответить
Тільки є різниця. З Германією ніхто не підписав мирних угод, тому й стали можливими стягнення репарацій після її поразки. А наше керівницво провадить іншу політику умиротворення, та "компромісних територій".
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02.04.2022 18:20 Ответить
не розуміють... або ж впевнені, що не будуть? Європа щільненько так сидить на газовій голці у Мордору. Та і від рашистської нафти не поспішає відмовлятись... Пуйло впевнений, що Європа у нього на "гачку". Подивимось
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02.04.2022 18:27 Ответить
після 1300 ракет всі забоялися забоялися....
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02.04.2022 17:58 Ответить
не той уже Мирґород - Хорол річка не та...
военний вже Миргород!
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02.04.2022 18:03 Ответить
Він завжди був воєнним. То тільки нірід, що за бубочку голосував, має його за туристичний. Бо мізки у того наріду зліплені з генетичного кацапського сміття.
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02.04.2022 19:58 Ответить
Я хочу, щоб кацапстан був знищений!

Пропоную усім охочим посилати це бажання у Всесвіт! Якщо щось довго просити у Всесвіту він рано чи пізно виконує твою мрію. Робити це треба щодня та массово.

Нє, ну, а шо ще робити? Як стерти цю одичалу орду з землі? Наше ЗСУ робить все, що в їхніх силах.
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02.04.2022 18:11 Ответить
мамки накривають діточок тілом, бо це мамки.
не лінуйтеся, як сирена - до сховища... please
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02.04.2022 18:15 Ответить
В Миргороді теж є нафтобази?
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02.04.2022 18:28 Ответить
Питаєш, щоб копієчечку заробить? Краще проси переглянути свою зарплату з рублів на долляри. Це терміново!
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02.04.2022 19:59 Ответить
сунетеся падлюки гнилозубі?
вам вже не буде потрібен дантіст
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02.04.2022 18:44 Ответить
Враг снова ударил по военному аэродрому и складу ГСМ. Враг делает это регулярно и методично пытается разрушить всю инфраструктуру (взлетно-посадочные полосы, склады гсм и боеприпасов), необходимую для обеспечения топливом боевой авиации, военной техники.
Ну короче, все в курсе, надеюсь..
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02.04.2022 21:29 Ответить
Как будет на украинской мове, слово ГОРОД ? .... Мiсто....
А это значит, что МирГОРОД, русский город....
И таких МирГОРОДов и УжГОРОДов много....
Вы русские, но заражены украинством... собрались Россию победить...
но ваши войска уже практически на нуле...
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26.07.2022 17:40 Ответить
 
 